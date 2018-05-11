نتائـــج الانتخابـــات البلديــــة.. ملف من اعداد: عبد الرؤوف بالي ـ خديجة اليحياوي ـ أشرف الرياحي ـ سهام السعيدي

نتائـــج الانتخابـــات البلديــــة (2 )

ولاية المنستير

بلدية المنستير

عينك على بلادك 8

نداء تونس 5

جودة الحياة 4

الاتحاد المدني 3

الرباط 1

الامانة 1

النهضة 5

الحزب الدستوري 3

بلدية قصر هلال

امانة 6

التحدي 5

نداء تونس 4

النهضة 3

مدينتي 2

قصر هلال الى الامام 1

كلنا شباب 1

الجبهة الشعبية 1

مواطنون 1

بلدية جمال

جمال بلادنا 10

نداء تونس 6

النهضة 5

موطني 4

الحزب الدستوري الحر 2

افاق تونس 1

بلدية صيادة

حراك تونس الإرادة 2

نداء تونس 9

النهضة 4

القائمة المستقلة الوفاق 2

افاق تونس 1

بلدية المكنين

نداء تونس 8

الاقلاع 5

ما فاتنا شيء 5

النهضة 4

مكنين المستقبل 3

صوت الواجب 3

صوت الاتحاد المدني 1

الثبات 1

قصيبة المديوني

النهضة 4

كلنا قصيبة المديوني 10

نداء تونس 4

بلدية سيدي بنور

حركة نداء تونس 3

قائمة المستقبل 5

الامل 3

النهضة 1

بلدية منزل فارسي

الفرسان 4

الأصالة 3

النهضة 2

الجيل الذهبي 2

نداء تونس 1

بلدية غنادة

نداء تونس 5

كفاءات 4

النهضة 1

آفاق 1

العمل المحلي التنموي 1

بلدية بوحجر

افاق 5

بوحجر للجميع 3

نداء تونس 2

النهضة 2

بلدية طوزة

طوزة الغد 5

نداء تونس 1

النهضة 1

الارتقاء 5

بلدية بنان بوضر

الازدهار 6

بنان تجمعنا 3

ريادة بنان بوضر 2

نداء تونس 4

النهضة 3

بلدية زرمدين

مشروع تونس 4

نداء تونس 3

النهضة 5

اعادة الامل 2

مواطنون 2

بلدية البقالطة

الطموح 1

لا.. نعم 1

نداء تونس 3

الاصلاح 3

العهد 1

الزيتونة 1

مستقبل بلادي 2

الاقلاع 1

النهضة 2

نحبك يا بقالطة 3

بلدية شراحيل

النمو 7

النهضة 3

نداء 2

بلدية عميرة التوازرة

اتحاد شباب العميرة 3

نداء تونس 3

النهضة 2

المستقبل 2

مشروع تونس 1

افاق 1

بلدية عميرة الفحول

نداء تونس 2

الشموخ 3

المواطنة 3

الطموح 1

النهضة 1

الفحول اولا 2

بلدية لمطة

النهضة 1

الجبهة 1

نداء تونس 4

الشروق 6

بلدية مصدور ـ منزل حرب

المواطنون الاحرار 4

نداء تونس 6

النهضة 2

بلدية منزل حياة

الحياة والارض 2

نحو غد أفضل 7

الاجيال الجديدة 2

نداء تونس 2

الوفاق 2

افاق تونس مقعد

بلدية الساحلين المعتمر

النهضة 6

العهد 5

نداء 4

الزيتونة 3

بلدية الوردانين

نداء تونس 6

امل 2

النهضة 5

ورد 5

بلدية طبلبة

النهضة 8

نداء 3

طبلبة افضل 4

طبلبة الامانة 7

التيار الديمقراطي 1

فك بلاصتك 1

بلدية المكنين

الاقلاع 5

نداء تونس 8

النهضة 4

مافاتنا شي5

الثبات 1

مكنين المستقبل 3

صوت الواجب 3

الاتحاد المدني 1

بلدية زاوية قنطش

نداء تونس 3

النهضة 2

نور المستقبل 2

الأجيال الصاعدة 2

افاق تونس 2

