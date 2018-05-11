في60 ثانية

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إطلاق حملة وطنيّة مشتركة
تمّ امس الخميس 10 ماي 2018، بمقر وزارة الصحة، إطلاق الحملة المشتركة للمراقبة الصحية والاقتصادية للمؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية المتخصّصة في إنتاج وخزن وعرض استعدادا لشهر رمضان المعظّم.
الباعثون العقاريّون يهدّدون
أمهلت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين الحكومة حتّى شهر جوان 2018 لإنقاذ قطاع البعث العقاري الذي يتعرض لمظلمة كبيرة، قبل أن تلجأ إلى القضاء في صورة عدم التفاعل مع الملف. وكشف رئيس الغرفة فهمي شعبان ان الكرة باتت في مرمى الحكومة الآن››، وفق تعبيره.
تسهيل شراء مساكن في تونس
أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد امس الخميس عن صدور مذكرة قريبا لتسهيل شراء الأجانب وخاصة الجزائريين أراضي أو مساكن في تونس. وأضاف أن طموح الحكومة الحالية هو إصدار قانون للتطوير العقاري في البلاد.
تطور تصدير زيت الزيتون
سجل زيت الزيتون المصدر ارتفاعا بنسبة 150 بالمائة من حيث الكمية و180 بالمائة من حيث القيمة ،منذ بداية موسم التصدير في غرة نوفمبر 2017 وإلى غاية 30 أفريل 2018، ليسجل بذلك تطورا في معدل سعر التصديرية بحوالي 12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 ، وفق بلاغ صادر امس عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
إطلاق حملة وطنيّة مشتركة
تمّ امس الخميس 10 ماي 2018، بمقر وزارة الصحة، إطلاق الحملة المشتركة للمراقبة الصحية والاقتصادية للمؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية المتخصّصة في إنتاج وخزن وعرض استعدادا لشهر رمضان المعظّم.
الباعثون العقاريّون يهدّدون
أمهلت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين الحكومة حتّى شهر جوان 2018 لإنقاذ قطاع البعث العقاري الذي يتعرض لمظلمة كبيرة، قبل أن تلجأ إلى القضاء في صورة عدم التفاعل مع الملف. وكشف رئيس الغرفة فهمي شعبان ان الكرة باتت في مرمى الحكومة الآن››، وفق تعبيره.
تسهيل شراء مساكن في تونس
أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد امس الخميس عن صدور مذكرة قريبا لتسهيل شراء الأجانب وخاصة الجزائريين أراضي أو مساكن في تونس. وأضاف أن طموح الحكومة الحالية هو إصدار قانون للتطوير العقاري في البلاد.
تطور تصدير زيت الزيتون
سجل زيت الزيتون المصدر ارتفاعا بنسبة 150 بالمائة من حيث الكمية و180 بالمائة من حيث القيمة ،منذ بداية موسم التصدير في غرة نوفمبر 2017 وإلى غاية 30 أفريل 2018، ليسجل بذلك تطورا في معدل سعر التصديرية بحوالي 12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 ، وفق بلاغ صادر امس عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018