ماذا في لقاء الباجي بالجهيناوي؟

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس بقصر قرطاج، خميّس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية.وأفاد خميس الجهيناوي أن اللقاء تناول بالخصوص الاجتماع المقبل لمجلس الشراكة التونسي الأوروبي ببروكسال يوم 15 ماي الجاري . كما استعرض اللقاء الوضع في ليبيا في أفق الاجتماع الثلاثي لدول الجوار .