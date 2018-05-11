الدكتور الهادي التيمومي في اليوم الدراسي حول الاستقلال:موقف هيئة الحقيقة والكرامة من الاستقلال... تزييف للتاريخ

اعتبر الدكتور الهادي التيمومي في محاضرته الافتتاحية لليوم الدراسي حول مسار الاستقلال 1954 - 1964 أن هيئة الحقيقة والكرامة تريد الثأر من الحبيب بورقيبة.

تونس (الشروق) ـ

احتضنت كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس يوم أمس الخميس يوما دراسيا حول مسار الاستقلال 1955ـ 1964 قدّم فيه عدد من المؤرخين مداخلات حول مختلف قضايا الاستقلال التي أثيرت مؤخرا وأكد الدكتور مصطفى التليلي رئيس قسم التاريخ في الكلية ان هذا اليوم الدراسي يندرج ضمن برنامج الجامعة المفتوحة الذي أقرته الكلية منذ فترة في اطار الانفتاح على المحيط الاجتماعي والثقافي كما أكد ان المؤرخين ليسوا ضد مسار العدالة الانتقالية لكنهم يريدون الحفاظ على مصداقية مهنة المؤرخ ضد الذين يوظفون التاريخ لحساباتهم الشخصية والسياسية.

أكذوبة القرن

تولّت الدكتورة لطيفة الاخضر وزيرة الثقافة الاسبق والمتخصصة في التاريخ المعاصر رئاسة الجلسة الافتتاحية وقالت الدكتورة لطيفة ان هذه الندوة في ارتباط مباشر مع السجال المثار في البلاد لكنها ندوة تدعو للتفكير الهادىء والعلمي في مختلف القضايا المثارة بعيدا عن التوظيف الايديولوجي والسياسي.

وقدّم الدكتور محمد الهادي التيمومي مداخلة بعنوان التوظيف السياسي للتاريخ وقال في مداخلته : استقلال تونس المفترى عليه هذا العنوان الذي اختارته وودت ان اقدم محاضرة أخرى وليس الرد على مثل هذه المهاترات فهناك معركة ابدية بين السياسي والمؤرخ السياسي همه توظيف التاريخ هذا لا يعني ان كل ما يقوله السياسي خاطىء لكنه موظّف بل ينتهي بخلق السرديات ، السياسي يوظف التاريخ لنفسه او يكلف كلاب الحراسة من المؤرخين الذين يلبون ما يطلبه السلطان وفي كل منعطف سياسي تعيشه تونس هناك دعوة لاعادة كتابة التاريخ نحن كتبنا التاريخ وفق ما يمليه الضمير العلمي ونحن نعيد كتابة التاريخ دون أن نحتاج من يذكرنا به نحن نعيد دائما كتابة التاريخ باستمرار لكن هدف السياسيين هو تصفية الحسابات مع اعدائهم ، بعد صعود بن علي للحكم تم تقزيم دور بورقيبة وإعادة الاعتبار لبن يوسف والثعالبي» واضاف «شعرنا ان سموم هذه الجماعة تسربّت الى الجهات وهناك خوف من تمزيق الكيان التونسي الذي استشهد الاف التونسيين من اجله ، اكذوبة القرن هي تواصل لنفس الجماعات التي برزت عام 1955وهم نوعان الذين خسروا معركتهم ضد بورقيبة او الذين مصالحهم مع الاستعمار هم بقايا البايات وجماعة النهضة وحزب المؤتمر وبقايا اليوسفيين والجبهة الشعبية وبعض القوميين وافراد يبحثون عن الشهرة»

واشار التيمومي الى مواطن قصور هذه الهيئة وهي حسب قوله اولا تحقيقاتها حول تجاوزات بورقيبة بدأت اعتبارا من 1جوان 1955 قبل ان يرتكب بورقيبة اي خطإ بل قبل ان يتخذ اي قرار وهو ما يعني محاكمة بورقيبة فلماذا هذا التاريخ بالذات؟

