الواحة الرياضية بقبلي : دعوة للجلسة العامة الانتخابية

تدعو الهيئة المديرة لجمعية الواحة الرياضية بڨبلي كافة منخرطيها لحضور الجلسة العامة الانتخابية للجمعية التي ستنعقد يوم الجمعة 25 ماي 2018، فعلى الراغبين في الترشح والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وكذلك المنصوص عليها بالقانون الاساسي للجمعية تقديم ترشحاتهم بصيغة القائمات على ان تتضمن كل قائمة على الأقل سبعة أعضاء مع بيان رئيس القائمة. توجه الترشحات برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ الى السيد الكاتب العام للجمعية بعنوانها التالي: ص.ب 35 ڤبلي 4200 في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 22 ماي 2018.