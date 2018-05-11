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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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السياسي
أولا وأخيرا:الفـوز للنهضـــة والنـــــــــــداء والحكم للتجـمع
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

بتُّ على يقين راسخ من أنه لا وجود لأي تجمع ماليا كان أم سكنيا خال من «التجمع» حتى وإن لم يكن يوما دستوريا ولا ديمقراطيا.

وأصبحت ومازلت وسأظلّ على إيمان العجائز من أن التجمع لم يقع حله. وأن حلّه كذبة وكل ما في المسألة ما حلّه أحد وإنّما انحل طوعا وبقدرة قادر جهرا في النداء وسرّا في النهضة ولولاه ما كان للنداء استجابة ولا للنهضة متكأ فمن مخزونه يعيشان بالهدايا. وبثيرانه وعجوله وبغاله يحرثان ومن بذوره يزرعان وبماكينته يحصدان وبمحاصيله ينعمان ولولا غزارة مياه ينابيعه وثراء مائدته السطحية ووسع قنوات ريّه وقوة محركات الضخ فيها لما تواترت عندهما أعوام الصابة وإن أتى البرد على مساحات من الزرع بما في ذلك المزروعات تحت البيوت المكيفة التي قشعتها وعرتها رياح الحملة وكشفت على الماء السائب على البطيخ «العجور» تحتها.
نعم بت على يقين وأصبحت على قناعة بأن النهضة والنداء ترشحا للانتخابات البلدية الاخيرة بمعية من لف لفه حولهما بمحركات التجمع وآلاته ومعداته التقليدية قفافا وساشهات وصناديق كردونة ووعودا بالجنة وتخويفا بالنار واغراء بمنحة العائلات المعوزة وبالتشغيل في الحضرة ومورد الرزق والإعانة على تحسين المسكن مع تسبقة مالية بما كتب الله من عند المحسنين للتجمع سابقا وللنهضة والنداء حاليا أولئك المحسنون الذين تربوا على الاحسان للحزب الحاكم باختصار شديد.
آمنت اليوم بأن الفوز للنداء والنهضة والحكم للتجمع بالتوافق طبعا.

بقلم: مسعود الكوكي
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السياسي
أولا وأخيرا:الفـوز للنهضـــة والنـــــــــــداء والحكم للتجـمع
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

بتُّ على يقين راسخ من أنه لا وجود لأي تجمع ماليا كان أم سكنيا خال من «التجمع» حتى وإن لم يكن يوما دستوريا ولا ديمقراطيا.

وأصبحت ومازلت وسأظلّ على إيمان العجائز من أن التجمع لم يقع حله. وأن حلّه كذبة وكل ما في المسألة ما حلّه أحد وإنّما انحل طوعا وبقدرة قادر جهرا في النداء وسرّا في النهضة ولولاه ما كان للنداء استجابة ولا للنهضة متكأ فمن مخزونه يعيشان بالهدايا. وبثيرانه وعجوله وبغاله يحرثان ومن بذوره يزرعان وبماكينته يحصدان وبمحاصيله ينعمان ولولا غزارة مياه ينابيعه وثراء مائدته السطحية ووسع قنوات ريّه وقوة محركات الضخ فيها لما تواترت عندهما أعوام الصابة وإن أتى البرد على مساحات من الزرع بما في ذلك المزروعات تحت البيوت المكيفة التي قشعتها وعرتها رياح الحملة وكشفت على الماء السائب على البطيخ «العجور» تحتها.
نعم بت على يقين وأصبحت على قناعة بأن النهضة والنداء ترشحا للانتخابات البلدية الاخيرة بمعية من لف لفه حولهما بمحركات التجمع وآلاته ومعداته التقليدية قفافا وساشهات وصناديق كردونة ووعودا بالجنة وتخويفا بالنار واغراء بمنحة العائلات المعوزة وبالتشغيل في الحضرة ومورد الرزق والإعانة على تحسين المسكن مع تسبقة مالية بما كتب الله من عند المحسنين للتجمع سابقا وللنهضة والنداء حاليا أولئك المحسنون الذين تربوا على الاحسان للحزب الحاكم باختصار شديد.
آمنت اليوم بأن الفوز للنداء والنهضة والحكم للتجمع بالتوافق طبعا.

بقلم: مسعود الكوكي
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كلمة «الشروق» .. الانتخابات البلدية 2018 .. انتصار جديد للديمقراطية
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
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11 ماي 2018 السّاعة 21:00
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نتائـــج الانتخابـــات البلديــــة
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
بلدية سيدي حسين
المزيد >>
يوم الاثنين آخر أجل لتقديم الطعون .. النتائج النهائية يوم 1جوان
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكد عضو الهيئة المستقلة للانتخابات عادل...
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النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
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