الجوهرة 1

بلدية منزل كامل

نداء 6

النهضة 4

قائمة الأمل 2

بلدية سيدي عامر ـ مسجد عيسى

النهضة 2

الأمل 1

نداء 3

القائمة المستقلة للشباب 1

علية بن الحاج سالم 1

المستقبل 3

نبيل عتيق 1

بلدية بني حسان

الإرادة والثبات 1

النهضة 2

الإنجاز 2

مشروع تونس 1

نداء تونس 2

حب بلادك 3

النهوض 1

بلدية منزل نور

نداء تونس 6

النهضة 10

الدوامسية 2

بلدية عميرة الحجاج

نداء تونس 7

النهضة 2

عميرة الحجاج اولا 3

بلدية خنيس

النهضة 6

حراة تونس الارادة 1

نداء 3

المدينة 8

بلدية بنبلة

نداء 5

النهضة 4

البناء 2

إرادة الشباب المستقل 1

العزيمة والثبات 3

الاخوة 3

ولاية توزر

بلدية نفطة

الكوفة الصغرى 3

النهضة 4

شباب نفطة 3

حراك تونس الإرادة 2

المواطنة والتنمية 2

شباب درجين 2

نداء تونس 2

بلدية دقاش

حركة الشعب 3

مشروع تونس 1

النهضة 4

الأمل والطموح 8

نداء تونس 2

بلدية حزوة

المستقبل 5

شباب حزوة الأحرار 1

نداء تونس 2

النهضة 3

الوفاق 1

بلدية حامة الجريد

النهضة 4

نداء تونس 2

مشروع تونس 2

العمل 4

بلدية توزر

حركة النهضة 6

الحاضر والمستقبل 2

الصمود 3

حراك تونس الإرادة 1

نداء تونس 3

الأمل 1

الأمل والعمل 7

شباب الجريد 1

بلدية تمغزة

النهضة 6

الواحة 2

نداء تونس 1

شمس الجنوب 3

دائرة نابل 1

بلدية نابل

النهضة 6

نابل في القلب 4

نداء تونس 7

نابل في العلالي 1

الحزب الدستوري الحر 3

التيار الديمقراطي 2

بلدية دار شعبان الفهري

نداء تونس 6

حركة النهضة 7

الأمان 5

داركم 3

أمل 3

بلدية قليبية

قليبية في عينينا 11

حركة النهضة 4

نداء تونس 5

الحزب الدستوري الحر 4

قليبية العزيزة 2

حماة الوطن 1

الإئتلاف المدني بقليبية 1

التيار الديمقراطي 2

بلدية منزل تميم

الحزب الدستوري الحر 5

حركة النهضة 6

نداء تونس 4

الجبهة الشعبية 3

منزل تميم إلى الأمام 6

الدخلة 2

صوت المستقبل 3

الإتحاد المدني 1

بلدية قربة

صوتنا 2

حراك تونس الإرادة 2

حركة النهضة 6

الإزدهار 5

التيار الديمقراطي 5

حركة مشروع تونس 4

آفاق تونس 2

نداء تونس 3

غدوة خير 1

بلدية دار علّوش

المتوسط 4

نداء تونس 3

الشباب المستقل 1

حركة النهضة 1

الإصلاح 2

مشروع تونس 1

بلدية أزمور

حركة النهضة 4

نداء تونس 8

بلدية المعمورة

حركة النهضة 3

طموح المعمورة 3

المعمورة إلى الأمام 3

شباب المعمورة المستقل 2

نداء تونس 1

بلدية الصمعة

حركة النهضة 4

نداء تونس 3

كلنا الصمعة 3

بلادي أمانة 2

بلدية منزل حر

حركة النهضة 2

الأمل 3

نداء تونس 6

الإنفتاح 1

بلدية تازركة

حركة النهضة 4

الطموح والتحدي 1

نداء تونس 7

بلدية حمام الغزاز

حركة النهضة 5

نداء تونس 2

الحزام المدني 3

حزب اللقاء الديمقراطي 1

الزيتونة 1

بلدية تزغران بوكريم زاوية المقايز

حركة النهضة 5

أمل الدخلة 2

الحزب الإشتراكي 2

الأمل 5

نداء تونس 2

