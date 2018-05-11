الرابطة الأولى .. الافريقي «وصيف»... جرجيس غريق وبن قردان خطوة نحو «الأمان»

اسدل الستار عشية امس على بطولة الرابطة المحترفة الاولى وباحت الجولة الاخيرة بكل اسرارها حيث غادر الترجي الجرجيسي رسميا مصاف الكبار رغم فوزه بثلاثية نظيفة على اولمبيك مدنين لكنه فوز لم يشفع له بالبقاء ليرافق مضيفه امس الى الرابطة الثانية، بعد ان حقق اتحاد بن قردان فوزا على النجم الساحلي بهدفين لواحد ليضمن ابناء الاتحاد لعب مباراة فاصلة مع صاحب المركز الثالث في مرحلة «بلاي أوف» الرابطة الثانية بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة مع الترجي الجرجيسي. ففي مدنين علق ترجي الجنوب امالا كبيرة على هدية قد تأتيه من بن قردان من اقدام لاعبي النجم فحسم «العكارة» نتيجة مباراتهم امام اولمبيك مدنين لكن امالهم تبخرت بعد ان ظهر النجم بمردود محتشم رغم رهانه على المركز الثاني وفي المقابل رفض اتحاد بن قردان كل الحسابات وحسم اموره فوق الميدان دون انتظار بقية النتائج. قمة الجولة الاخيرة دارت في صفاقس وحسمها نادي عاصمة الجنوب بهدف لصفر امام النادي الافريقي الذي بدا مركزا على نهائي الكأس الاحد القادم خاصة بعد ان تأكد من هزيمة النجم وبذلك ضمن مرتبة الوصيف التي تخول له العودة الى رابطة الابطال الافريقية الموسم القادم. بقية المباريات كانت شكلية رغم حاجة الملعب القابسي للفوز لتفادي المفاجآت وهو ما حققه امام الملعب التونسي وفاز النادي البنزرتي على مستقبل قابس بثلاثية لهدفين في مباراة مفتوحة ودون رهان كما حقق نجم المتلوي فوزا صعبا على الاتحاد المنستيري وحرمه من المركز الخامس.

في رادس تعادل الترجي مع الشبيبة التي لم تتدرب ولم تصل إلى الملعب إلا قبل انطلاق اللقاء بدقائق ولكن التعادل لم يمنع الترجي من رفع اللقب الذي ضمن الفوز به منذ جولات وكانت الاحتفالات كبيرة لكن الأحباء فضّلوا التخلّف عن الموعد.

النتائج

الترجي التونسي - شبيبة القيروان 2 ـ 2

النادي الصفاقسي - النادي الافريقي 1 - 0

اتحاد بن قردان - النجم الساحلي 2 - 1

اولمبيك مدنين - الترجي الجرجيسي 0 - 3

الملعب القابسي - الملعب التونسي 2 - 0

النادي البنزرتي - مستقبل قابس 3 - 2

نجم المتلوي - الاتحاد المنستيري 2 - 1

الترتيب

1) الترجي التونسي 58

2) النادي الافريقي 47

3) النجم الساحلي 47

4) النادي الصفاقسي 46

5) النادي البنزرتي 37

6) الاتحاد المنستيري 36

7) نجم المتلوي 34

8) شبيبة القيروان 32

9) الملعب التونسي 31

10) مستقبل قابس 29

11) الملعب القابسي 28

12) اتحاد بن قردان 26

13) الترجي الجرجيسي 26

14) أولمبيك مدنين 17

رشيد الزيتوني