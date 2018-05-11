نتائـــج الانتخابـــات البلديــــة (2 )

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20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
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20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
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19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
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19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
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19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
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19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
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18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
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18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
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18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
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18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
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17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
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17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
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16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
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16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
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15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
ولاية المنستير
بلدية المنستير
عينك على بلادك 8
نداء تونس 5
جودة الحياة 4
الاتحاد المدني 3
الرباط 1
الامانة 1
النهضة 5
الحزب الدستوري 3
بلدية قصر هلال
امانة 6
التحدي 5
نداء تونس 4
النهضة 3
مدينتي 2
قصر هلال الى الامام 1
كلنا شباب 1
الجبهة الشعبية 1
مواطنون 1
بلدية جمال
جمال بلادنا 10
نداء تونس 6
النهضة 5
موطني 4
الحزب الدستوري الحر 2
افاق تونس 1
بلدية صيادة
حراك تونس الإرادة 2
نداء تونس 9
النهضة 4
القائمة المستقلة الوفاق 2
افاق تونس 1
بلدية المكنين
نداء تونس 8
الاقلاع 5
ما فاتنا شيء 5
النهضة 4
مكنين المستقبل 3
صوت الواجب 3
صوت الاتحاد المدني 1
الثبات 1
قصيبة المديوني
النهضة 4
كلنا قصيبة المديوني 10
نداء تونس 4
بلدية سيدي بنور
حركة نداء تونس 3
قائمة المستقبل 5
الامل 3
النهضة 1
بلدية منزل فارسي
الفرسان 4
الأصالة 3
النهضة 2
الجيل الذهبي 2
نداء تونس 1
بلدية غنادة
نداء تونس 5
كفاءات 4
النهضة 1
آفاق 1
العمل المحلي التنموي 1
بلدية بوحجر
افاق 5
بوحجر للجميع 3
نداء تونس 2
النهضة 2
بلدية طوزة
طوزة الغد 5
نداء تونس 1
النهضة 1
الارتقاء 5
بلدية بنان بوضر
الازدهار 6
بنان تجمعنا 3
ريادة بنان بوضر 2
نداء تونس 4
النهضة 3
بلدية زرمدين
مشروع تونس 4
نداء تونس 3
النهضة 5
اعادة الامل 2
مواطنون 2
بلدية البقالطة
الطموح 1
لا.. نعم 1
نداء تونس 3
الاصلاح 3
العهد 1
الزيتونة 1
مستقبل بلادي 2
الاقلاع 1
النهضة 2
نحبك يا بقالطة 3
بلدية شراحيل
النمو 7
النهضة 3