مشروعنا للتنمية 2

بلدية الهوارية

نداء تونس 7

التحدي 2

حركة النهضة 6

الجبهة الشعبية 4

نخدمو بلادنا 3

آفاق تونس 2

بلدية بني خيار

الشباب 4

حركة النهضة 8

نداء تونس 7

الجبهة الشعبية 1

بني خيار تتجدد 4

نابل 2

بلدية الشريفات بوشراي

النهضة 1

مستقبل الشريفات بوشراي 6

الجبهة الشعبية 1

الميزان 3

نرتقي 3

الكرامة 2

نداء تونس 2

بلدية سيدي الجديدي

النهضة 4

نداء تونس 3

النسور 1

الحرية 4

المستقبل أولا 3

الأمل 1

مشروع تونس 2

بلدية تاكلسة

التقدمية للنضال الإجتماعي 3

النهضة 5

المصداقية الأداء الكفاءة 1

الجبهة الشعبية 2

الإرادة 1

نداء تونس 5

الإقلاع بتاكلسة 1

بلدية فندق الجديد سلتان

النهضة 5

نداء تونس 5

الجبهة الشعبية 1

الإتحاد 4

الأمل الجديد 3

بلدية بني خلاد

الأمل 4

تاج الدخلة 5

نداء تونس 5

غدوة خير 3

التميز 1

الجبهة الشعبية 1

النهضة 5

بلدية بوعرقوب

النهضة 5

الإنطلاقة 4

الجبهة الشعبية 1

نداء تونس 6

آفاق بوعرقوب 1

الغرادة والعمل 7

بلدية سليمان

النهضة 6

سليمان المزيانة 5

الجبهة الشعبية 1

لمبارة 2

التيار الديمقراطي 1

المستقبل 2

بلدية منزل بوزلفة

النهضة 6

نداء تونس 6

التيار الديمقراطي 2

الوفاء للمواطن 2

مشروع تونس 2

الحزب الدستوري الحر 3

صوت الواجب 3

بلدية قرمبالية

النهضة 6

اتحاد شباب قرمبالية 1

قرمبالية الغد 4

الجبهة الشعبية 2

نداء تونس 8

الإتحاد المدني 3

بلدية الحمامات

النهضة 6

نداء تونس 5

التحدي 2

الحمامات أولا 2

مشروع تونس 4

سواعد الأحرار 4

التيار الديمقراطي 1

آفاق الحمامات 5

الجبهة الشعبية 1

بلدية قلعة سنان

النهضة 5

نداء تونس 4

الحزب الدستوري الحر 3

الامل والبناء 2

مشروع تونس 3

الجبهة الشعبية 1

بلدية القصور

شباب القصور المستقلة 2

النهضة 4

نداء تونس 4

مشروع تونس 4

حركة الشعب 2

احرار القصور 3

بلدية نبر

نداء تونس 4

النهضة 4

نبر المستقبل 3

الجبهة الشعبية 1

نبر تجمعنا 6

بلدية السرس

نداء تونس 6

الامل 4

النهضة 8

ولاية الكاف

الحزب الدستوري الحر 2

الشباب نحو الريادة 1

النهضة 7

افق تاجروين 3

تاجروين بلادي 6

نداء تونس 5

بلدية بهرة

نداء تونس 5

الإرداة 4

النهضة 3

بلدية المرجى

نداء تونس 7

النهضة 5

بلدية منزل سالم

النهضة 5

نداء تونس 3

مشروع تونس الغد 4

بلدية الزعفران دير الكاف

نداء تونس 7

البرج 6

النهضة 5

بلدية الدهماني

النهضة 8

حزب المستقبل 1

نداء تونس 8

الحزب الدستوري الحر 2

الاصلاح والتجديد 2

الجبهة الشعبية 3

بلدية الجريصة

نداء تونس 6

النهضة 3

الاصالة 1

المناجم 1

الجبهة الشعبية 1

بلدية الطويرف

نداء تونس 7

النهضة 4

الانتصار للطويرف أولا 1

بلدية ساقية سيدي يوسف

النهضة 7

نداء تونس 6

الوفاء للشهداء 5

بلدية القلعة الخصبة

الاصالة 2

النهضة 2

النهوض 3

نداء تونس 1

الوفاق 1

التيار الديمقراطي 2

