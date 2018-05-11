تهيئة متحف رقادة الأثري

تمت تهيئة متحف رقادة الأثري بالقيروان بمبلغ يناهز 146 ألف دولار بتمويل أمريكي لدعم القطاع السياحي الثقافي للقيروان ومن أجل الحفاظ على المخطوطات التاريخية الهامة للإطلاع عليها من قبل المواطنين والسياح والباحثين.وأكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس «دانيال روبنشتين» خلال حضوره حفل اختتام المشروع، ارتفاع توافد السياح الأمريكيين وغيرهم خلال الفترة الأخيرة نظرا لتحسن الأوضاع الأمنية.