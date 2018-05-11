من ذكريات مناضل وطني (149):محمد الكيلاني:الحوض المنجمي رغم الاتّفــاق

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عندما اتخذنا قرار دعم التحركات الاحتجاجية في الحوض المنجمي كان هناك بعض الرفاق المتحفظين بسبب وجود احتمال توظيف للحركات الاحتجاجية من قبل قوى أخرى وبصورة خاصة جزء لا بأس به من التجمع الذين يدفعون الأمور لتسلك مسالك خطيرة إلى جانب جزء مهم من الأمنيين الذين كانوا يدفعون نحو مزيد إشعال النيران.
قلنا إننا لا نعلم نهاية تلك العملية وخطر الاستغلال واضح لكن علينا أن نتصرف بكل حيطة وحذر لكي لا نكون في خدمة احد فقط نحن ندافع ضد تزوير نتائج المناظرة التي قسمت بين الكبار الذين يسمون «الكابوات» في جهة المناجم وكانت فيها عروشية ونقابات وإداريين.
بالرغم من تلك التوصية إلا ان الموقف الجوهري هو أننا نناصر حركة الحوض المنجمي وكلفنا الرفيق بشير بتولي الأمر ونلتزم بكل ما يقوم به. تلك الحركة دامت قرابة ستة أشهر ومع ذلك حركة المساندة بصورة عامة كانت ضئيلة في الداخل وخلال ستة أشهر لم تصل الاحتجاجات أو حركات المساندة حتى إلى قفصة المدينة ولم تخرج من الحوض المنجمي رغم شدة القمع الذي سلط على الجهة في مرات عديدة وكان تقريبا يشبه بأيام الاستعمار «التتريك» وإتلاف الممتلكات وسرقة المحلات والقمع بكل أنواعه كان وضعا لا يصدق في المقابل كان كل النشطاء ولكي يتمكنوا من الابتعاد عن القمع يفرون إلى الجبال رغم أن الأمن كان يحاول اللحاق بهم.
وصلت الأوضاع حد سقوط شهداء منهم شاب كان يتصور أنهم لن يتركوه ينتحر لكنهم فعلوا ذلك وأحد المسؤولين الجهويين هو من تسبب في قتله إلى جانب العديد من العناصر التي سقطت في تلك الحركة الاحتجاجية وصلنا حد تدخل الجيش للفصل بين الأمن والمواطنين واخرج الأمن مثلا من الرديف ليمسك الجيش بالجهة. هنا كان دورنا السياسي يتمثل في قيام رفاقنا بدورهم في مساندة التحركات وحمايتها وتوسيع حركة المساندة للحوض المنجمي في باقي جهات البلاد وكذلك الضغط على حواشي السلطة والتحذير حتى من الممارسات التي رأيناها بالملموس هناك جزء من الداخلية يدفع إلى المواجهة حتى النهاية وهذا تجلى حتى في الإيقافات والأمنيين الذين لعبوا دورا كبيرا في التعذيب وإهانة المناضلين كذلك هناك جزء من السلطة ومن الداخلية يطالب بإيجاد حل لان أسباب احتجاجهم واضحة ومنطقية وانه لابد من مراجعة نتائج المناظرة ودعوة المسؤولين عن الحراك الاجتماعي إلى التفاوض.
ونتيجة ذلك المجهود تمت دعوة البشير العبيدي وعدنان الحاجي وحصل اللقاء مرتين تقريبا مع مسؤول امني كبير في الداخلية والحقيقة تقال أن نوفل الزيادي لعب دورا رئيسا في ذلك سواء في علاقة بالوزراء والمستشارين أو وزارة الداخلية وقد لعب دور الوساطة والدفع نحو تسوية الوضعية بصورة سلمية وتجنب المواجهة وتمكين المظلومين من حقهم في تتبع من اعتدوا عليهم وعلى ممتلكاتهم.
فيما بعد تم التوصل الى اتفاق وعاد الحاجي والعبيدي بحزمة من الاتفاقات بما فيها إنهاء تواجد الأمن في الحوض المنجمي في تلك الفترة بالنظر إلى الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء اعتداءات الأمن على المواطنين والممتلكات.