نداء 2
بلدية عميرة التوازرة
اتحاد شباب العميرة 3
نداء تونس 3
النهضة 2
المستقبل 2
مشروع تونس 1
افاق 1
بلدية عميرة الفحول
نداء تونس 2
الشموخ 3
المواطنة 3
الطموح 1
النهضة 1
الفحول اولا 2
بلدية لمطة
النهضة 1
الجبهة 1
نداء تونس 4
الشروق 6
بلدية مصدور ـ منزل حرب
المواطنون الاحرار 4
نداء تونس 6
النهضة 2
بلدية منزل حياة
الحياة والارض 2
نحو غد أفضل 7
الاجيال الجديدة 2
نداء تونس 2
الوفاق 2
افاق تونس مقعد
بلدية الساحلين المعتمر
النهضة 6
العهد 5
نداء 4
الزيتونة 3
بلدية الوردانين
نداء تونس 6
امل 2
النهضة 5
ورد 5
بلدية طبلبة
النهضة 8
نداء 3
طبلبة افضل 4
طبلبة الامانة 7
التيار الديمقراطي 1
فك بلاصتك 1
بلدية المكنين
الاقلاع 5
نداء تونس 8
النهضة 4
مافاتنا شي5
الثبات 1
مكنين المستقبل 3
صوت الواجب 3
الاتحاد المدني 1
بلدية زاوية قنطش
نداء تونس 3
النهضة 2
نور المستقبل 2
الأجيال الصاعدة 2
افاق تونس 2
الجوهرة 1
بلدية منزل كامل
نداء 6
النهضة 4
قائمة الأمل 2
بلدية سيدي عامر ـ مسجد عيسى
النهضة 2
الأمل 1
نداء 3
القائمة المستقلة للشباب 1
علية بن الحاج سالم 1
المستقبل 3
نبيل عتيق 1
بلدية بني حسان
الإرادة والثبات 1
النهضة 2
الإنجاز 2
مشروع تونس 1
نداء تونس 2
حب بلادك 3
النهوض 1
بلدية منزل نور
نداء تونس 6
النهضة 10
الدوامسية 2
بلدية عميرة الحجاج
نداء تونس 7
النهضة 2
عميرة الحجاج اولا 3
بلدية خنيس
النهضة 6
حراة تونس الارادة 1
نداء 3
المدينة 8
بلدية بنبلة
نداء 5
النهضة 4
البناء 2
إرادة الشباب المستقل 1
العزيمة والثبات 3
الاخوة 3
ولاية توزر
بلدية نفطة
الكوفة الصغرى 3
النهضة 4
شباب نفطة 3
حراك تونس الإرادة 2
المواطنة والتنمية 2
شباب درجين 2
نداء تونس 2
بلدية دقاش
حركة الشعب 3
مشروع تونس 1
النهضة 4
الأمل والطموح 8
نداء تونس 2
بلدية حزوة
المستقبل 5
شباب حزوة الأحرار 1
نداء تونس 2
النهضة 3
الوفاق 1
بلدية حامة الجريد
النهضة 4
نداء تونس 2
مشروع تونس 2
العمل 4
بلدية توزر
حركة النهضة 6
الحاضر والمستقبل 2
الصمود 3
حراك تونس الإرادة 1
نداء تونس 3
الأمل 1
الأمل والعمل 7
شباب الجريد 1
بلدية تمغزة
النهضة 6
الواحة 2
نداء تونس 1
شمس الجنوب 3
دائرة نابل 1
بلدية نابل
النهضة 6
نابل في القلب 4
نداء تونس 7
نابل في العلالي 1
الحزب الدستوري الحر 3
التيار الديمقراطي 2
بلدية دار شعبان الفهري
نداء تونس 6
حركة النهضة 7
الأمان 5
داركم 3
أمل 3
بلدية قليبية
قليبية في عينينا 11
حركة النهضة 4
نداء تونس 5
الحزب الدستوري الحر 4
قليبية العزيزة 2
حماة الوطن 1
الإئتلاف المدني بقليبية 1
التيار الديمقراطي 2
بلدية منزل تميم
الحزب الدستوري الحر 5
حركة النهضة 6
نداء تونس 4
الجبهة الشعبية 3
منزل تميم إلى الأمام 6
الدخلة 2
صوت المستقبل 3
الإتحاد المدني 1
بلدية قربة
صوتنا 2
حراك تونس الإرادة 2
حركة النهضة 6
الإزدهار 5
التيار الديمقراطي 5
حركة مشروع تونس 4
آفاق تونس 2
نداء تونس 3
غدوة خير 1
بلدية دار علّوش
المتوسط 4
نداء تونس 3
الشباب المستقل 1
حركة النهضة 1
الإصلاح 2
مشروع تونس 1
بلدية أزمور
حركة النهضة 4
نداء تونس 8
بلدية المعمورة
حركة النهضة 3
طموح المعمورة 3
المعمورة إلى الأمام 3
شباب المعمورة المستقل 2
نداء تونس 1
بلدية الصمعة
حركة النهضة 4
نداء تونس 3
كلنا الصمعة 3
بلادي أمانة 2
بلدية منزل حر
حركة النهضة 2
الأمل 3
نداء تونس 6
الإنفتاح 1
بلدية تازركة
حركة النهضة 4
الطموح والتحدي 1
نداء تونس 7
بلدية حمام الغزاز
حركة النهضة 5
نداء تونس 2
الحزام المدني 3
حزب اللقاء الديمقراطي 1
الزيتونة 1
بلدية تزغران بوكريم زاوية المقايز
حركة النهضة 5
