استهلاك الفرد للمياه المعلبة

أفاد المدير العام للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه رزيق الوسلاتي، امس الخميس، أن قطاع المياه المعدنية المعلبة في تونس شهد "تطورا ملحوظا ".وأضاف الوسلاتي ان معدل الاستهلاك السنوي للفرد من المياه المعلبة في تونس ارتفع من 31 لترا سنة 2001 الى ما يفوق 170 لترا خلال سنة 2017 لتحتل بذلك تونس المرتبة 12 عالميا في ما يخص الاستهلاك الفردي السنوي.