النور 1

بلدية الكاف

نداء تونس 9

الكاف غدوة 6

النهضة 5

الجبهة الشعبية 4

المستقلون الاحرار 2

افاق المشروع الوطني 2

الحزب الاشتراكي 1

الكاف يناديكم 1



ولاية جندوبة

بلدية جندوبة

حركة النهضة 13

نداء تونس 11

حركة الشعب 5

الجبهة الشعبية 3

شباب جندوبة المستقل 2

سوق الأربعاء 1

مشروع تونس 1

بلدية سوق السبت

مشروع تونس 8

النهضة 6

نداء تونس 4

بلدية بني مطير

نداء تونس 4

النهضة 4

حقنا قائمة مستقلة 3

أمل قائمة مستقلة 1

بلدية عين الصبح الناظور

القائمة المستقلة الاقلاع 6

البناء والتأسيس 4

القائمة المستقلة النجاة 3

حركة النهضة 2

حركة نداء تونس 1

حراك تونس الإرادة 1

الجبهة الشعبية 1

بلدية غار الدماء

النهضة 9

نداء تونس 8

مستقبل بلادي مستقلة 7

غار الدماء غدوة خير مستقلة 3

الجبهة الشعبية 2

حركة تونس الارادة 1

بلدية فرنانة

النهضة 11

النداء 8

معا قائمة مستقلة 5

بلدية الجواودة

النهضة 8

نداء تونس 7

-قائمة الشروق مستقلة 3

بلدية طبرقة

النهضة 8

صوت طبرقة 6

نداء تونس 3

القائمة المستقلة طبرقة كيف نحبوها 2

الجبهة الشعبية 2

حركة الشعب 2

التيار الديمقراطي 1

بلدية القلعة المعدن فرقصان

السنبلة مستقلة 5

النهضة 4

العمل مستقلة 4

الجبهة الشعبية 3

نداء تونس 2

بلدية بلطة بوعوان

نداء تونس 12

-النهضة 8

-امل نحو الأفضل 2

-الجبهة الشعبية 2

بلدية بوسالم

السبولة رضا الدلاجي 7

نداء تونس 7

النهضة 6

الأمل مستقلة 3

الجبهة الشعبية 1

بلدية عين دراهم

نداء تونس 7

النهضة 6

الجهة 5

بلدية الخمايرية

نداء تونس 13

النهضة 5

بلدية وادي مليز

نداء تونس 10

النهضة 5

الجبهة الشعبية 2

التنمية مستقلة 1

ولاية القيروان

بلدية الشراردة

حركة النهضة 10

حركة نداء تونس 5

الجبهة الشعبية 3

بلدية الشرايطية القصور

نداء تونس 10

النهضة 8

بلدية حفوز

النهضة 9

نداء تونس 3

الأمل للجميع (مستقلة) 3

الجبهة الشعبية 1

البناء والتنمية (مستقلة) 6

الاشراق 2

بلدية رقادة

حركة النهضة 5

نداء تونس 4

مشروع تونس 4

الجبهة الشعبية 2

الكرامة 3

بلدية عبيدة

النهضة 4

نداء تونس 2

البلدية للجميع (مستقلة) 9

متطوعون للتنمية (مستقلة) 3

بلدية حاجب العيون

النهضة 2

مستقبل حاجب العيون 3

الجبهة الشعبية 1

التيار الديمقراطي 2

أحرار حاجب العيون(مستقلة) 3

تصحيح المسار (مستقلة) 3

السواعد الحرة (مستقلة) 1

نداء تونس 3

بلدية السبيخة

نداء تونس 7

النهضة 5

الزيتونة 5

قائمة السبيخة امل 3

العين الساهرة 493

حركة الشعب 322

الجبهة الشعبية 263

بلدية القيروان المدينة

النهضة 15

نداء تونس 7

الاتحاد المدني 3

التيار الديمقراطي 3

الحراك 3

الجبهة الشعبية 2

لإحياء القيروان 2

قائمة من اجل القيروان 1

بلدية الوسلاتية

نداء تونس 5

الحزب الدستوري الحر 5

الوسلاتية تجمعنا 5

النهضة 4

أوفياء وسلات 3

الأمانة 2