أمل الدخلة 2
الحزب الإشتراكي 2
الأمل 5
نداء تونس 2
مشروعنا للتنمية 2
بلدية الهوارية
نداء تونس 7
التحدي 2
حركة النهضة 6
الجبهة الشعبية 4
نخدمو بلادنا 3
آفاق تونس 2
بلدية بني خيار
الشباب 4
حركة النهضة 8
نداء تونس 7
الجبهة الشعبية 1
بني خيار تتجدد 4
نابل 2
بلدية الشريفات بوشراي
النهضة 1
مستقبل الشريفات بوشراي 6
الجبهة الشعبية 1
الميزان 3
نرتقي 3
الكرامة 2
نداء تونس 2
بلدية سيدي الجديدي
النهضة 4
نداء تونس 3
النسور 1
الحرية 4
المستقبل أولا 3
الأمل 1
مشروع تونس 2
بلدية تاكلسة
التقدمية للنضال الإجتماعي 3
النهضة 5
المصداقية الأداء الكفاءة 1
الجبهة الشعبية 2
الإرادة 1
نداء تونس 5
الإقلاع بتاكلسة 1
بلدية فندق الجديد سلتان
النهضة 5
نداء تونس 5
الجبهة الشعبية 1
الإتحاد 4
الأمل الجديد 3
بلدية بني خلاد
الأمل 4
تاج الدخلة 5
نداء تونس 5
غدوة خير 3
التميز 1
الجبهة الشعبية 1
النهضة 5
بلدية بوعرقوب
النهضة 5
الإنطلاقة 4
الجبهة الشعبية 1
نداء تونس 6
آفاق بوعرقوب 1
الغرادة والعمل 7
بلدية سليمان
النهضة 6
سليمان المزيانة 5
الجبهة الشعبية 1
لمبارة 2
التيار الديمقراطي 1
المستقبل 2
بلدية منزل بوزلفة
النهضة 6
نداء تونس 6
التيار الديمقراطي 2
الوفاء للمواطن 2
مشروع تونس 2
الحزب الدستوري الحر 3
صوت الواجب 3
بلدية قرمبالية
النهضة 6
اتحاد شباب قرمبالية 1
قرمبالية الغد 4
الجبهة الشعبية 2
نداء تونس 8
الإتحاد المدني 3
بلدية الحمامات
النهضة 6
نداء تونس 5
التحدي 2
الحمامات أولا 2
مشروع تونس 4
سواعد الأحرار 4
التيار الديمقراطي 1
آفاق الحمامات 5
الجبهة الشعبية 1
بلدية قلعة سنان
النهضة 5
نداء تونس 4
الحزب الدستوري الحر 3
الامل والبناء 2
مشروع تونس 3
الجبهة الشعبية 1
بلدية القصور
شباب القصور المستقلة 2
النهضة 4
نداء تونس 4
مشروع تونس 4
حركة الشعب 2
احرار القصور 3
بلدية نبر
نداء تونس 4
النهضة 4
نبر المستقبل 3
الجبهة الشعبية 1
نبر تجمعنا 6
بلدية السرس
نداء تونس 6
الامل 4
النهضة 8
ولاية الكاف
الحزب الدستوري الحر 2
الشباب نحو الريادة 1
النهضة 7
افق تاجروين 3
تاجروين بلادي 6
نداء تونس 5
بلدية بهرة
نداء تونس 5
الإرداة 4
النهضة 3
بلدية المرجى
نداء تونس 7
النهضة 5
بلدية منزل سالم
النهضة 5
نداء تونس 3
مشروع تونس الغد 4
بلدية الزعفران دير الكاف
نداء تونس 7
البرج 6
النهضة 5
بلدية الدهماني
النهضة 8
حزب المستقبل 1
نداء تونس 8
الحزب الدستوري الحر 2
الاصلاح والتجديد 2
الجبهة الشعبية 3
بلدية الجريصة
نداء تونس 6
النهضة 3
الاصالة 1
المناجم 1
الجبهة الشعبية 1
بلدية الطويرف
نداء تونس 7
النهضة 4
الانتصار للطويرف أولا 1
بلدية ساقية سيدي يوسف
النهضة 7
نداء تونس 6
الوفاء للشهداء 5
بلدية القلعة الخصبة
الاصالة 2
النهضة 2
النهوض 3
نداء تونس 1
الوفاق 1
التيار الديمقراطي 2
النور 1
بلدية الكاف
نداء تونس 9
الكاف غدوة 6
النهضة 5
الجبهة الشعبية 4
المستقلون الاحرار 2
افاق المشروع الوطني 2
الحزب الاشتراكي 1
الكاف يناديكم 1
ولاية جندوبة
بلدية جندوبة
حركة النهضة 13
نداء تونس 11
حركة الشعب 5
الجبهة الشعبية 3
شباب جندوبة المستقل 2
سوق الأربعاء 1
مشروع تونس 1
بلدية سوق السبت
مشروع تونس 8
النهضة 6
نداء تونس 4
بلدية بني مطير
نداء تونس 4
النهضة 4
حقنا قائمة مستقلة 3
أمل قائمة مستقلة 1
بلدية عين الصبح الناظور
القائمة المستقلة الاقلاع 6
البناء والتأسيس 4
القائمة المستقلة النجاة 3
حركة النهضة 2
حركة نداء تونس 1
حراك تونس الإرادة 1
الجبهة الشعبية 1
بلدية غار الدماء
النهضة 9
نداء تونس 8
مستقبل بلادي مستقلة 7
غار الدماء غدوة خير مستقلة 3
الجبهة الشعبية 2
