من ذكريات مناضل وطني (149):محمد الكيلاني:الحوض المنجمي رغم الاتّفــاق

عندما اتخذنا قرار دعم التحركات الاحتجاجية في الحوض المنجمي كان هناك بعض الرفاق المتحفظين بسبب وجود احتمال توظيف للحركات الاحتجاجية من قبل قوى أخرى وبصورة خاصة جزء لا بأس به من التجمع الذين يدفعون الأمور لتسلك مسالك خطيرة إلى جانب جزء مهم من الأمنيين الذين كانوا يدفعون نحو مزيد إشعال النيران.

قلنا إننا لا نعلم نهاية تلك العملية وخطر الاستغلال واضح لكن علينا أن نتصرف بكل حيطة وحذر لكي لا نكون في خدمة احد فقط نحن ندافع ضد تزوير نتائج المناظرة التي قسمت بين الكبار الذين يسمون «الكابوات» في جهة المناجم وكانت فيها عروشية ونقابات وإداريين.

بالرغم من تلك التوصية إلا ان الموقف الجوهري هو أننا نناصر حركة الحوض المنجمي وكلفنا الرفيق بشير بتولي الأمر ونلتزم بكل ما يقوم به. تلك الحركة دامت قرابة ستة أشهر ومع ذلك حركة المساندة بصورة عامة كانت ضئيلة في الداخل وخلال ستة أشهر لم تصل الاحتجاجات أو حركات المساندة حتى إلى قفصة المدينة ولم تخرج من الحوض المنجمي رغم شدة القمع الذي سلط على الجهة في مرات عديدة وكان تقريبا يشبه بأيام الاستعمار «التتريك» وإتلاف الممتلكات وسرقة المحلات والقمع بكل أنواعه كان وضعا لا يصدق في المقابل كان كل النشطاء ولكي يتمكنوا من الابتعاد عن القمع يفرون إلى الجبال رغم أن الأمن كان يحاول اللحاق بهم.

وصلت الأوضاع حد سقوط شهداء منهم شاب كان يتصور أنهم لن يتركوه ينتحر لكنهم فعلوا ذلك وأحد المسؤولين الجهويين هو من تسبب في قتله إلى جانب العديد من العناصر التي سقطت في تلك الحركة الاحتجاجية وصلنا حد تدخل الجيش للفصل بين الأمن والمواطنين واخرج الأمن مثلا من الرديف ليمسك الجيش بالجهة. هنا كان دورنا السياسي يتمثل في قيام رفاقنا بدورهم في مساندة التحركات وحمايتها وتوسيع حركة المساندة للحوض المنجمي في باقي جهات البلاد وكذلك الضغط على حواشي السلطة والتحذير حتى من الممارسات التي رأيناها بالملموس هناك جزء من الداخلية يدفع إلى المواجهة حتى النهاية وهذا تجلى حتى في الإيقافات والأمنيين الذين لعبوا دورا كبيرا في التعذيب وإهانة المناضلين كذلك هناك جزء من السلطة ومن الداخلية يطالب بإيجاد حل لان أسباب احتجاجهم واضحة ومنطقية وانه لابد من مراجعة نتائج المناظرة ودعوة المسؤولين عن الحراك الاجتماعي إلى التفاوض.

ونتيجة ذلك المجهود تمت دعوة البشير العبيدي وعدنان الحاجي وحصل اللقاء مرتين تقريبا مع مسؤول امني كبير في الداخلية والحقيقة تقال أن نوفل الزيادي لعب دورا رئيسا في ذلك سواء في علاقة بالوزراء والمستشارين أو وزارة الداخلية وقد لعب دور الوساطة والدفع نحو تسوية الوضعية بصورة سلمية وتجنب المواجهة وتمكين المظلومين من حقهم في تتبع من اعتدوا عليهم وعلى ممتلكاتهم.

فيما بعد تم التوصل الى اتفاق وعاد الحاجي والعبيدي بحزمة من الاتفاقات بما فيها إنهاء تواجد الأمن في الحوض المنجمي في تلك الفترة بالنظر إلى الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء اعتداءات الأمن على المواطنين والممتلكات.