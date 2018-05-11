باجة:قائمة«أمانة»المستقلة تصنع المفاجأة

مكتب باجة ـ الشروق:

وصلت نسبة الإقبال على التصويت خلال الانتخابات البلدية بالولاية إلى 31 % وبلغ عدد الأصوات المصرح بها 43688 وحققت القائمات المستقلة مفاجأة كبرى .

عرفت الانتخابات البلدية 2018 مشاركة 75 قائمة موزعة بين 42 حزبية و 8 ائتلافية و25 مستقلة بكامل الدوائر البلدية البالغ عددها 12 وذلك من أجل الفوز بـ 234 مقعدا المخصصة للمجالس البلدية بالولاية . ولئن أفرزت النتائج الأولية تصدر كل من حركة النهضة ونداء تونس ترتيب الأحزاب الأكثر فوزا بعدد المقاعد إلا أن ذلك لا يحجب تراجع نتائجهما مقارنة بالانتخابات التشريعية بعد صعود القائمات المستقلة التي أدارت أعناق عدد كبير من الناخبين .

أفرزت نتائج الانتخابات حصول كل من حركة النهضة ونداء تونس على 64 مقعدا بكامل الدوائر البلدية الـ 12 وهو ما يمثل نسبة 27.35 % من مجموع مقاعد المجالس البلدية بالولاية البالغ عددها 234 ، حيث تجاوز نداء تونس حركة النهضة في 6 دوائر بلدية وهي زهرة مدين وتيبار ومجاز الباب وقبلاط وتستور وتبرسق حاصدة 5804 من أصوات الناخبين في حين تقدمت هذه الأخيرة في 4 بلديات وهي باجة المدينة والمعقولة ونفزة ووشتاتة وذلك بمجموع 6178 صوتا

تمكنت أغلب القائمات المستقلة المشاركة في الانتخابات البلدية من دخول السباق من الباب الكبير وبرهنت أنها قادرة على أن تكون منافسا جديا للقائمات الحزبية واستطاعت تكذيب كل التكهنات وقلب موازين القوى لفائدتها بعد أن حصدت 52 مقعدا من أصل 234 وهو ما يعادل نسبة 22.22 % وقد مثلت هذه النتيجة مفاجأة كبرى رغم نسبة الاقبال على التصويت التي لم تتجاوز حدود 31 % وعزوف فئة كبيرة من الشباب عن الذهاب إلى مراكز الاقتراع . وعلى سبيل المثال نجحت القائمات المستقلة الثلاث بالدائرة البلدية بنفزة وهي الطموح ونفزة المستقبل ونفزة في عينينا في الحصول على نسبة 37.5 % من المقاعد ، كما تألقت قائمة " التحدي " بمجاز الباب وحلت ثالثا بعد أن جمعت 1557 صوتا مما مكنها من كسب 6 مقاعد كاملة بالمجلس البلدي القادم ، في حين كان اختيار القائمة المستقلة " زهرة السد " بالدائرة البلدية بتستور في المراهنة على أصوات الناخبين بمنطقة وادي الزرقاء دون سواها ناجحا حيث توفقت في الفوز بـ 3 مقاعد .

صنعت القائمة المستقلة " أمانة " بالدائرة البلدية بسيدي إسماعيل الحدث باحتلالها المرتبة الأولى على مستوى القائمات الأكثر حصولا على عدد الأصوات وذلك بمجموع 527 صوتا وهو ما يمثل نسبة 38.77 % من مجموع الأصوات المصرح بها وتنجح في كسب 5 مقاعد من أصل 12 مقعدا واحتكار ما يقارب نصف مقاعد المجلس البلدي الجديد ومتجاوزة بذلك كل من حركة النهضة ونداء تونس .

لم تتوقف المفاجآت في الانتخابات البلدية على الدوائر البلدية بمعتمديات الولاية بل تعداها إلى الدائرة البلدية بباجة المدينة حيث تمكنت القائمة المستقلة " الأنوار " من جني ثمار حملتها الانتخابية والتي ركزت فيها على دعوة فئة الشباب وتحفيزهم على الاقبال بكثافة على صناديق الاقتراع والتصويت وهو ما مكنها من كسب ود عدد كبير من الناخبين وحصولها على مجموع 712 صوتا واحتلالها للمرتبة 5 من أصل 10 قائمات مترشحة وضمان مقعدين بالمجلس البلدي وذلك رغم ثقل وزن الأحزاب المنافسة .





جلال العرفاوي