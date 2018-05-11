استهلاك الفرد للمياه المعلبة
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استهلاك الفرد للمياه المعلبة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018
أفاد المدير العام للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه رزيق الوسلاتي، امس الخميس، أن قطاع المياه المعدنية المعلبة في تونس شهد "تطورا ملحوظا ".وأضاف الوسلاتي ان معدل الاستهلاك السنوي للفرد من المياه المعلبة في تونس ارتفع من 31 لترا سنة 2001 الى ما يفوق 170 لترا خلال سنة 2017 لتحتل بذلك تونس المرتبة 12 عالميا في ما يخص الاستهلاك الفردي السنوي.
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استهلاك الفرد للمياه المعلبة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018
أفاد المدير العام للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه رزيق الوسلاتي، امس الخميس، أن قطاع المياه المعدنية المعلبة في تونس شهد "تطورا ملحوظا ".وأضاف الوسلاتي ان معدل الاستهلاك السنوي للفرد من المياه المعلبة في تونس ارتفع من 31 لترا سنة 2001 الى ما يفوق 170 لترا خلال سنة 2017 لتحتل بذلك تونس المرتبة 12 عالميا في ما يخص الاستهلاك الفردي السنوي.
ماذا في لقاء الباجي بالجهيناوي؟
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس بقصر قرطاج، خميّس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية.وأفاد خميس...المزيد >>
تهيئة متحف رقادة الأثري
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمت تهيئة متحف رقادة الأثري بالقيروان بمبلغ يناهز 146 ألف دولار بتمويل أمريكي لدعم القطاع السياحي الثقافي...المزيد >>
حجز بضائع مهربة بقيمة 97 مليون
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكّنت وحدات الحرس الوطني بولايتي صفاقس ومدنين من حجز شاحنات نقل خفيف محملة ببضاعة مهربة مختلفة تتمثل في 3000...المزيد >>
رغبة ايطالية للاستثمار في تونس
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
كشف السفير الايطالي الجديد بتونس لورنزو فانارا، خلال لقاء جمعه، امس، بوزير الصناعة والمؤسسات الصغرى...المزيد >>
-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
النوري الصلرهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...المزيد >>
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