حركة تونس الارادة 1
بلدية فرنانة
النهضة 11
النداء 8
معا قائمة مستقلة 5
بلدية الجواودة
النهضة 8
نداء تونس 7
-قائمة الشروق مستقلة 3
بلدية طبرقة
النهضة 8
صوت طبرقة 6
نداء تونس 3
القائمة المستقلة طبرقة كيف نحبوها 2
الجبهة الشعبية 2
حركة الشعب 2
التيار الديمقراطي 1
بلدية القلعة المعدن فرقصان
السنبلة مستقلة 5
النهضة 4
العمل مستقلة 4
الجبهة الشعبية 3
نداء تونس 2
بلدية بلطة بوعوان
نداء تونس 12
-النهضة 8
-امل نحو الأفضل 2
-الجبهة الشعبية 2
بلدية بوسالم
السبولة رضا الدلاجي 7
نداء تونس 7
النهضة 6
الأمل مستقلة 3
الجبهة الشعبية 1
بلدية عين دراهم
نداء تونس 7
النهضة 6
الجهة 5
بلدية الخمايرية
نداء تونس 13
النهضة 5
بلدية وادي مليز
نداء تونس 10
النهضة 5
الجبهة الشعبية 2
التنمية مستقلة 1
ولاية القيروان
بلدية الشراردة
حركة النهضة 10
حركة نداء تونس 5
الجبهة الشعبية 3
بلدية الشرايطية القصور
نداء تونس 10
النهضة 8
بلدية حفوز
النهضة 9
نداء تونس 3
الأمل للجميع (مستقلة) 3
الجبهة الشعبية 1
البناء والتنمية (مستقلة) 6
الاشراق 2
بلدية رقادة
حركة النهضة 5
نداء تونس 4
مشروع تونس 4
الجبهة الشعبية 2
الكرامة 3
بلدية عبيدة
النهضة 4
نداء تونس 2
البلدية للجميع (مستقلة) 9
متطوعون للتنمية (مستقلة) 3
بلدية حاجب العيون
النهضة 2
مستقبل حاجب العيون 3
الجبهة الشعبية 1
التيار الديمقراطي 2
أحرار حاجب العيون(مستقلة) 3
تصحيح المسار (مستقلة) 3
السواعد الحرة (مستقلة) 1
نداء تونس 3
بلدية السبيخة
نداء تونس 7
النهضة 5
الزيتونة 5
قائمة السبيخة امل 3
العين الساهرة 493
حركة الشعب 322
الجبهة الشعبية 263
بلدية القيروان المدينة
النهضة 15
نداء تونس 7
الاتحاد المدني 3
التيار الديمقراطي 3
الحراك 3
الجبهة الشعبية 2
لإحياء القيروان 2
قائمة من اجل القيروان 1
بلدية الوسلاتية
نداء تونس 5
الحزب الدستوري الحر 5
الوسلاتية تجمعنا 5
النهضة 4
أوفياء وسلات 3
الأمانة 2
بلدية العلا
حركة نداء تونس 6
حركة النهضة 9
إرادة وأمل : 744
حركة مشروع تونس 4
بلدية العين البيضاء
حركة نداء تونس: 9
النهضة 6
المستقبل 3
بلدية عين جلولة
حركة النهضة 6
النصر 3
افاق تونس 1
نداء تونس 1
الاختيار الأفضل 1
بلدية منزل المهيري
النهضة 6
نداء تونس 2
القائمة المستقلة الشباب والتنمية 2
الوفاق للتنمية 3
الأمل 2
قائمة الإنقاذ للعمل البلدي 2
بلدية نصر الله
حركة النهضة : 6
الجبهة الشعبية : 7
نداء تونس :2
الزيتونة : 2
اللقاء الديمقراطي : 1
بلدية الشواشي
نداء تونس 4
مشروع تونس 5
النهضة 7
اتحاد الأحرار 2
بلدية سيسب ـ الدريعات
الإقلاع 3
التيار الديمقراطي 2
حركة نداء تونس 7
حركة النهضة 10
سيسب الكبرى 2
بلدية جهينة
نداء تونس 5
النهضة 2
الوفاء لتنمية جهينة 2
القائمة المستقلة الزيتونة 2
الجبهة الشعبية 1
بلدية الشبيكة
نداء تونس 4
مشروع تونس 3
النهضة 7
الوفاق 3
أمل الشبيكة 1
بلدية بوحجلة
النهضة 9
نداء تونس 6
الإرادة 5
الجبهة الشعبية 4
رد الاعتبار 3
الائتلاف المدني المستقل ببوحجلة 3
ولاية المهدية
بلدية المهدية
القائمة المستقلة «منارة المهدية» 6
حركة النهضة 5
نداء تونس 5
الاتحاد المدني 5
القائمة المستقلة «الامل» 4
الحزب الدستوري الحر 3
التيار الديمقراطي 2
بلدية سيدي علوان
حركة النهضة :15
نداء تونس: .9
بلدية قصور الساف
معا من أجل مستقبل أفضل:7
آفاق تونس 4
النهضة 3
التيار الديمقراطي 3
نداء تونس 3
القائمة المستقلة «الساف للبيئة والتنمية» 2
القائمة المستقلة «التحدي» 2
بلدية الشابة
القائمة المستقلة «الارتقاء بالعمل البلدي» 7
نداء تونس 4
القائمة المستقلة «الشابة بيكم أشبّ» 3
حزب حركة النهضة 2
