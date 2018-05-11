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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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الواحة الرياضية بقبلي : دعوة للجلسة العامة الانتخابية
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الأخبار السياسية
الواحة الرياضية بقبلي : دعوة للجلسة العامة الانتخابية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

تدعو الهيئة المديرة لجمعية الواحة الرياضية بڨبلي كافة منخرطيها لحضور الجلسة العامة الانتخابية للجمعية التي ستنعقد يوم الجمعة 25 ماي 2018، فعلى الراغبين في الترشح والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وكذلك المنصوص عليها بالقانون الاساسي للجمعية تقديم ترشحاتهم بصيغة القائمات على ان تتضمن كل قائمة على الأقل سبعة أعضاء مع بيان رئيس القائمة. توجه الترشحات برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ الى السيد الكاتب العام للجمعية بعنوانها التالي: ص.ب 35 ڤبلي 4200 في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 22 ماي 2018.

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الأخبار السياسية
الواحة الرياضية بقبلي : دعوة للجلسة العامة الانتخابية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

تدعو الهيئة المديرة لجمعية الواحة الرياضية بڨبلي كافة منخرطيها لحضور الجلسة العامة الانتخابية للجمعية التي ستنعقد يوم الجمعة 25 ماي 2018، فعلى الراغبين في الترشح والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وكذلك المنصوص عليها بالقانون الاساسي للجمعية تقديم ترشحاتهم بصيغة القائمات على ان تتضمن كل قائمة على الأقل سبعة أعضاء مع بيان رئيس القائمة. توجه الترشحات برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ الى السيد الكاتب العام للجمعية بعنوانها التالي: ص.ب 35 ڤبلي 4200 في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 22 ماي 2018.

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حجز بضائع مهربة بقيمة 97 مليون
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكّنت وحدات الحرس الوطني بولايتي صفاقس ومدنين من حجز شاحنات نقل خفيف محملة ببضاعة مهربة مختلفة تتمثل في 3000...
المزيد >>
رغبة ايطالية للاستثمار في تونس
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
كشف السفير الايطالي الجديد بتونس لورنزو فانارا، خلال لقاء جمعه، امس، بوزير الصناعة والمؤسسات الصغرى...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
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