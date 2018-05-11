نداء تونس بين 2014 و2018:كيف ضاع «المليـــون» بين الأب والابن؟

رغم ان اغلب الاحزاب تراجعت في نسب الاصوات التي حصلت عليها في بلديات 2018 مقارنة بتشريعية 2014 إلا ان التراجع الذي سجّله نداء تونس كان الاكثر إثارة للانتباه بالنظر الى مكانته ووزنه على الساحة السياسية.

تونس ـ الشروق:

في الانتخابات التشريعية سنة 2014، حصل نداء تونس على حوالي مليون و280 ألف صوت بنسبة ناهزت 37.56 % من جملة الاصوات وهو ما جعله يحتل المرتبة الاولى انتخابيا ويحصل على 89 مقعدا في البرلمان بنسبة 39.1% من جملة المقاعد. غير ان عدد الاصوات المتحصل عليها في الانتخابات البلدية 2018 كان في حدود 375896 صوتا أي بمعدل 21 بالمائة من جملة الاصوات المصرح بها وهو ما انعكس على عدد المقاعد التي حصل عليها في المجالس البلدية ( 1595 مقعدا بنسبة 22.17 بالمائة) .

ورغم ان هذه النتائج جعلته يحتل المرتبة الثانية حزبيا بعد النهضة والمرتبة الثالثة عند احتساب نتائج المستقلين معا، إلا ان الندائيين أنفسهم لم يتوقعوا مثل هذه النتيجة خاصة بعد ان ظهر الحزب خلال الحملة الانتخابية في مظهر القوي والمتماسك في مختلف الدوائر الانتخابية واستند إلى «ماكينة» انتخابية كبرى نزل خلالها كل قياديي الحزب – بمن فيهم رئيس الحكومة و أعضائها- بكل ثقلهم إلى الميدان وجابوا عديد المناطق للترويج لقائماته الانتخابية..

مكانة النداء

هذه النتيجة دفعت بعديد المُلاحظين إلى التساؤل عن اسباب تراجع النداء لا سيما على مستوى الرصيد الانتخابي الذي يظهر أثناء الاستحقاقات الانتخابية وعادة ما تقاس به اوزان الاحزاب. وتتأكد أهمية هذه التساؤلات بالنظر الى مكانة الحزب على الساحة فهو الحزب الحاكم باعتباره كان أغلبيا في انتخابات 2014، وهو الحزب الذي أعاد التوازن الى المشهد السياسي العام في 2012 بعد ان اختل التوازن آنذاك لفائدة التيار الاسلامي ( النهضة). وبالتالي فان محافظة النداء على تماسكه يعتبره كثيرون ضمانة للتوازن السياسي في البلاد للفترة المستقبلية.

السبب الأول في رأي هؤلاء هو ما يصفونه ب»الفشل» السياسي للحزب على مستوى الحكم. فالنداء كان غداة انتخابات 2014 (التشريعية والرئاسية) أمام أبواب مفتوحة لقيادة البلاد نحو الافضل بعد فترة انتقالية صعبة أرهقت التونسيين. فقد كانت آنذاك له الشرعية الانتخابية والمشروعية الشعبية اللازمة لتولي السلطة في ظروف مريحة وفي ظل دستور متطور واجواء من الاستقرار وكانت الاحوال المالية والاقتصادية للدولة في تلك الفترة متماسكة نسبيا ( مقارنة بما هي عليه اليوم). غير انه لم يُحسن استغلال تلك الظروف في راي الملاحظين وكان أداء الحكومة الاولى والثانية اللتين انبثقتا عنه ( حكومة الصيد وحكومة الشاهد) ضعيفا اقتصاديا واجتماعيا فضيع عن نفسه فرصة تاريخية لمزيد تقوية صورته ومكانته لدى التونسيين ولتحقيق الرضا الشعبي حول أدائه في السلطة ولمزيد تكوين قاعدة سياسية وحزبية شعبية واسعة بعد ان كانت بدايته سنة 2012 والى حدود 2014 ناجحة في استقطاب مناصرين وفي تكوين رصيد انتخابي محترم..

من عوامل تراجع نداء تونس التي يتحدّث عنها المتابعون ايضا تلك المتعلقة بما عاشه من ازمات داخلية وصراعات و»انشقاقات» ترتب عنها خروج بعض الاسماء التي كانت من مؤسسي الحزب في 2012. وهو ما جعل الاعتقاد يسود لدى الراي العام ان الحزب لم تعد له الركائز الاساسية اللازمة ليكون فاعلا حقيقيا على الساحة السياسية وليلبي طموحات وانتظارات مناصريه. فطوال حوالي 3 سنوات لم يكن من نقاش داخل الحزب وبين الندائيين غير مسالة «الشقوق» والاستقالات والاتهامات المتبادلة دون الالتفات –كحزب حاكم – الى مشاغل المواطن وهو ما جعل الناس تنفر الشان السياسي عموما والنشاط الحزبي خصوصا بما في ذلك نداء تونس.

يتهم كثيرون المدير التنفيذي الحالي للحزب حافظ قائد السبسي بانه وراء نصيب هام من اسباب تراجع النداء في السنوات الاخيرة وذلك بالقول انه لم يُحسن إدارة أزمة الحزب وحاول تغليب مصلحة شق على حساب الآخر والدخول في صراعات مع بعض الاطراف. ويذهب ملاحظون الى القول ان حافظ قائد السبسي لم ينجح في دور «المُجمّع» وهو الدور الذي لعبه قائد السبسي الأب بين 2012 و2014 عندما نجح في جمع لفيف كبير من السياسيين المتنوعين حوله ونجح ايضا في استقطاب «خزان» انتخابي هام من التونسيين فاق المليون ناخب صوّت لفائدة الحزب في التشريعية ولفائدته في الرئاسية لكن هذا « المليون « ضاع مؤخرا بمناسبة الانتخابات الاخيرة.

التوافق مع النهضة

يُتّهم النداء ايضا بانه ضاع خلال السنوات الثلاثة التي قضاها على راس السلطة في متاهة البحث عن التوازنات السياسية مع منافسه النهضة وأضاع صورته الاولى التي رسمها مؤسسه الباجي قائد السبسي وبدأ يفقد جراء ذلك نسبة من انصاره الى جانب خروج أسماء كبرى منه. وكل ذلك رغم ان كثيرين استحسنوا سياسة التوافق والتشارك في الحكم التي جمعت النداء والنهضة منذ 2014 الى اليوم واعتبروها اهم عوامل الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد. إلا ان عديد الندائيين (كما النهضويين ايضا) مازالوا يرفضون هذا التمشي ويعتبرونه سببا من اسباب ضعف حزبيهما وتراجع رصيديهما الانتخابيين.

مؤتمر وطني

من الاخطاء التسييرية التي يُتهم بها حافظ قائد السبسي ايضا تلك المتعلقة بعدم تنظيم المؤتمر الوطني للحزب والذي كان بالامكان ان يُقوي مكانة الحزب أكثر على الساحة وان يجعله محصنا تجاه الانشقاقات لكن ذلك لم يحصل رغم ان الامر يتعلق بحزب حاكم ومن المفروض ان يكون اكثر انتظاما من الناحية الهيكلية.

فاضل الطياشي