التيار الديمقراطي 2
القائمة المستقلة «الانقاذ» 1
الجبهة الشعبية 3
بلدية السواسي
النهضة 10
نداء تونس 8
حزب الوفاق 4
«أحرار الكساسبة» 1
حزب المبادرة 1
بلدية شربان
النهضة 9
نداء تونس 8
آفاق تونس 4
القائمة المستقلة «الجيل الجديد» 3
بلدية الجم
نداء تونس 10
النهضة 9
القائمة المستقلة «الحرة» 5
بلدية أولاد الشامخ
النهضة 5
نداء تونس 4
القائمة المستقلة «الشموخ» 3
الجبهة الشعبية 3
القائمة المستقلة «موطني» 2
التيار الديمقراطي 1
بلدية سيدي زيد أولاد مولاهم
نداء تونس 6
النهضة 5
«شباب العمل» 2
«النور» 2
« شباب المستقبل» 3
بلدية البرادعة
«البحيرة» 5
«الوفاء» 4
نداء تونس 3
النهضة 3
«الأمل» 2
«البرادعة الحسينات والرشارشة» 1
بلدية زالبة
النهضة 6
نداء تونس 5
القائمة المستقلة» شباب من أجل التنمية» 4
القائمة المستقلة «الوفاق» 3
بلدية بومرداس
«التعايش» 3
آفاق تونس 3
نداء تونس 2
«كلنا بومرداس» 2
حزب حركة النهضة 2
القائمة المستقلة «الجمل» 2
«ريف المدينة» 2
«الأمل» 1
بلدية ملولش
نداء تونس 6
النهضة 5
«ملولش أولا» 4
«الأصالة» 3
بلدية الحكائمة
النهضة 5
نداء تونس 7
آفاق تونس 3
«طموح» 3
بلدية كركر
النهضة 7
«الإقلاع» 4
نداء تونس 3
«الوفاق» 2
«الأحرار» 1
آفاق تونس 1
بلدية هبيرة
النهضة 9
نداء تونس 6
آفاق تونس 3
بلدية رجيش
«اخدم بلادك» 8
النهضة 3
نداء تونس 2
الجبهة الشعبية 2
«المواطنة» 1
آفاق تونس 1
التيار الديمقراطي 1
بلدية التلالسة
حركة النهضة 6
«الزيتونة» 6
نداء تونس 6
صفاقس 1
بلدية ساقية الزيت
النهضة 11
عشاق الأرض 1
الساقية المزيانة 6
التيار الديمقراطي 5
نداء تونس 4
الجبهة الشعبية 2
حراك تونس الإرادة 1
بلدية الأعشاش بوجربوع ماجل الدرج
نداء تونس 4
النهضة 4
الوفاق 9
التجديد 1
بلدية قرقنة
كلنا قرقنة 4
نداء تونس 3
النهضة 3
شراع قرقنة 3
الجبهة الشعبية 3
أحباء الجزيرة 2
بلدية النصر
ورود الربيع التونسي 2
النهضة 7
نداء تونس 5
النصر المستقلة 4
بلدية اللوزة
نداء تونس 5
النهضة 10
الجبهة الشعبية 3
بلدية منزل شاكر
الزيتونة 6
نداء تونس 4
النهضة 6
التقدم والتنمية 2
بلدية الناظور سيدي علي العابد
النهضة 9
نداء تونس 3
لم الشمل 2
حركة الشعب 2
الجبهة الشعبية 2
بلدية الشيحية
نداء تونس 3
التيار الديمقراطي 10
النهضة 9
مشروع تونس 2
بلدية العامرة
نداء تونس 5
النهضة 14
اقلاع 5
بلدية جبنيانة
نداء تونس 7
النهضة 9
الجبهة الشعبية 8
بلدية بير علي بن خليفة
النهضة 10
نداء تونس 4
الأمل 5
الجبهة الشعبية 2
بير علي بن خليفة 3
بلدية الحنشة
نداء تونس 4
النهضة 8
الحنشة للجميع 5
الحزب الحر الدستوري 3
الشباب الأحرار 2
مشروع تونس 2
صفاقس 2
بلدية الصخيرة
قائمة معا نرتقي 3
حركة النهضة 3
نداء تونس5
الأمانة 6
الياسمين 2
العدالة 2
الصخيرة تجمعنا 2
الجبهة الشعبية 1
بلدية العوابد الخزانات
حركة النهضة 9
نداء تونس 3
عين تركية 2
التيار الديمقراطي 1
حركة الشعب 1
الكرامة للمواطن 2
مشروع تونس1
الوطن الصغير 4
الجبهة الشعبية 1
بلدية العين
حركة النهضة 10
التيار الديمقراطي 8
نداء تونس 5
حركة الشعب 1
بلدية الغريبة
نداء تونس 10
حركة النهضة 6
فك بلاصتك 2
بلدية المحرص
حركة النهضة 3
نداء تونس 6
محرس الغد 9
اليد في اليد 3
مواطنون3
بلدية صفاقس
حركة النهضة 14
نداء تونس 7
بني وطني 4
نظّف 2
التيار الديمقراطي 8
الحزب الدستوري الحر 3
الجبهة الشعبية2
الاتحاد المدني2
بلدية طينة
النهضة 8
طينة للأمام 3
نداء تونس 8
فبحيث تحيى طينة 2
الجبهة الشعبية 2
مشروع تونس 1
بلدية عقارب
نداء تونس 9
النهضة 7
التقدم 6
مشروعنا 2
بلدية قرمدة
حركة النهضة 9
قرمدة غدوة خير 6
التيار الديمقراطي 3
نداء تونس 3
