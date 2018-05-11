رغبة ايطالية للاستثمار في تونس

كشف السفير الايطالي الجديد بتونس لورنزو فانارا، خلال لقاء جمعه، امس، بوزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، ان عديد الشركات الايطالية ذات الصيت العالمي عبرت عن رغبتها في الاستثمار في تونس. وبين فانارا، اهمية هذه الشركات ومن بينها "شركة مارزوتو " المختصة في قطاع النسيج.