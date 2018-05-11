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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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السياسي
أخبار الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

حركة مشروع تونس

الشعب لم يعاقب الاحزاب فقط
قال الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق إن «الناخبين المرة هاذي ما عاقبوش نداء تونس فقط لكن عاقبوا أيضا السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ورئيس الحكومة وجزء من رئاسة الجمهورية يتحملوا مسؤولية خسارة النداء لمليون ناخب».

تونس البدائل

الشباب «يفك في بلاصتو»
قال رئيس حزب البديل التونسي ورئيس الحكومة الاسبق المهدي جمعة ان الشباب «قاعد يفك في بلاصتو» لأنه فهم أن السلبية وعدم المشاركة في الحياة السياسية ليس حلا أمام الرداءة الموجودة حاليا .
وتابع «هذاكا علاش شباب وكفاءات تلموا في قائمة المنارة بالمهدية وقرروا أنهم يدخلوا للإنتخابات البلدية برؤية وببرنامج واضح حديث وواقعي وخذاو ثقة الناس وربحوا المرتبة الأولى ب19،8 % ،شباب حب يبدل الواقع قرر وقدم وانتصر لأن بداية التغيير تبدأ بخطوة أولى أنك تخرج من السلبية وتفك بلاصتك في الحياة العامة فالبديل ممكن مع هذه الطاقة والكفاءة الموجودة في شبابنا».

حركة النهضة

جهات اجنبية تريد افشال الديمقراطية
اعتبر القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم، انه تم النفخ في صورة القائمات المُستقلّة الفائزة في الانتخابات البلدية”، قائلا “النفخ في صورة المستقلّين ضحك على الذقون وحالة مرضية تدخل في مساعي جهات أجنبية تريد إفشال الديمقراطية في تونس وشيطنة الأحزاب .

آفاق تونس

فشل منظومة 2014
اعتبر النائب ورئيس المكتب السياسي لحركة آفاق تونس كريم الهلالي ان فوز المستقلين في الانتخابات البلدية وتصدرهم لنسبة التصويت يؤكد ان منظومة 2014 التي أفرزتها الانتخابات التشريعية فشلت وهو ما أدى الى خسارتها في الانتخابات الاخيرة.

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السياسي
أخبار الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

حركة مشروع تونس

الشعب لم يعاقب الاحزاب فقط
قال الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق إن «الناخبين المرة هاذي ما عاقبوش نداء تونس فقط لكن عاقبوا أيضا السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ورئيس الحكومة وجزء من رئاسة الجمهورية يتحملوا مسؤولية خسارة النداء لمليون ناخب».

تونس البدائل

الشباب «يفك في بلاصتو»
قال رئيس حزب البديل التونسي ورئيس الحكومة الاسبق المهدي جمعة ان الشباب «قاعد يفك في بلاصتو» لأنه فهم أن السلبية وعدم المشاركة في الحياة السياسية ليس حلا أمام الرداءة الموجودة حاليا .
وتابع «هذاكا علاش شباب وكفاءات تلموا في قائمة المنارة بالمهدية وقرروا أنهم يدخلوا للإنتخابات البلدية برؤية وببرنامج واضح حديث وواقعي وخذاو ثقة الناس وربحوا المرتبة الأولى ب19،8 % ،شباب حب يبدل الواقع قرر وقدم وانتصر لأن بداية التغيير تبدأ بخطوة أولى أنك تخرج من السلبية وتفك بلاصتك في الحياة العامة فالبديل ممكن مع هذه الطاقة والكفاءة الموجودة في شبابنا».

حركة النهضة

جهات اجنبية تريد افشال الديمقراطية
اعتبر القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم، انه تم النفخ في صورة القائمات المُستقلّة الفائزة في الانتخابات البلدية”، قائلا “النفخ في صورة المستقلّين ضحك على الذقون وحالة مرضية تدخل في مساعي جهات أجنبية تريد إفشال الديمقراطية في تونس وشيطنة الأحزاب .

آفاق تونس

فشل منظومة 2014
اعتبر النائب ورئيس المكتب السياسي لحركة آفاق تونس كريم الهلالي ان فوز المستقلين في الانتخابات البلدية وتصدرهم لنسبة التصويت يؤكد ان منظومة 2014 التي أفرزتها الانتخابات التشريعية فشلت وهو ما أدى الى خسارتها في الانتخابات الاخيرة.

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11 ماي 2018 السّاعة 21:00
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نتائـــج الانتخابـــات البلديــــة
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
بلدية سيدي حسين
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يوم الاثنين آخر أجل لتقديم الطعون .. النتائج النهائية يوم 1جوان
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكد عضو الهيئة المستقلة للانتخابات عادل...
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النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
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