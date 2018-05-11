قائمة المدربين الأعلى أجرا في كأس العالم 2018

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كشف موقع Transfermarkt أن مدرب منتخب ألمانيا يواخيم لوف هو صاحب أعلى راتب بين المدربين في كأس العالم 2018، بينما جاء مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف في المرتبة الخامواعتمد الموقع الألماني في إعداد القائمة على راتب المدرب في السنة، حيث يتصدر لوف مع منتخب المانشافت قائمة رواتب المدربين ويتقاضى (3,8 مليون يورو).
ويأتي المدربان البرازيلي تيتي والفرنسي ديديه ديشامب في المركز الثاني والثالث على التوالي بنفس الرقم، يليهم مدرب منتخب إسبانيا جولين لوبتيغوي في المركز الرابع، بينما تمكن المدرب الروسي تشيرتشيسوف من دخول نادي الخمسة الكبار.
وجاءت قائمة المدربين الأعلى أجرا في كأس العالم روسيا 2018 كالتالي:
1- يواخيم لوف "ألمانيا" (3,8 مليون يورو)
2- تيتي "البرازيل" (3,4 مليون يورو)
3- ديديه ديشامب "فرنسا" (3,4 مليون يورو)
4- جولين لوبتيغوي "إسبانيا" (2,9 مليون يورو)
5- ستانيسلاف تشيرتشيسوف "روسيا" (2,5 مليون يورو)
6- فرناندو سانتوس "البرتغال" (2,18 مليون يورو)
7- كارلوس كيروش "إيران" (1,9 مليون يورو)
8- غاريث ساوثغيت "إنجلترا" (1,9 مليون يورو)
9- خورخي سامباولي "الأرجنتين" (1,77 مليون يورو)
10- أوسكار تاباريز "الأوروغواي" (1,7 مليون يورو)
بينما يتقاضى كل من مدربي صربيا وبولندا والسنغال أقل الرواتب في القائمة.
ويفتتح المنتخب الروسي بقيادة تشيرتشيسوف منافسات كأس العالم بمواجهة المنتخب السعودي يوم 14 يونيو، ثم يواجه بعدها المنتخب المصري ومنتخب أوروغواي يومي 19 و25 من الشهر نفسه ضمن المجموعة الأولى ... وتفوق مدرب "الدب الروسي" على نظرائه المدربين في مجموعته، إذ يحصل مدرب المنتخب المصري هكتور كوبر على (1.5 مليون يورو) في المركز الحادي عشر، بينما يمنح الاتحاد السعودي مدرب منتخب بلاده أنطونيو بيتزي (1.4 مليون يورو) في المركز الثالث عشر.
كشف موقع Transfermarkt أن مدرب منتخب ألمانيا يواخيم لوف هو صاحب أعلى راتب بين المدربين في كأس العالم 2018، بينما جاء مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف في المرتبة الخامواعتمد الموقع الألماني في إعداد القائمة على راتب المدرب في السنة، حيث يتصدر لوف مع منتخب المانشافت قائمة رواتب المدربين ويتقاضى (3,8 مليون يورو).
ويأتي المدربان البرازيلي تيتي والفرنسي ديديه ديشامب في المركز الثاني والثالث على التوالي بنفس الرقم، يليهم مدرب منتخب إسبانيا جولين لوبتيغوي في المركز الرابع، بينما تمكن المدرب الروسي تشيرتشيسوف من دخول نادي الخمسة الكبار.
وجاءت قائمة المدربين الأعلى أجرا في كأس العالم روسيا 2018 كالتالي:
1- يواخيم لوف "ألمانيا" (3,8 مليون يورو)
2- تيتي "البرازيل" (3,4 مليون يورو)
3- ديديه ديشامب "فرنسا" (3,4 مليون يورو)
4- جولين لوبتيغوي "إسبانيا" (2,9 مليون يورو)
5- ستانيسلاف تشيرتشيسوف "روسيا" (2,5 مليون يورو)
6- فرناندو سانتوس "البرتغال" (2,18 مليون يورو)
7- كارلوس كيروش "إيران" (1,9 مليون يورو)
8- غاريث ساوثغيت "إنجلترا" (1,9 مليون يورو)
9- خورخي سامباولي "الأرجنتين" (1,77 مليون يورو)
10- أوسكار تاباريز "الأوروغواي" (1,7 مليون يورو)
بينما يتقاضى كل من مدربي صربيا وبولندا والسنغال أقل الرواتب في القائمة.
ويفتتح المنتخب الروسي بقيادة تشيرتشيسوف منافسات كأس العالم بمواجهة المنتخب السعودي يوم 14 يونيو، ثم يواجه بعدها المنتخب المصري ومنتخب أوروغواي يومي 19 و25 من الشهر نفسه ضمن المجموعة الأولى ... وتفوق مدرب "الدب الروسي" على نظرائه المدربين في مجموعته، إذ يحصل مدرب المنتخب المصري هكتور كوبر على (1.5 مليون يورو) في المركز الحادي عشر، بينما يمنح الاتحاد السعودي مدرب منتخب بلاده أنطونيو بيتزي (1.4 مليون يورو) في المركز الثالث عشر.
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-
11:59غامبيا تبيع سيارات فاخرة وطائرات امتلكها الرئيس السابق لحل أزمة الديون
11 ماي 2018
-
11:49تحوير في حركة المرور على مسلك الخط الجنوبي للمترو
11 ماي 2018
-
11:42صفاقس: إماطة اللثام عن عصابة مختصة في التحيل باستعمال صكوك بنكية
11 ماي 2018
-
11:32كريم المرابطي ضمن قائمة المنتخب التونسي في تربصه المقبل
11 ماي 2018
-
-
11:03كميات الأمطار المسجلة يوم أمس في مختلف الجهات
11 ماي 2018
-
10:58مصر: خطايا مالية كبيرة عن كلّ لفظ فاحش في دراما رمضان
11 ماي 2018
-
10:42الحمامات: حجز 1,5كغ من القنب الهندي بحوزة مفتش عنه
11 ماي 2018
-
10:28تركيا تأمر باعتقال 300 من أفراد الجيش
11 ماي 2018
-
09:43حل غير مسبوق من “غوغل” لمواجهة إدمان الإنترنت
11 ماي 2018
-
09:17درجات الحرارة في ارتفاع غدا السبت
11 ماي 2018
-
09:02حافظ قايد السبسي: النداء سيكون دائما داعمة وحاضنة للفائزين في الانتخابات
11 ماي 2018
-
08:55كين: التأهل لدوري الأبطال سيعزز من فرص توتنهام في ضم لاعبين جدد
11 ماي 2018
-
08:07قاتل بن لادن يكشف السر!
11 ماي 2018
-
08:03قائمة المدربين الأعلى أجرا في كأس العالم 2018
11 ماي 2018
-
23:44الدربالي يتحدث عن التتويج ورابطة الابطال وسر محبة الجمهور( فيديو)
10 ماي 2018
-
-
23:19مطار النفيضة: وصول طائرة على متنها 25 تونسيا تم ترحيلهم من إيطاليا
10 ماي 2018
-
23:03حلاق مصري يرسم وجه محمد صلاح على رؤوس عشاقه
10 ماي 2018