عندما اتخذنا قرار دعم التحركات الاحتجاجية في الحوض المنجمي كان هناك بعض الرفاق المتحفظين بسبب وجود احتمال توظيف للحركات الاحتجاجية من قبل قوى أخرى وبصورة خاصة جزء لا بأس به من التجمع الذين يدفعون الأمور لتسلك مسالك خطيرة إلى جانب جزء مهم من الأمنيين الذين كانوا يدفعون نحو مزيد إشعال النيران.
قلنا إننا لا نعلم نهاية تلك العملية وخطر الاستغلال واضح لكن علينا أن نتصرف بكل حيطة وحذر لكي لا نكون في خدمة احد فقط نحن ندافع ضد تزوير نتائج المناظرة التي قسمت بين الكبار الذين يسمون «الكابوات» في جهة المناجم وكانت فيها عروشية ونقابات وإداريين.
بالرغم من تلك التوصية إلا ان الموقف الجوهري هو أننا نناصر حركة الحوض المنجمي وكلفنا الرفيق بشير بتولي الأمر ونلتزم بكل ما يقوم به. تلك الحركة دامت قرابة ستة أشهر ومع ذلك حركة المساندة بصورة عامة كانت ضئيلة في الداخل وخلال ستة أشهر لم تصل الاحتجاجات أو حركات المساندة حتى إلى قفصة المدينة ولم تخرج من الحوض المنجمي رغم شدة القمع الذي سلط على الجهة في مرات عديدة وكان تقريبا يشبه بأيام الاستعمار «التتريك» وإتلاف الممتلكات وسرقة المحلات والقمع بكل أنواعه كان وضعا لا يصدق في المقابل كان كل النشطاء ولكي يتمكنوا من الابتعاد عن القمع يفرون إلى الجبال رغم أن الأمن كان يحاول اللحاق بهم.
وصلت الأوضاع حد سقوط شهداء منهم شاب كان يتصور أنهم لن يتركوه ينتحر لكنهم فعلوا ذلك وأحد المسؤولين الجهويين هو من تسبب في قتله إلى جانب العديد من العناصر التي سقطت في تلك الحركة الاحتجاجية وصلنا حد تدخل الجيش للفصل بين الأمن والمواطنين واخرج الأمن مثلا من الرديف ليمسك الجيش بالجهة. هنا كان دورنا السياسي يتمثل في قيام رفاقنا بدورهم في مساندة التحركات وحمايتها وتوسيع حركة المساندة للحوض المنجمي في باقي جهات البلاد وكذلك الضغط على حواشي السلطة والتحذير حتى من الممارسات التي رأيناها بالملموس هناك جزء من الداخلية يدفع إلى المواجهة حتى النهاية وهذا تجلى حتى في الإيقافات والأمنيين الذين لعبوا دورا كبيرا في التعذيب وإهانة المناضلين كذلك هناك جزء من السلطة ومن الداخلية يطالب بإيجاد حل لان أسباب احتجاجهم واضحة ومنطقية وانه لابد من مراجعة نتائج المناظرة ودعوة المسؤولين عن الحراك الاجتماعي إلى التفاوض.
ونتيجة ذلك المجهود تمت دعوة البشير العبيدي وعدنان الحاجي وحصل اللقاء مرتين تقريبا مع مسؤول امني كبير في الداخلية والحقيقة تقال أن نوفل الزيادي لعب دورا رئيسا في ذلك سواء في علاقة بالوزراء والمستشارين أو وزارة الداخلية وقد لعب دور الوساطة والدفع نحو تسوية الوضعية بصورة سلمية وتجنب المواجهة وتمكين المظلومين من حقهم في تتبع من اعتدوا عليهم وعلى ممتلكاتهم.
فيما بعد تم التوصل الى اتفاق وعاد الحاجي والعبيدي بحزمة من الاتفاقات بما فيها إنهاء تواجد الأمن في الحوض المنجمي في تلك الفترة بالنظر إلى الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء اعتداءات الأمن على المواطنين والممتلكات.
-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018