وتساءل «هل كان الشعب التونسي مخطئا في احتفاله بعودة بورقيبة» وذكر التيمومي بتجارب العدالة الانتقالية في جنوب افريقيا وفي المغرب اذ تمت الاستعانة بالمؤرخين واذا كانت الهيئة من بين ادوارها تعداد انتهاكات بورقيبة فلماذا رئيسة الهيئة لم تطبق القانون؟ كما اعتبر ان جلسات الاستماع كانت جلسات منحازة وليست موضوعية هدفها تصفية حساباتها مع الارث البورقيبي وفي هذا السياق اعتبر ان الادعاء بانه ليست لنا وثيقة استقلال اصلا هو فضيحة لا تستحق الرد واستغرب كيف يقبل مؤرخان من غير المختصين في التاريخ المعاصر مساندة هذه الفرضية ؟ كما اشار التيمومي ان كشف انتهاكات بورقيبة لحقوق الانسان كان فيه الكثير من الاخطاء الاجرائية في الوقت الذي تم فيه تنظيف انصار حركة النهضة من كل الاخطاء بما فيها ممارسة العنف.

الدكتور محمد الهادي التيمومي اكد انه لا يدافع عن بورقيبة قائلا «انا لا ادافع عن بورقيبة لكني افسر مواقفه وخلفياته قبول الاستقلال كان من باب التكتيك شعاره استقلال منقوص افضل من استعباد كامل كان يعتبر ان الاستقلال الداخلي هو خطوة نحو الاستقلال الكامل ولذلك اعتبر ان التشكيك في وثيقة الاستقلال اكذوبة القرن» واضاف «وفق المدرسة التاريخية التي انتمي اليها لابد من النظر في انجازات الاستقلال بداية من عام 1955 تحققت مكاسب تونس بلد مستقل فرنسا هل هي مستقلة عن النفوذ الامريكي؟ بهذا المعنى حتى فرنسا ليست مستقلة فبورقيبة له انجازات عظيمة وأخطاء عظيمة لم يدعي الديمقراطية ولم يعد بها فلماذا نلومه ؟ كان مفروض يقوم بشيء من الانفتاح بداية من أواخر السبعينات والذين يعتبرون ان تونس بلد غير مستقل لماذا لا يناضلون من اجل استقلال تونس مادامت البلاد ليست مستقلة ؟ «وأكد في خاتمة مداخلته على مهنة المؤرخ قائلا «نحن كمؤرخين يجب ان نتمسك بموضوع صناعتنا ومهنتنا لكن نحن مطالبون بالحفاظ على مهنتنا ضد التوظيف السياسي»

مداخلات أخرى

اليوم الدراسي تضمن مداخلات أخرى منها مفاوضات الاستقلال الرهانات والنتائج نورالدين الدقي ومحي الدين الحضري الابعاد الدولية لاستقلال تونس 1956 - 1963 ومحمد الازهر الغربي تصفية الاستعمار والانتقال الاقتصادي وبشير اليزيدي استرجاع أراضي المعمرين وفتحي ليسير معركة الجلاء في الجنوب التونسي وخالد عبيد السيادة التونسية مفاوضات الاستقلال والدعوة لاستكمالها 1956 وفيصل الشريف السيادة الامنية والعسكرية والترابية 1956 - 1963.

وتأتي ردا على موجة التشكيك في الاستقلال ورموزه التي قدها عدد من الناشطين الحقوقيين والمحسوبين على التاريخ بمبادرة من اقسام التاريخ في دار المعلمين العليا بتونس والمعهد العالي للعلوم الانسانية بجندوبة والمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر وكليتي الاداب والعلوم الانسانية بصفاقس وسوسة وكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس.

هذه الندوة الى « تناول هذا الملف داخل الحرم الجامعي تناولا علميا رصينا بعيدا عن التوظيف السياسي من خلال عرض أهم الاستنتاجات التي خلصت اليها أحدث الدراسات التاريخية في هذا المجال ويطرح موضوع الندوة جملة من التساؤلات التاريخية المتشابكة حول مسار تصفية الاستعمار بتونس بداية من 1954 وهو يستبطن قضية دقيقة وهي كيفية تعامل الدولة المنبثقة عن الاستقلال مع مخلَّفات الاستعمار اي الارث الاستعماري بأبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية».

وتهدف هذه الندوة ايضا الى الرد على المتطفلين على التاريخ والشخصيات غير المختصة كما جاء في تقديمها.

كتب نورالدين بالطيب