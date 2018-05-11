نتائـــج الانتخابـــات البلديــــة.. ملف من اعداد: عبد الرؤوف بالي ـ خديجة اليحياوي ـ أشرف الرياحي ـ سهام السعيدي

محمد التليلي المنصري .. تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي ايجابي

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المصري في تعليقه على الملاحظات العامة لبعثة الاتحاد الأوروبي في تونس لمراقبة الانتخابات البلدية، إن معظمها كانت إيجابية وأنها ثمنت نجاح الهيئة في إنجاح الانتخابات.

وأضاف إن معظم الملاحظات التي قدمتها البعثة الأوروبية لا تمس بجوهر المسار الانتخابي ككل على غرار فتح بعض المكاتب متأخرا .

وبخصوص محاضر المخالفات الانتخابية، قال المنصري إن الهيئة لن تجري محاضر مخالفات القائمات المرشحة التي لم تتحصل على مقاعد إلا إذا شكلت جرائم انتخابية سيقع إحالتها على النيابة العمومية .

وبخصوص القائمات المتحصلة على مقاعد، أكد رئيس الهيئة انها ستدرس جدول مخالفتها وينطبق عليها القانون، مشيرا إلى أن البت فيها يتم على مستوى مدة التجميع والفرز.

وفي موضوع الانتخابات الجزئية المنتظر تنظيمها في المظيلة، قال رئيس الهيئة انها بداية من يوم غد بإمكان الهيئة طيلة شهر كامل أن تحدد موعد تنظيمها.