الطبوبي يلقي خطابا حول الوضع بالبلاد

ينعقد المؤتمر الوطني للجامعة العامة للبناء والأخشاب المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة ، بأحد النزل بالحمامات الجنوبية من ولاية نابل، بإشراف الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي.ومن المقرر أن يلقي الطبوبي بالمناسبة خطابا حول الوضع العام في البلاد ، وفق ما أفادت به الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل على موقع ‹›فايسبوك››.