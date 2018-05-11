محمد التليلي المنصري .. تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي ايجابي

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قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المصري في تعليقه على الملاحظات العامة لبعثة الاتحاد الأوروبي في تونس لمراقبة الانتخابات البلدية، إن معظمها كانت إيجابية وأنها ثمنت نجاح الهيئة في إنجاح الانتخابات.
وأضاف إن معظم الملاحظات التي قدمتها البعثة الأوروبية لا تمس بجوهر المسار الانتخابي ككل على غرار فتح بعض المكاتب متأخرا .
وبخصوص محاضر المخالفات الانتخابية، قال المنصري إن الهيئة لن تجري محاضر مخالفات القائمات المرشحة التي لم تتحصل على مقاعد إلا إذا شكلت جرائم انتخابية سيقع إحالتها على النيابة العمومية .
وبخصوص القائمات المتحصلة على مقاعد، أكد رئيس الهيئة انها ستدرس جدول مخالفتها وينطبق عليها القانون، مشيرا إلى أن البت فيها يتم على مستوى مدة التجميع والفرز.
وفي موضوع الانتخابات الجزئية المنتظر تنظيمها في المظيلة، قال رئيس الهيئة انها بداية من يوم غد بإمكان الهيئة طيلة شهر كامل أن تحدد موعد تنظيمها.
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المصري في تعليقه على الملاحظات العامة لبعثة الاتحاد الأوروبي في تونس لمراقبة الانتخابات البلدية، إن معظمها كانت إيجابية وأنها ثمنت نجاح الهيئة في إنجاح الانتخابات.
وأضاف إن معظم الملاحظات التي قدمتها البعثة الأوروبية لا تمس بجوهر المسار الانتخابي ككل على غرار فتح بعض المكاتب متأخرا .
وبخصوص محاضر المخالفات الانتخابية، قال المنصري إن الهيئة لن تجري محاضر مخالفات القائمات المرشحة التي لم تتحصل على مقاعد إلا إذا شكلت جرائم انتخابية سيقع إحالتها على النيابة العمومية .
وبخصوص القائمات المتحصلة على مقاعد، أكد رئيس الهيئة انها ستدرس جدول مخالفتها وينطبق عليها القانون، مشيرا إلى أن البت فيها يتم على مستوى مدة التجميع والفرز.
وفي موضوع الانتخابات الجزئية المنتظر تنظيمها في المظيلة، قال رئيس الهيئة انها بداية من يوم غد بإمكان الهيئة طيلة شهر كامل أن تحدد موعد تنظيمها.
-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018