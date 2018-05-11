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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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ايقاف تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وابنها
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الأخبار السياسية
ايقاف تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وابنها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

إثر تعمد شخص خلال الليلة الفاصلة بين يومي 07 و08 ماي 2018 الاعتداء بالعنف على امرأة مما تسبب لها في جرح غائر وتهديد ابنها بواسطة آلة حادة «سكين» كبيرة الحجم أثناء مرورهما بجهة برج الوزير تمكن امس مركز الأمن الوطني ببرج الوزير من ولاية أريانة من القبض على المظنون فيه بعد نصب كمين محكم له وقد تبين أنه عنصر تكفيري عمره 29 سنة.

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الأخبار السياسية
ايقاف تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وابنها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

إثر تعمد شخص خلال الليلة الفاصلة بين يومي 07 و08 ماي 2018 الاعتداء بالعنف على امرأة مما تسبب لها في جرح غائر وتهديد ابنها بواسطة آلة حادة «سكين» كبيرة الحجم أثناء مرورهما بجهة برج الوزير تمكن امس مركز الأمن الوطني ببرج الوزير من ولاية أريانة من القبض على المظنون فيه بعد نصب كمين محكم له وقد تبين أنه عنصر تكفيري عمره 29 سنة.

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11 ماي 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
تهيئة متحف رقادة الأثري
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمت تهيئة متحف رقادة الأثري بالقيروان بمبلغ يناهز 146 ألف دولار بتمويل أمريكي لدعم القطاع السياحي الثقافي...
المزيد >>
حجز بضائع مهربة بقيمة 97 مليون
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكّنت وحدات الحرس الوطني بولايتي صفاقس ومدنين من حجز شاحنات نقل خفيف محملة ببضاعة مهربة مختلفة تتمثل في 3000...
المزيد >>
رغبة ايطالية للاستثمار في تونس
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
كشف السفير الايطالي الجديد بتونس لورنزو فانارا، خلال لقاء جمعه، امس، بوزير الصناعة والمؤسسات الصغرى...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة... جريدة الشروق ليوم الجمعة 11 ماي 2018 قاتل بن لادن يكشف السر!
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