رهانات... ما بعد الانتخابات

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طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس البلدية .
طيلة الايام السابقة لم يكن هناك صوت يعلو فوق صوت الانتخابات، وغاب عن خطابات ومواقف المرشحين، باستثناء قلة قليلة، العقل والمنطق والحكمة ، وخلت الساحة السياسية لخطابات ومواقف التشنج و الضجيج و التهريج السياسي.
لكن الانتخابات مرّت بسلام و بأخف الأضرار، دون أن تهدأ النفوس قليلاً، و دون أن تبرد الرؤوس الحامية، ويعترف الجميع بالأمر الواقع الذي أفرزته الانتخابات بعد أن بدأت أوساط سياسية تضع نصب عينيْها مرحلة ما بعد 6 ماي التي يبدو واضحاً أنها على موعدٍ مع مجموعة تحديات داخلية تتّصل بـ «إسقاط» نتائج صناديق الاقتراع على المحطات السياسية المقبلة ولا سيما المجالس البلدية و ادخال تحويرات على حكومة الشاهد.
. ثمة اعتقاد اليوم أن ما أفرجت عنه صناديق الاقتراع سيلقي بثقله تباعاً على المعادلة السياسية الداخلية وتَوازُناتها، وعلى المشهد السياسي بشكل عام . كل ذلك يفسر بدء «معركة» المجالس البلدية و بدء الحديث عن حكومة جديدة، حتى قبل أن تصدر النتائج الرسمية للانتخابات البلدية، ما يدلّ على أن الانتخابات البلدية قد أصبحت وراء الجميع، وأن صفحة جديدة قد فتحت، وأن التنافس الانتخابي تحوّل إلى اشتباك سياسي، وهذا الصراع له حساباته وآلياته و أدبياته الخاصة.
بعد الانتخابات ليس كما قبلها. هذا الكلام صحيح في حال وجد لدى من يقوله بعض المنطق والواقعية بعيدا عن لغة الانتصارات و المزايدات السياسية لكن الصحيح أيضا أن مرحلة ما بعد الانتخابات ستكون مفتوحة على سيناريوهات و أسئلة عدة.
أكثر هذه الأسئلة الحاحا، في هذه المرحلة، مرحلة ما بعد الانتخابات، سيكون بلا شك حول كيفية ادارة الملفات الحياتية للناس خصوصا أننا على بعد ايام قليلة من شهر رمضان.
ثمة عناوين تضجّ بها الساحة السياسية، وتُضاهي الانتخابات وربما تُنافِسها ، الوضع الاقتصادي وجرس إنذاره، الرهانات السياسية وتَقاطُعاتها، الحرب على الفساد وأَلغازُها... و حكومة ما بعد الانتخابات وألغامُها والانتخابات البرلمانية و الرئاسية و أفخاخُها. فكل تلك القضايا وملفاتها تجعل من صناديق السادس من ماي مجرد «متاريس» في صراعات مُقبلة، غالباً ما يختلط فيها السياسي بالاقتصادي وينخرط في منازلاتها كل ما تَيسّر من أسلحة ومناورات و مساومات. ومنازلات من هذا النوع تصبح أكثر وطأة مع المؤشرات المبكّرة لـ"معارك" ما بعد الانتخابات لكن الديناميكية التي خلقتها الانتخابات البلدية، و التوازنات التي كرستها نتائجها تتيح توقّع نمط اخر من المعارك السياسية المقبلة، وهو ما سيكون واضحا خصوصا في طريقة تشكيل المجالس البلدية.
لا يمكن للقوى السياسية الفائزة في هذه الانتخابات أن تذهب بعيداً في استثمار فوزها، دون أن تعيد النظر في حساباتها وأدائها وفقا لما أقرته نتائج الانتخابات. والمراجعة الدقيقة عمل حضاري يفترض أن تمارسه كل الأحزاب والقوى السياسية بلا استثناء.
