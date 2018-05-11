رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي .. هذه ملاحظاتنا حول الانتخابات

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قدم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات البلدية في تونس ونائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو جملة الملاحظات التي تم رصدها في الانتخابات البلدية معتبرا انها لم تمس بجوهر المسار الديمقراطي في تونس لكن يتعين مراجعتها.
وقال إن هذه الانتخابات شابتها بعض الهنات التقنية كما شهدت نسبة مشاركة متواضعة قد يتعين من خلالها استخلاص بعض الدروس، مضيفا أن عملية الاقتراع دارت عموما في أجواء هادئة رغم حصول بعض التأخير وبعض الحوادث نتيجة وجود هنات لوجيستية وتابع أن بعض الناخبين وجدوا صعوبات في إيجاد مكاتب الاقتراع الخاصة بهم أو في إيجاد أسمائهم صلب قائمة الناخبين .
كما أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي أن الحملة الانتخابية كانت تعددية ولكنها بالكاد مرئية في الفضاء العام وقد تبين أن مراقبة الحملة من طرف أعوان الهيئة كانت صارمة بشكل مبالغ فيه هذا بالإضافة إلى الاختلاف الحاصل بين الهيئات الفرعية التابعة للهيئة في تأويلها لما كان مسموحا به.
قدم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات البلدية في تونس ونائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو جملة الملاحظات التي تم رصدها في الانتخابات البلدية معتبرا انها لم تمس بجوهر المسار الديمقراطي في تونس لكن يتعين مراجعتها.
وقال إن هذه الانتخابات شابتها بعض الهنات التقنية كما شهدت نسبة مشاركة متواضعة قد يتعين من خلالها استخلاص بعض الدروس، مضيفا أن عملية الاقتراع دارت عموما في أجواء هادئة رغم حصول بعض التأخير وبعض الحوادث نتيجة وجود هنات لوجيستية وتابع أن بعض الناخبين وجدوا صعوبات في إيجاد مكاتب الاقتراع الخاصة بهم أو في إيجاد أسمائهم صلب قائمة الناخبين .
كما أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي أن الحملة الانتخابية كانت تعددية ولكنها بالكاد مرئية في الفضاء العام وقد تبين أن مراقبة الحملة من طرف أعوان الهيئة كانت صارمة بشكل مبالغ فيه هذا بالإضافة إلى الاختلاف الحاصل بين الهيئات الفرعية التابعة للهيئة في تأويلها لما كان مسموحا به.
-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018