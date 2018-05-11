الواحة الرياضية بقبلي : دعوة للجلسة العامة الانتخابية

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تدعو الهيئة المديرة لجمعية الواحة الرياضية بڨبلي كافة منخرطيها لحضور الجلسة العامة الانتخابية للجمعية التي ستنعقد يوم الجمعة 25 ماي 2018، فعلى الراغبين في الترشح والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وكذلك المنصوص عليها بالقانون الاساسي للجمعية تقديم ترشحاتهم بصيغة القائمات على ان تتضمن كل قائمة على الأقل سبعة أعضاء مع بيان رئيس القائمة. توجه الترشحات برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ الى السيد الكاتب العام للجمعية بعنوانها التالي: ص.ب 35 ڤبلي 4200 في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 22 ماي 2018.
تدعو الهيئة المديرة لجمعية الواحة الرياضية بڨبلي كافة منخرطيها لحضور الجلسة العامة الانتخابية للجمعية التي ستنعقد يوم الجمعة 25 ماي 2018، فعلى الراغبين في الترشح والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وكذلك المنصوص عليها بالقانون الاساسي للجمعية تقديم ترشحاتهم بصيغة القائمات على ان تتضمن كل قائمة على الأقل سبعة أعضاء مع بيان رئيس القائمة. توجه الترشحات برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ الى السيد الكاتب العام للجمعية بعنوانها التالي: ص.ب 35 ڤبلي 4200 في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 22 ماي 2018.
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-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018