المستقبل 3
بلدية الحاجب
تبديل السروج راحة 3
النهضة 6
نداء تونس 2
الإقلاع من أجل غد الأفضل 1
التحدي 5
مشروع تونس 1
ولاية سليانة
بلدية سليانة المدينة
الحزب الدستوري الحر 7
النهضة 4
نداء تونس 4
الجبهة الشعبية 2
حنبعل 2
شباب سليانة 2
التيار الديمقراطي 1
سليانة برجالها ونسائها 1
الاتحاد المدني 1
بلدية مكثر
النهضة 7
نداء تونس 6
قائمة الاتحاد المدني 3
قائمة الأمل 2
قائمة الوفاء 2
الجبهة الشعبية 2
مستقبل مكثر 2
بلدية كسرى
حركة النهضة 6
مستقلة الأمل 5
التيار الديمقراطي 3
اتحاد شباب كسرى 1
آفاق تونس 1
بلدية قعفور
الجبهة الشعبية 6
نداء تونس 4
النهضة 3
الأمل من أجل قعفور 3
آفاق تونس 1
الحزب الدستوري الحر 1
بلدية الحبابسة
آفاق تونس 5
نداء تونس 4
النهضة 3
بلدية الروحية
الروحية توحدنا 5
نداء تونس 4
البناء 3
حركة الشعب 2
آفاق تونس 1
النهضة 2
مشروع تونس 1
بلدية العروسة
الجبهة الشعبية 4
النهضة 3
أبناء العروسة 2
نداء تونس 2
الرجاء والصمود 1
بلدية الكريب
سنابل الكريب 6
الكريب نحو الأفضل 3
النهضة 3
نداء تونس 2
الكريب موطن الجميع 2
الجبهة الشعبية 1
بلدية برقو
برقو تجمعنا 9
ثروة برقو في فلاحتها 3
النهضة 3
آفاق تونس 1
برقو التنمية 1
نداء تونس 1
بلدية بورويس
الأمل 4
نداء تونس 4
الجبهة الشعبية 4
النهضة 4
آفاق تونس 1
الحزب الدستوري الحر 1
بلدية بوعرادة
الجبهة الشعبية 6
النهضة 5
نداء تونس 4
التيار الديمقراطي 2
بوعرادة أولا 1
بلدية سيدي مرشد
النهضة 8
نداء تونس 6
فيق 4
ولاية قابس
بلدية قابس
التيار الديمقراطي 5
النهضة 12
الائتلاف المدني 3
نداء تونس 5
حراك تونس الإرادة 1
الجبهة الشعبية 2
التحدي 2
بلدية مطماطة
النهضة 5
الامتياز 4
احبك يا وطني 2
نداء تونس 1
بلدية الزارات
عين المواطن 8
النهضة 4
بلدية منزل الحبيب
نداء تونس 3
النهضة 8
المستقبل 2
الوفاق 5
بلدية دخيلة توجان
النهضة 11
توجان مدينتي 1
نداء تونس 5
آفاق تونس 1
بلدية بوشمة
النهضة 6
بوشمة يد وحدة 2
نداء تونس 2
حراك تونس الإرادة 4
التحدي 2
الوفاق 2
بلدية المطوية
النهضة 6
مشروع تونس 2
نداء تونس 1
لم الشمل للاقلاع 9
بلدية كنانة
النهضة 9
المستقبل 2
نداء تونس 5
من أجل التنمية 2
بلدية مطماطة الجديدة
نداء تونس 3
المبادرة والإصلاح 1
النهضة 6
الصعود 8
بلدية وذرف
النهضة 6
الإقلاع 2
نداء تونس 3
اصلاح المسار 7
بلدية الحبيب ثامر ـ بوعطوش
النهضة 10
حراك تونس الإرادة 4
فرسان التحدي 2
نداء تونس 2
بلدية الشنيني النحال
القائمة المستقلة شركة وحدة بيئة 5
النهضة 8
التيار الديمقراطي 5
بلدية التبلبو
النهضة 5
غطوة خير 2
البناء 2
طموحنا 2
نداء تونس 2
التيار الديمقراطي 1
الشراع 2
العدالة 2
بلدية غنوش
النهضة 17
نداء تونس 3
غنوش مدينتي 2
حراك تونس الإرادة 2
بلدية مارث
حركة نداء تونس 3
النهضة 11
مارث أولا 3
حركة الشعب 6
حراك تونس الإرادة 1
بلدية الحامة
النهضة 14
الإقلاع 3
حراك تونس الإرادة 4
الحامة أولا 6
نداء تونس 3
ولاية المنستير
بلدية المنستير
عينك على بلادك 8
نداء تونس 5
جودة الحياة 4
الاتحاد المدني 3
الرباط 1
الامانة 1
النهضة 5
الحزب الدستوري 3
بلدية قصر هلال
امانة 6
التحدي 5
نداء تونس 4
النهضة 3
مدينتي 2
قصر هلال الى الامام 1
كلنا شباب 1
الجبهة الشعبية 1
مواطنون 1
بلدية جمال
جمال بلادنا 10
نداء تونس 6
النهضة 5
موطني 4
الحزب الدستوري الحر 2
افاق تونس 1
بلدية صيادة
حراك تونس الإرادة 2
نداء تونس 9
النهضة 4
القائمة المستقلة الوفاق 2
افاق تونس 1
بلدية المكنين
نداء تونس 8
الاقلاع 5
ما فاتنا شيء 5
النهضة 4
مكنين المستقبل 3
صوت الواجب 3
صوت الاتحاد المدني 1
الثبات 1