بلدية العلا

حركة نداء تونس 6

حركة النهضة 9

إرادة وأمل : 744

حركة مشروع تونس 4

بلدية العين البيضاء

حركة نداء تونس: 9

النهضة 6

المستقبل 3

بلدية عين جلولة

حركة النهضة 6

النصر 3

افاق تونس 1

نداء تونس 1

الاختيار الأفضل 1

بلدية منزل المهيري

النهضة 6

نداء تونس 2

القائمة المستقلة الشباب والتنمية 2

الوفاق للتنمية 3

الأمل 2

قائمة الإنقاذ للعمل البلدي 2

بلدية نصر الله

حركة النهضة : 6

الجبهة الشعبية : 7

نداء تونس :2

الزيتونة : 2

اللقاء الديمقراطي : 1

بلدية الشواشي

نداء تونس 4

مشروع تونس 5

النهضة 7

اتحاد الأحرار 2

بلدية سيسب ـ الدريعات

الإقلاع 3

التيار الديمقراطي 2

حركة نداء تونس 7

حركة النهضة 10

سيسب الكبرى 2

بلدية جهينة

نداء تونس 5

النهضة 2

الوفاء لتنمية جهينة 2

القائمة المستقلة الزيتونة 2

الجبهة الشعبية 1

بلدية الشبيكة

نداء تونس 4

مشروع تونس 3

النهضة 7

الوفاق 3

أمل الشبيكة 1

بلدية بوحجلة

النهضة 9

نداء تونس 6

الإرادة 5

الجبهة الشعبية 4

رد الاعتبار 3

الائتلاف المدني المستقل ببوحجلة 3

ولاية المهدية

بلدية المهدية

القائمة المستقلة «منارة المهدية» 6

حركة النهضة 5

نداء تونس 5

الاتحاد المدني 5

القائمة المستقلة «الامل» 4

الحزب الدستوري الحر 3

التيار الديمقراطي 2

بلدية سيدي علوان

حركة النهضة :15

نداء تونس: .9

بلدية قصور الساف

معا من أجل مستقبل أفضل:7

آفاق تونس 4

النهضة 3

التيار الديمقراطي 3

نداء تونس 3

القائمة المستقلة «الساف للبيئة والتنمية» 2

القائمة المستقلة «التحدي» 2

بلدية الشابة

القائمة المستقلة «الارتقاء بالعمل البلدي» 7

نداء تونس 4

القائمة المستقلة «الشابة بيكم أشبّ» 3

حزب حركة النهضة 2

التيار الديمقراطي 2

القائمة المستقلة «الانقاذ» 1

الجبهة الشعبية 3

بلدية السواسي

النهضة 10

نداء تونس 8

حزب الوفاق 4

«أحرار الكساسبة» 1

حزب المبادرة 1

بلدية شربان

النهضة 9

نداء تونس 8

آفاق تونس 4

القائمة المستقلة «الجيل الجديد» 3

بلدية الجم

نداء تونس 10

النهضة 9

القائمة المستقلة «الحرة» 5

بلدية أولاد الشامخ

النهضة 5

نداء تونس 4

القائمة المستقلة «الشموخ» 3

الجبهة الشعبية 3

القائمة المستقلة «موطني» 2

التيار الديمقراطي 1

بلدية سيدي زيد أولاد مولاهم

نداء تونس 6

النهضة 5

«شباب العمل» 2

«النور» 2

« شباب المستقبل» 3

بلدية البرادعة

«البحيرة» 5

«الوفاء» 4

نداء تونس 3

النهضة 3

«الأمل» 2

«البرادعة الحسينات والرشارشة» 1

بلدية زالبة

النهضة 6

نداء تونس 5

القائمة المستقلة» شباب من أجل التنمية» 4

القائمة المستقلة «الوفاق» 3

بلدية بومرداس

«التعايش» 3

آفاق تونس 3

نداء تونس 2

«كلنا بومرداس» 2

حزب حركة النهضة 2

القائمة المستقلة «الجمل» 2

«ريف المدينة» 2

«الأمل» 1

بلدية ملولش

نداء تونس 6

النهضة 5

«ملولش أولا» 4

«الأصالة» 3

