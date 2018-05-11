في60 ثانية

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إطلاق حملة وطنيّة مشتركة

تمّ امس الخميس 10 ماي 2018، بمقر وزارة الصحة، إطلاق الحملة المشتركة للمراقبة الصحية والاقتصادية للمؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية المتخصّصة في إنتاج وخزن وعرض استعدادا لشهر رمضان المعظّم.

الباعثون العقاريّون يهدّدون

أمهلت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين الحكومة حتّى شهر جوان 2018 لإنقاذ قطاع البعث العقاري الذي يتعرض لمظلمة كبيرة، قبل أن تلجأ إلى القضاء في صورة عدم التفاعل مع الملف. وكشف رئيس الغرفة فهمي شعبان ان الكرة باتت في مرمى الحكومة الآن››، وفق تعبيره.

تسهيل شراء مساكن في تونس

أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد امس الخميس عن صدور مذكرة قريبا لتسهيل شراء الأجانب وخاصة الجزائريين أراضي أو مساكن في تونس. وأضاف أن طموح الحكومة الحالية هو إصدار قانون للتطوير العقاري في البلاد.

تطور تصدير زيت الزيتون

سجل زيت الزيتون المصدر ارتفاعا بنسبة 150 بالمائة من حيث الكمية و180 بالمائة من حيث القيمة ،منذ بداية موسم التصدير في غرة نوفمبر 2017 وإلى غاية 30 أفريل 2018، ليسجل بذلك تطورا في معدل سعر التصديرية بحوالي 12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 ، وفق بلاغ صادر امس عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.