قصيبة المديوني
النهضة 4
كلنا قصيبة المديوني 10
نداء تونس 4
بلدية سيدي بنور
حركة نداء تونس 3
قائمة المستقبل 5
الامل 3
النهضة 1
بلدية منزل فارسي
الفرسان 4
الأصالة 3
النهضة 2
الجيل الذهبي 2
نداء تونس 1
بلدية غنادة
نداء تونس 5
كفاءات 4
النهضة 1
آفاق 1
العمل المحلي التنموي 1
بلدية بوحجر
افاق 5
بوحجر للجميع 3
نداء تونس 2
النهضة 2
بلدية طوزة
طوزة الغد 5
نداء تونس 1
النهضة 1
الارتقاء 5
بلدية بنان بوضر
الازدهار 6
بنان تجمعنا 3
ريادة بنان بوضر 2
نداء تونس 4
النهضة 3
بلدية زرمدين
مشروع تونس 4
نداء تونس 3
النهضة 5
اعادة الامل 2
مواطنون 2
بلدية البقالطة
الطموح 1
لا.. نعم 1
نداء تونس 3
الاصلاح 3
العهد 1
الزيتونة 1
مستقبل بلادي 2
الاقلاع 1
النهضة 2
نحبك يا بقالطة 3
بلدية شراحيل
النمو 7
النهضة 3
نداء 2
بلدية عميرة التوازرة
اتحاد شباب العميرة 3
نداء تونس 3
النهضة 2
المستقبل 2
مشروع تونس 1
افاق 1
بلدية عميرة الفحول
نداء تونس 2
الشموخ 3
المواطنة 3
الطموح 1
النهضة 1
الفحول اولا 2
بلدية لمطة
النهضة 1
الجبهة 1
نداء تونس 4
الشروق 6
بلدية مصدور ـ منزل حرب
المواطنون الاحرار 4
نداء تونس 6
النهضة 2
بلدية منزل حياة
الحياة والارض 2
نحو غد أفضل 7
الاجيال الجديدة 2
نداء تونس 2
الوفاق 2
افاق تونس مقعد
بلدية الساحلين المعتمر
النهضة 6
العهد 5
نداء 4
الزيتونة 3
بلدية الوردانين
نداء تونس 6
امل 2
النهضة 5
ورد 5
بلدية طبلبة
النهضة 8
نداء 3
طبلبة افضل 4
طبلبة الامانة 7
التيار الديمقراطي 1
فك بلاصتك 1
بلدية المكنين
الاقلاع 5
نداء تونس 8
النهضة 4
مافاتنا شي5
الثبات 1
مكنين المستقبل 3
صوت الواجب 3
الاتحاد المدني 1
بلدية زاوية قنطش
نداء تونس 3
النهضة 2
نور المستقبل 2
الأجيال الصاعدة 2
افاق تونس 2
الجوهرة 1
بلدية منزل كامل
نداء 6
النهضة 4
قائمة الأمل 2
بلدية سيدي عامر ـ مسجد عيسى
النهضة 2
الأمل 1
نداء 3
القائمة المستقلة للشباب 1
علية بن الحاج سالم 1
المستقبل 3
نبيل عتيق 1
بلدية بني حسان
الإرادة والثبات 1
النهضة 2
الإنجاز 2
مشروع تونس 1
نداء تونس 2
حب بلادك 3
النهوض 1
بلدية منزل نور
نداء تونس 6
النهضة 10
الدوامسية 2
بلدية عميرة الحجاج
نداء تونس 7
النهضة 2
عميرة الحجاج اولا 3
بلدية خنيس
النهضة 6
حراة تونس الارادة 1
نداء 3
المدينة 8
بلدية بنبلة
نداء 5
النهضة 4
البناء 2
إرادة الشباب المستقل 1
العزيمة والثبات 3
الاخوة 3
ولاية توزر
بلدية نفطة
الكوفة الصغرى 3
النهضة 4
شباب نفطة 3
حراك تونس الإرادة 2
المواطنة والتنمية 2
شباب درجين 2
نداء تونس 2
بلدية دقاش
حركة الشعب 3
مشروع تونس 1
النهضة 4
الأمل والطموح 8
نداء تونس 2
بلدية حزوة
المستقبل 5
شباب حزوة الأحرار 1
نداء تونس 2
النهضة 3
الوفاق 1
بلدية حامة الجريد
النهضة 4
نداء تونس 2
مشروع تونس 2
العمل 4
بلدية توزر
حركة النهضة 6
الحاضر والمستقبل 2
الصمود 3
حراك تونس الإرادة 1
نداء تونس 3
الأمل 1
الأمل والعمل 7
شباب الجريد 1
بلدية تمغزة
النهضة 6
الواحة 2
نداء تونس 1
شمس الجنوب 3
دائرة نابل 1
بلدية نابل
النهضة 6
نابل في القلب 4
نداء تونس 7
نابل في العلالي 1
الحزب الدستوري الحر 3
التيار الديمقراطي 2
بلدية دار شعبان الفهري
نداء تونس 6
حركة النهضة 7
الأمان 5
داركم 3
أمل 3
بلدية قليبية
قليبية في عينينا 11
حركة النهضة 4
نداء تونس 5
الحزب الدستوري الحر 4
قليبية العزيزة 2
حماة الوطن 1
الإئتلاف المدني بقليبية 1
التيار الديمقراطي 2
بلدية منزل تميم
الحزب الدستوري الحر 5
حركة النهضة 6
نداء تونس 4
الجبهة الشعبية 3
منزل تميم إلى الأمام 6
الدخلة 2
صوت المستقبل 3
الإتحاد المدني 1
بلدية قربة
صوتنا 2