بلدية الحكائمة

النهضة 5

نداء تونس 7

آفاق تونس 3

«طموح» 3

بلدية كركر

النهضة 7

«الإقلاع» 4

نداء تونس 3

«الوفاق» 2

«الأحرار» 1

آفاق تونس 1

بلدية هبيرة

النهضة 9

نداء تونس 6

آفاق تونس 3

بلدية رجيش

«اخدم بلادك» 8

النهضة 3

نداء تونس 2

الجبهة الشعبية 2

«المواطنة» 1

آفاق تونس 1

التيار الديمقراطي 1

بلدية التلالسة

حركة النهضة 6

«الزيتونة» 6

نداء تونس 6

صفاقس 1

بلدية ساقية الزيت

النهضة 11

عشاق الأرض 1

الساقية المزيانة 6

التيار الديمقراطي 5

نداء تونس 4

الجبهة الشعبية 2

حراك تونس الإرادة 1

بلدية الأعشاش بوجربوع ماجل الدرج

نداء تونس 4

النهضة 4

الوفاق 9

التجديد 1

بلدية قرقنة

كلنا قرقنة 4

نداء تونس 3

النهضة 3

شراع قرقنة 3

الجبهة الشعبية 3

أحباء الجزيرة 2

بلدية النصر

ورود الربيع التونسي 2

النهضة 7

نداء تونس 5

النصر المستقلة 4

بلدية اللوزة

نداء تونس 5

النهضة 10

الجبهة الشعبية 3

بلدية منزل شاكر

الزيتونة 6

نداء تونس 4

النهضة 6

التقدم والتنمية 2

بلدية الناظور سيدي علي العابد

النهضة 9

نداء تونس 3

لم الشمل 2

حركة الشعب 2

الجبهة الشعبية 2

بلدية الشيحية

نداء تونس 3

التيار الديمقراطي 10

النهضة 9

مشروع تونس 2

بلدية العامرة

نداء تونس 5

النهضة 14

اقلاع 5

بلدية جبنيانة

نداء تونس 7

النهضة 9

الجبهة الشعبية 8

بلدية بير علي بن خليفة

النهضة 10

نداء تونس 4

الأمل 5

الجبهة الشعبية 2

بير علي بن خليفة 3

بلدية الحنشة

نداء تونس 4

النهضة 8

الحنشة للجميع 5

الحزب الحر الدستوري 3

الشباب الأحرار 2

مشروع تونس 2

صفاقس 2

بلدية الصخيرة

قائمة معا نرتقي 3

حركة النهضة 3

نداء تونس5

الأمانة 6

الياسمين 2

العدالة 2

الصخيرة تجمعنا 2

الجبهة الشعبية 1

بلدية العوابد الخزانات

حركة النهضة 9

نداء تونس 3

عين تركية 2

التيار الديمقراطي 1

حركة الشعب 1

الكرامة للمواطن 2

مشروع تونس1

الوطن الصغير 4

الجبهة الشعبية 1

بلدية العين

حركة النهضة 10

التيار الديمقراطي 8

نداء تونس 5

حركة الشعب 1

بلدية الغريبة

نداء تونس 10

حركة النهضة 6

فك بلاصتك 2

بلدية المحرص

حركة النهضة 3

نداء تونس 6

محرس الغد 9

اليد في اليد 3

مواطنون3

بلدية صفاقس

حركة النهضة 14

نداء تونس 7

بني وطني 4

نظّف 2

التيار الديمقراطي 8

الحزب الدستوري الحر 3

الجبهة الشعبية2

الاتحاد المدني2

بلدية طينة

النهضة 8

طينة للأمام 3

نداء تونس 8

فبحيث تحيى طينة 2

الجبهة الشعبية 2

مشروع تونس 1

بلدية عقارب

نداء تونس 9

النهضة 7

التقدم 6

مشروعنا 2

بلدية قرمدة

حركة النهضة 9

قرمدة غدوة خير 6

التيار الديمقراطي 3

نداء تونس 3

المستقبل 3

بلدية الحاجب

تبديل السروج راحة 3

النهضة 6

نداء تونس 2

الإقلاع من أجل غد الأفضل 1

التحدي 5

مشروع تونس 1

ولاية سليانة

بلدية سليانة المدينة

الحزب الدستوري الحر 7

