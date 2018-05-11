أولا وأخيرا:الفـوز للنهضـــة والنـــــــــــداء والحكم للتجـمع

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بتُّ على يقين راسخ من أنه لا وجود لأي تجمع ماليا كان أم سكنيا خال من «التجمع» حتى وإن لم يكن يوما دستوريا ولا ديمقراطيا.
وأصبحت ومازلت وسأظلّ على إيمان العجائز من أن التجمع لم يقع حله. وأن حلّه كذبة وكل ما في المسألة ما حلّه أحد وإنّما انحل طوعا وبقدرة قادر جهرا في النداء وسرّا في النهضة ولولاه ما كان للنداء استجابة ولا للنهضة متكأ فمن مخزونه يعيشان بالهدايا. وبثيرانه وعجوله وبغاله يحرثان ومن بذوره يزرعان وبماكينته يحصدان وبمحاصيله ينعمان ولولا غزارة مياه ينابيعه وثراء مائدته السطحية ووسع قنوات ريّه وقوة محركات الضخ فيها لما تواترت عندهما أعوام الصابة وإن أتى البرد على مساحات من الزرع بما في ذلك المزروعات تحت البيوت المكيفة التي قشعتها وعرتها رياح الحملة وكشفت على الماء السائب على البطيخ «العجور» تحتها.
نعم بت على يقين وأصبحت على قناعة بأن النهضة والنداء ترشحا للانتخابات البلدية الاخيرة بمعية من لف لفه حولهما بمحركات التجمع وآلاته ومعداته التقليدية قفافا وساشهات وصناديق كردونة ووعودا بالجنة وتخويفا بالنار واغراء بمنحة العائلات المعوزة وبالتشغيل في الحضرة ومورد الرزق والإعانة على تحسين المسكن مع تسبقة مالية بما كتب الله من عند المحسنين للتجمع سابقا وللنهضة والنداء حاليا أولئك المحسنون الذين تربوا على الاحسان للحزب الحاكم باختصار شديد.
آمنت اليوم بأن الفوز للنداء والنهضة والحكم للتجمع بالتوافق طبعا.
بتُّ على يقين راسخ من أنه لا وجود لأي تجمع ماليا كان أم سكنيا خال من «التجمع» حتى وإن لم يكن يوما دستوريا ولا ديمقراطيا.
وأصبحت ومازلت وسأظلّ على إيمان العجائز من أن التجمع لم يقع حله. وأن حلّه كذبة وكل ما في المسألة ما حلّه أحد وإنّما انحل طوعا وبقدرة قادر جهرا في النداء وسرّا في النهضة ولولاه ما كان للنداء استجابة ولا للنهضة متكأ فمن مخزونه يعيشان بالهدايا. وبثيرانه وعجوله وبغاله يحرثان ومن بذوره يزرعان وبماكينته يحصدان وبمحاصيله ينعمان ولولا غزارة مياه ينابيعه وثراء مائدته السطحية ووسع قنوات ريّه وقوة محركات الضخ فيها لما تواترت عندهما أعوام الصابة وإن أتى البرد على مساحات من الزرع بما في ذلك المزروعات تحت البيوت المكيفة التي قشعتها وعرتها رياح الحملة وكشفت على الماء السائب على البطيخ «العجور» تحتها.
نعم بت على يقين وأصبحت على قناعة بأن النهضة والنداء ترشحا للانتخابات البلدية الاخيرة بمعية من لف لفه حولهما بمحركات التجمع وآلاته ومعداته التقليدية قفافا وساشهات وصناديق كردونة ووعودا بالجنة وتخويفا بالنار واغراء بمنحة العائلات المعوزة وبالتشغيل في الحضرة ومورد الرزق والإعانة على تحسين المسكن مع تسبقة مالية بما كتب الله من عند المحسنين للتجمع سابقا وللنهضة والنداء حاليا أولئك المحسنون الذين تربوا على الاحسان للحزب الحاكم باختصار شديد.
آمنت اليوم بأن الفوز للنداء والنهضة والحكم للتجمع بالتوافق طبعا.
-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018