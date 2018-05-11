نتائـــج الانتخابـــات البلديــــة.. ملف من اعداد: عبد الرؤوف بالي ـ خديجة اليحياوي ـ أشرف الرياحي ـ سهام السعيدي

رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي .. هذه ملاحظاتنا حول الانتخابات

قدم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات البلدية في تونس ونائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو جملة الملاحظات التي تم رصدها في الانتخابات البلدية معتبرا انها لم تمس بجوهر المسار الديمقراطي في تونس لكن يتعين مراجعتها.

وقال إن هذه الانتخابات شابتها بعض الهنات التقنية كما شهدت نسبة مشاركة متواضعة قد يتعين من خلالها استخلاص بعض الدروس، مضيفا أن عملية الاقتراع دارت عموما في أجواء هادئة رغم حصول بعض التأخير وبعض الحوادث نتيجة وجود هنات لوجيستية وتابع أن بعض الناخبين وجدوا صعوبات في إيجاد مكاتب الاقتراع الخاصة بهم أو في إيجاد أسمائهم صلب قائمة الناخبين .

كما أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي أن الحملة الانتخابية كانت تعددية ولكنها بالكاد مرئية في الفضاء العام وقد تبين أن مراقبة الحملة من طرف أعوان الهيئة كانت صارمة بشكل مبالغ فيه هذا بالإضافة إلى الاختلاف الحاصل بين الهيئات الفرعية التابعة للهيئة في تأويلها لما كان مسموحا به.