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس البلدية .
طيلة الايام السابقة لم يكن هناك صوت يعلو فوق صوت الانتخابات، وغاب عن خطابات ومواقف المرشحين، باستثناء قلة قليلة، العقل والمنطق والحكمة ، وخلت الساحة السياسية لخطابات ومواقف التشنج و الضجيج و التهريج السياسي.
لكن الانتخابات مرّت بسلام و بأخف الأضرار، دون أن تهدأ النفوس قليلاً، و دون أن تبرد الرؤوس الحامية، ويعترف الجميع بالأمر الواقع الذي أفرزته الانتخابات بعد أن بدأت أوساط سياسية تضع نصب عينيْها مرحلة ما بعد 6 ماي التي يبدو واضحاً أنها على موعدٍ مع مجموعة تحديات داخلية تتّصل بـ «إسقاط» نتائج صناديق الاقتراع على المحطات السياسية المقبلة ولا سيما المجالس البلدية و ادخال تحويرات على حكومة الشاهد.
. ثمة اعتقاد اليوم أن ما أفرجت عنه صناديق الاقتراع سيلقي بثقله تباعاً على المعادلة السياسية الداخلية وتَوازُناتها، وعلى المشهد السياسي بشكل عام . كل ذلك يفسر بدء «معركة» المجالس البلدية و بدء الحديث عن حكومة جديدة، حتى قبل أن تصدر النتائج الرسمية للانتخابات البلدية، ما يدلّ على أن الانتخابات البلدية قد أصبحت وراء الجميع، وأن صفحة جديدة قد فتحت، وأن التنافس الانتخابي تحوّل إلى اشتباك سياسي، وهذا الصراع له حساباته وآلياته و أدبياته الخاصة.
بعد الانتخابات ليس كما قبلها. هذا الكلام صحيح في حال وجد لدى من يقوله بعض المنطق والواقعية بعيدا عن لغة الانتصارات و المزايدات السياسية لكن الصحيح أيضا أن مرحلة ما بعد الانتخابات ستكون مفتوحة على سيناريوهات و أسئلة عدة.
أكثر هذه الأسئلة الحاحا، في هذه المرحلة، مرحلة ما بعد الانتخابات، سيكون بلا شك حول كيفية ادارة الملفات الحياتية للناس خصوصا أننا على بعد ايام قليلة من شهر رمضان.
ثمة عناوين تضجّ بها الساحة السياسية، وتُضاهي الانتخابات وربما تُنافِسها ، الوضع الاقتصادي وجرس إنذاره، الرهانات السياسية وتَقاطُعاتها، الحرب على الفساد وأَلغازُها... و حكومة ما بعد الانتخابات وألغامُها والانتخابات البرلمانية و الرئاسية و أفخاخُها. فكل تلك القضايا وملفاتها تجعل من صناديق السادس من ماي مجرد «متاريس» في صراعات مُقبلة، غالباً ما يختلط فيها السياسي بالاقتصادي وينخرط في منازلاتها كل ما تَيسّر من أسلحة ومناورات و مساومات. ومنازلات من هذا النوع تصبح أكثر وطأة مع المؤشرات المبكّرة لـ"معارك" ما بعد الانتخابات لكن الديناميكية التي خلقتها الانتخابات البلدية، و التوازنات التي كرستها نتائجها تتيح توقّع نمط اخر من المعارك السياسية المقبلة، وهو ما سيكون واضحا خصوصا في طريقة تشكيل المجالس البلدية.
لا يمكن للقوى السياسية الفائزة في هذه الانتخابات أن تذهب بعيداً في استثمار فوزها، دون أن تعيد النظر في حساباتها وأدائها وفقا لما أقرته نتائج الانتخابات. والمراجعة الدقيقة عمل حضاري يفترض أن تمارسه كل الأحزاب والقوى السياسية بلا استثناء.
-
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018