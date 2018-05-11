أولا وأخيرا:الفـوز للنهضـــة والنـــــــــــداء والحكم للتجـمع

بتُّ على يقين راسخ من أنه لا وجود لأي تجمع ماليا كان أم سكنيا خال من «التجمع» حتى وإن لم يكن يوما دستوريا ولا ديمقراطيا.

وأصبحت ومازلت وسأظلّ على إيمان العجائز من أن التجمع لم يقع حله. وأن حلّه كذبة وكل ما في المسألة ما حلّه أحد وإنّما انحل طوعا وبقدرة قادر جهرا في النداء وسرّا في النهضة ولولاه ما كان للنداء استجابة ولا للنهضة متكأ فمن مخزونه يعيشان بالهدايا. وبثيرانه وعجوله وبغاله يحرثان ومن بذوره يزرعان وبماكينته يحصدان وبمحاصيله ينعمان ولولا غزارة مياه ينابيعه وثراء مائدته السطحية ووسع قنوات ريّه وقوة محركات الضخ فيها لما تواترت عندهما أعوام الصابة وإن أتى البرد على مساحات من الزرع بما في ذلك المزروعات تحت البيوت المكيفة التي قشعتها وعرتها رياح الحملة وكشفت على الماء السائب على البطيخ «العجور» تحتها.

نعم بت على يقين وأصبحت على قناعة بأن النهضة والنداء ترشحا للانتخابات البلدية الاخيرة بمعية من لف لفه حولهما بمحركات التجمع وآلاته ومعداته التقليدية قفافا وساشهات وصناديق كردونة ووعودا بالجنة وتخويفا بالنار واغراء بمنحة العائلات المعوزة وبالتشغيل في الحضرة ومورد الرزق والإعانة على تحسين المسكن مع تسبقة مالية بما كتب الله من عند المحسنين للتجمع سابقا وللنهضة والنداء حاليا أولئك المحسنون الذين تربوا على الاحسان للحزب الحاكم باختصار شديد.

آمنت اليوم بأن الفوز للنداء والنهضة والحكم للتجمع بالتوافق طبعا.

بقلم: مسعود الكوكي