النهضة 4

نداء تونس 4

الجبهة الشعبية 2

حنبعل 2

شباب سليانة 2

التيار الديمقراطي 1

سليانة برجالها ونسائها 1

الاتحاد المدني 1



بلدية مكثر

النهضة 7

نداء تونس 6

قائمة الاتحاد المدني 3

قائمة الأمل 2

قائمة الوفاء 2

الجبهة الشعبية 2

مستقبل مكثر 2

بلدية كسرى

حركة النهضة 6

مستقلة الأمل 5

التيار الديمقراطي 3

اتحاد شباب كسرى 1

آفاق تونس 1

بلدية قعفور

الجبهة الشعبية 6

نداء تونس 4

النهضة 3

الأمل من أجل قعفور 3

آفاق تونس 1

الحزب الدستوري الحر 1

بلدية الحبابسة

آفاق تونس 5

نداء تونس 4

النهضة 3

بلدية الروحية

الروحية توحدنا 5

نداء تونس 4

البناء 3

حركة الشعب 2

آفاق تونس 1

النهضة 2

مشروع تونس 1

بلدية العروسة

الجبهة الشعبية 4

النهضة 3

أبناء العروسة 2

نداء تونس 2

الرجاء والصمود 1

بلدية الكريب

سنابل الكريب 6

الكريب نحو الأفضل 3

النهضة 3

نداء تونس 2

الكريب موطن الجميع 2

الجبهة الشعبية 1

بلدية برقو

برقو تجمعنا 9

ثروة برقو في فلاحتها 3

النهضة 3

آفاق تونس 1

برقو التنمية 1

نداء تونس 1

بلدية بورويس

الأمل 4

نداء تونس 4

الجبهة الشعبية 4

النهضة 4

آفاق تونس 1

الحزب الدستوري الحر 1

بلدية بوعرادة

الجبهة الشعبية 6

النهضة 5

نداء تونس 4

التيار الديمقراطي 2

بوعرادة أولا 1

بلدية سيدي مرشد

النهضة 8

نداء تونس 6

فيق 4

ولاية قابس

بلدية قابس

التيار الديمقراطي 5

النهضة 12

الائتلاف المدني 3

نداء تونس 5

حراك تونس الإرادة 1

الجبهة الشعبية 2

التحدي 2

بلدية مطماطة

النهضة 5

الامتياز 4

احبك يا وطني 2

نداء تونس 1

بلدية الزارات

عين المواطن 8

النهضة 4

بلدية منزل الحبيب

نداء تونس 3

النهضة 8

المستقبل 2

الوفاق 5

بلدية دخيلة توجان

النهضة 11

توجان مدينتي 1

نداء تونس 5

آفاق تونس 1

بلدية بوشمة

النهضة 6

بوشمة يد وحدة 2

نداء تونس 2

حراك تونس الإرادة 4

التحدي 2

الوفاق 2

بلدية المطوية

النهضة 6

مشروع تونس 2

نداء تونس 1

لم الشمل للاقلاع 9

بلدية كنانة

النهضة 9

المستقبل 2

نداء تونس 5

من أجل التنمية 2

بلدية مطماطة الجديدة

نداء تونس 3

المبادرة والإصلاح 1

النهضة 6

الصعود 8

بلدية وذرف

النهضة 6

الإقلاع 2

نداء تونس 3

اصلاح المسار 7

بلدية الحبيب ثامر ـ بوعطوش

النهضة 10

حراك تونس الإرادة 4

فرسان التحدي 2

نداء تونس 2

بلدية الشنيني النحال

القائمة المستقلة شركة وحدة بيئة 5

النهضة 8

التيار الديمقراطي 5

بلدية التبلبو

النهضة 5

غطوة خير 2

البناء 2

طموحنا 2

نداء تونس 2

التيار الديمقراطي 1

الشراع 2

العدالة 2

بلدية غنوش

النهضة 17

نداء تونس 3

غنوش مدينتي 2

حراك تونس الإرادة 2

بلدية مارث

حركة نداء تونس 3

النهضة 11

مارث أولا 3

حركة الشعب 6

حراك تونس الإرادة 1

بلدية الحامة

النهضة 14

الإقلاع 3

حراك تونس الإرادة 4

الحامة أولا 6

نداء تونس 3