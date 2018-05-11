ايقاف تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وابنها

إثر تعمد شخص خلال الليلة الفاصلة بين يومي 07 و08 ماي 2018 الاعتداء بالعنف على امرأة مما تسبب لها في جرح غائر وتهديد ابنها بواسطة آلة حادة «سكين» كبيرة الحجم أثناء مرورهما بجهة برج الوزير تمكن امس مركز الأمن الوطني ببرج الوزير من ولاية أريانة من القبض على المظنون فيه بعد نصب كمين محكم له وقد تبين أنه عنصر تكفيري عمره 29 سنة.