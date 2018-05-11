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محافظ البنك المركزي لــ «الشروق»:لا قطيعة مع صندوق النقد... والدينار سيتعافى
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السياسي
محافظ البنك المركزي لــ «الشروق»:لا قطيعة مع صندوق النقد... والدينار سيتعافى
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

تونس (الشروق)
نفى مروان العباسي محافظ البنك المركزي وجود أي قطيعة مع صندوق النقد الدولي مشدّدا في المقابل على ضرورة أن تمضي تونس قدما في وضع عديد الاصلاحات الاقتصادية على السكّة.
وتابع في حوار مع «الشروق» أن التعاون متواصل مع صندوق النقد الدولي الذي عبّر عن ارتياحه للنتائج الاقتصادية الكمية لكنه يتحفظ في المقابل على بطء الإصلاح الاقتصادي في تونس وخاصة في ما يتعلق بفرملة النفقات العمومية ورأب العجز التجاري مشدّدا على ضرورة تسريع نسق الاصلاحات حتى تحافظ تونس على موقعها ضمن برنامج التسهيلات الانتقائية لصندوق النقد.
جرائم الصرف
وأكد مروان العباسي على أهمية تسريع نسق المصادقة على مشاريع القوانين الاقتصادية صلب مجلس النواب وخاصة قانون الطوارئ الاقتصادية وقانون العفو على جرائم الصرف مشيرا الى أهمية هذا الأخير في تدعيم جاذبية القطاع المصرفي المنظم للعملة الصعبة من خلال تشجيع المواطنين على إيداع مبالغ العملة الصعبة التي يملكونها في حسابات بنكية مقابل دفع خطية تعادل ٪5.
وأعلن في ذات الصدد أن الحكومة بصدد استكمال الإجراءات الترتيبية المنظمة لمحلات الصرافة مشيرا الى أن دفعة أولى من 60 صرافا ستفتح قريبا حال إصدار الأمر الترتيبي وتسريع قانون العفو في مادة جرائم الصرف.
تحسّن الأوضاع في ليبيا
وأكد محافظ البنك المركزي من جهة أخرى أن تونس بإمكانها استعادة قيمة الدينار لسنة 2010 شريطة المضي قدما في رأب العجز لتجاري والاستفادة من كل الفرص المتاحة لمزيد تنشيط الصادرات على غرار تحسن الوضع الأمني في ليبيا الى جانب استعادة الأنساق الاعتيادية لإنتاج الفسفاط والمحروقات.
وشدّد العباسي في السياق ذاته على ضرورة أن يرفع القطاع الاقتصادي المنظم من وتيرة التصدير نحو كل من الجزائر وليبيا لافتكاك دفة القطاع الموازي.
بوادر انتعاشة
كما أكد على أهمية الانتعاشة المنتظرة للقطاع السياحي في تحسين احتياطي العملة الصعبة ومن ثمّة قيمة الدينار ملاحظا أن هذه الأخيرة شهدت بوادر استقرار في بداية العام الحالي بالتوازي مع التحسّن الطفيف لعجز الميزان التجاري وبداية تحسّن النشاط السياحي.

فؤاد العجرودي
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السياسي
محافظ البنك المركزي لــ «الشروق»:لا قطيعة مع صندوق النقد... والدينار سيتعافى
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

تونس (الشروق)
نفى مروان العباسي محافظ البنك المركزي وجود أي قطيعة مع صندوق النقد الدولي مشدّدا في المقابل على ضرورة أن تمضي تونس قدما في وضع عديد الاصلاحات الاقتصادية على السكّة.
وتابع في حوار مع «الشروق» أن التعاون متواصل مع صندوق النقد الدولي الذي عبّر عن ارتياحه للنتائج الاقتصادية الكمية لكنه يتحفظ في المقابل على بطء الإصلاح الاقتصادي في تونس وخاصة في ما يتعلق بفرملة النفقات العمومية ورأب العجز التجاري مشدّدا على ضرورة تسريع نسق الاصلاحات حتى تحافظ تونس على موقعها ضمن برنامج التسهيلات الانتقائية لصندوق النقد.
جرائم الصرف
وأكد مروان العباسي على أهمية تسريع نسق المصادقة على مشاريع القوانين الاقتصادية صلب مجلس النواب وخاصة قانون الطوارئ الاقتصادية وقانون العفو على جرائم الصرف مشيرا الى أهمية هذا الأخير في تدعيم جاذبية القطاع المصرفي المنظم للعملة الصعبة من خلال تشجيع المواطنين على إيداع مبالغ العملة الصعبة التي يملكونها في حسابات بنكية مقابل دفع خطية تعادل ٪5.
وأعلن في ذات الصدد أن الحكومة بصدد استكمال الإجراءات الترتيبية المنظمة لمحلات الصرافة مشيرا الى أن دفعة أولى من 60 صرافا ستفتح قريبا حال إصدار الأمر الترتيبي وتسريع قانون العفو في مادة جرائم الصرف.
تحسّن الأوضاع في ليبيا
وأكد محافظ البنك المركزي من جهة أخرى أن تونس بإمكانها استعادة قيمة الدينار لسنة 2010 شريطة المضي قدما في رأب العجز لتجاري والاستفادة من كل الفرص المتاحة لمزيد تنشيط الصادرات على غرار تحسن الوضع الأمني في ليبيا الى جانب استعادة الأنساق الاعتيادية لإنتاج الفسفاط والمحروقات.
وشدّد العباسي في السياق ذاته على ضرورة أن يرفع القطاع الاقتصادي المنظم من وتيرة التصدير نحو كل من الجزائر وليبيا لافتكاك دفة القطاع الموازي.
بوادر انتعاشة
كما أكد على أهمية الانتعاشة المنتظرة للقطاع السياحي في تحسين احتياطي العملة الصعبة ومن ثمّة قيمة الدينار ملاحظا أن هذه الأخيرة شهدت بوادر استقرار في بداية العام الحالي بالتوازي مع التحسّن الطفيف لعجز الميزان التجاري وبداية تحسّن النشاط السياحي.

فؤاد العجرودي
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11 ماي 2018 السّاعة 21:00
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11 ماي 2018 السّاعة 21:00
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النوري الصل
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