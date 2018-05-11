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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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الأخبار السياسية
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

إطلاق حملة وطنيّة مشتركة
تمّ امس الخميس 10 ماي 2018، بمقر وزارة الصحة، إطلاق الحملة المشتركة للمراقبة الصحية والاقتصادية للمؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية المتخصّصة في إنتاج وخزن وعرض استعدادا لشهر رمضان المعظّم.

الباعثون العقاريّون يهدّدون
أمهلت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين الحكومة حتّى شهر جوان 2018 لإنقاذ قطاع البعث العقاري الذي يتعرض لمظلمة كبيرة، قبل أن تلجأ إلى القضاء في صورة عدم التفاعل مع الملف. وكشف رئيس الغرفة فهمي شعبان ان الكرة باتت في مرمى الحكومة الآن››، وفق تعبيره.

تسهيل شراء مساكن في تونس
أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد امس الخميس عن صدور مذكرة قريبا لتسهيل شراء الأجانب وخاصة الجزائريين أراضي أو مساكن في تونس. وأضاف أن طموح الحكومة الحالية هو إصدار قانون للتطوير العقاري في البلاد.

تطور تصدير زيت الزيتون
سجل زيت الزيتون المصدر ارتفاعا بنسبة 150 بالمائة من حيث الكمية و180 بالمائة من حيث القيمة ،منذ بداية موسم التصدير في غرة نوفمبر 2017 وإلى غاية 30 أفريل 2018، ليسجل بذلك تطورا في معدل سعر التصديرية بحوالي 12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 ، وفق بلاغ صادر امس عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

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الأخبار السياسية
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

إطلاق حملة وطنيّة مشتركة
تمّ امس الخميس 10 ماي 2018، بمقر وزارة الصحة، إطلاق الحملة المشتركة للمراقبة الصحية والاقتصادية للمؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية المتخصّصة في إنتاج وخزن وعرض استعدادا لشهر رمضان المعظّم.

الباعثون العقاريّون يهدّدون
أمهلت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين الحكومة حتّى شهر جوان 2018 لإنقاذ قطاع البعث العقاري الذي يتعرض لمظلمة كبيرة، قبل أن تلجأ إلى القضاء في صورة عدم التفاعل مع الملف. وكشف رئيس الغرفة فهمي شعبان ان الكرة باتت في مرمى الحكومة الآن››، وفق تعبيره.

تسهيل شراء مساكن في تونس
أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد امس الخميس عن صدور مذكرة قريبا لتسهيل شراء الأجانب وخاصة الجزائريين أراضي أو مساكن في تونس. وأضاف أن طموح الحكومة الحالية هو إصدار قانون للتطوير العقاري في البلاد.

تطور تصدير زيت الزيتون
سجل زيت الزيتون المصدر ارتفاعا بنسبة 150 بالمائة من حيث الكمية و180 بالمائة من حيث القيمة ،منذ بداية موسم التصدير في غرة نوفمبر 2017 وإلى غاية 30 أفريل 2018، ليسجل بذلك تطورا في معدل سعر التصديرية بحوالي 12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 ، وفق بلاغ صادر امس عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

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تهيئة متحف رقادة الأثري
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمت تهيئة متحف رقادة الأثري بالقيروان بمبلغ يناهز 146 ألف دولار بتمويل أمريكي لدعم القطاع السياحي الثقافي...
المزيد >>
حجز بضائع مهربة بقيمة 97 مليون
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكّنت وحدات الحرس الوطني بولايتي صفاقس ومدنين من حجز شاحنات نقل خفيف محملة ببضاعة مهربة مختلفة تتمثل في 3000...
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رغبة ايطالية للاستثمار في تونس
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
كشف السفير الايطالي الجديد بتونس لورنزو فانارا، خلال لقاء جمعه، امس، بوزير الصناعة والمؤسسات الصغرى...
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النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
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