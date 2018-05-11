أخبار الأحزاب

حركة مشروع تونس

الشعب لم يعاقب الاحزاب فقط

قال الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق إن «الناخبين المرة هاذي ما عاقبوش نداء تونس فقط لكن عاقبوا أيضا السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ورئيس الحكومة وجزء من رئاسة الجمهورية يتحملوا مسؤولية خسارة النداء لمليون ناخب».

تونس البدائل

الشباب «يفك في بلاصتو»

قال رئيس حزب البديل التونسي ورئيس الحكومة الاسبق المهدي جمعة ان الشباب «قاعد يفك في بلاصتو» لأنه فهم أن السلبية وعدم المشاركة في الحياة السياسية ليس حلا أمام الرداءة الموجودة حاليا .

وتابع «هذاكا علاش شباب وكفاءات تلموا في قائمة المنارة بالمهدية وقرروا أنهم يدخلوا للإنتخابات البلدية برؤية وببرنامج واضح حديث وواقعي وخذاو ثقة الناس وربحوا المرتبة الأولى ب19،8 % ،شباب حب يبدل الواقع قرر وقدم وانتصر لأن بداية التغيير تبدأ بخطوة أولى أنك تخرج من السلبية وتفك بلاصتك في الحياة العامة فالبديل ممكن مع هذه الطاقة والكفاءة الموجودة في شبابنا».

حركة النهضة

جهات اجنبية تريد افشال الديمقراطية

اعتبر القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم، انه تم النفخ في صورة القائمات المُستقلّة الفائزة في الانتخابات البلدية”، قائلا “النفخ في صورة المستقلّين ضحك على الذقون وحالة مرضية تدخل في مساعي جهات أجنبية تريد إفشال الديمقراطية في تونس وشيطنة الأحزاب .

آفاق تونس

فشل منظومة 2014

اعتبر النائب ورئيس المكتب السياسي لحركة آفاق تونس كريم الهلالي ان فوز المستقلين في الانتخابات البلدية وتصدرهم لنسبة التصويت يؤكد ان منظومة 2014 التي أفرزتها الانتخابات التشريعية فشلت وهو ما أدى الى خسارتها في الانتخابات الاخيرة.