حراك تونس الإرادة 2
حركة النهضة 6
الإزدهار 5
التيار الديمقراطي 5
حركة مشروع تونس 4
آفاق تونس 2
نداء تونس 3
غدوة خير 1
بلدية دار علّوش
المتوسط 4
نداء تونس 3
الشباب المستقل 1
حركة النهضة 1
الإصلاح 2
مشروع تونس 1
بلدية أزمور
حركة النهضة 4
نداء تونس 8
بلدية المعمورة
حركة النهضة 3
طموح المعمورة 3
المعمورة إلى الأمام 3
شباب المعمورة المستقل 2
نداء تونس 1
بلدية الصمعة
حركة النهضة 4
نداء تونس 3
كلنا الصمعة 3
بلادي أمانة 2
بلدية منزل حر
حركة النهضة 2
الأمل 3
نداء تونس 6
الإنفتاح 1
بلدية تازركة
حركة النهضة 4
الطموح والتحدي 1
نداء تونس 7
بلدية حمام الغزاز
حركة النهضة 5
نداء تونس 2
الحزام المدني 3
حزب اللقاء الديمقراطي 1
الزيتونة 1
بلدية تزغران بوكريم زاوية المقايز
حركة النهضة 5
أمل الدخلة 2
الحزب الإشتراكي 2
الأمل 5
نداء تونس 2
مشروعنا للتنمية 2
بلدية الهوارية
نداء تونس 7
التحدي 2
حركة النهضة 6
الجبهة الشعبية 4
نخدمو بلادنا 3
آفاق تونس 2
بلدية بني خيار
الشباب 4
حركة النهضة 8
نداء تونس 7
الجبهة الشعبية 1
بني خيار تتجدد 4
نابل 2
بلدية الشريفات بوشراي
النهضة 1
مستقبل الشريفات بوشراي 6
الجبهة الشعبية 1
الميزان 3
نرتقي 3
الكرامة 2
نداء تونس 2
بلدية سيدي الجديدي
النهضة 4
نداء تونس 3
النسور 1
الحرية 4
المستقبل أولا 3
الأمل 1
مشروع تونس 2
بلدية تاكلسة
التقدمية للنضال الإجتماعي 3
النهضة 5
المصداقية الأداء الكفاءة 1
الجبهة الشعبية 2
الإرادة 1
نداء تونس 5
الإقلاع بتاكلسة 1
بلدية فندق الجديد سلتان
النهضة 5
نداء تونس 5
الجبهة الشعبية 1
الإتحاد 4
الأمل الجديد 3
بلدية بني خلاد
الأمل 4
تاج الدخلة 5
نداء تونس 5
غدوة خير 3
التميز 1
الجبهة الشعبية 1
النهضة 5
بلدية بوعرقوب
النهضة 5
الإنطلاقة 4
الجبهة الشعبية 1
نداء تونس 6
آفاق بوعرقوب 1
الغرادة والعمل 7
بلدية سليمان
النهضة 6
سليمان المزيانة 5
الجبهة الشعبية 1
لمبارة 2
التيار الديمقراطي 1
المستقبل 2
بلدية منزل بوزلفة
النهضة 6
نداء تونس 6
التيار الديمقراطي 2
الوفاء للمواطن 2
مشروع تونس 2
الحزب الدستوري الحر 3
صوت الواجب 3
بلدية قرمبالية
النهضة 6
اتحاد شباب قرمبالية 1
قرمبالية الغد 4
الجبهة الشعبية 2
نداء تونس 8
الإتحاد المدني 3
بلدية الحمامات
النهضة 6
نداء تونس 5
التحدي 2
الحمامات أولا 2
مشروع تونس 4
سواعد الأحرار 4
التيار الديمقراطي 1
آفاق الحمامات 5
الجبهة الشعبية 1
بلدية قلعة سنان
النهضة 5
نداء تونس 4
الحزب الدستوري الحر 3
الامل والبناء 2
مشروع تونس 3
الجبهة الشعبية 1
بلدية القصور
شباب القصور المستقلة 2
النهضة 4
نداء تونس 4
مشروع تونس 4
حركة الشعب 2
احرار القصور 3
بلدية نبر
نداء تونس 4
النهضة 4
نبر المستقبل 3
الجبهة الشعبية 1
نبر تجمعنا 6
بلدية السرس
نداء تونس 6
الامل 4
النهضة 8
ولاية الكاف
الحزب الدستوري الحر 2
الشباب نحو الريادة 1
النهضة 7
افق تاجروين 3
تاجروين بلادي 6
نداء تونس 5
بلدية بهرة
نداء تونس 5
الإرداة 4
النهضة 3
بلدية المرجى
نداء تونس 7
النهضة 5
بلدية منزل سالم
النهضة 5
نداء تونس 3
مشروع تونس الغد 4
بلدية الزعفران دير الكاف
نداء تونس 7
البرج 6
النهضة 5
بلدية الدهماني
النهضة 8
حزب المستقبل 1
نداء تونس 8
الحزب الدستوري الحر 2
الاصلاح والتجديد 2
الجبهة الشعبية 3
بلدية الجريصة
نداء تونس 6
النهضة 3
الاصالة 1
المناجم 1
الجبهة الشعبية 1
بلدية الطويرف
نداء تونس 7
النهضة 4
الانتصار للطويرف أولا 1
بلدية ساقية سيدي يوسف
النهضة 7
نداء تونس 6
الوفاء للشهداء 5
بلدية القلعة الخصبة
الاصالة 2
النهضة 2
النهوض 3
نداء تونس 1
الوفاق 1
التيار الديمقراطي 2
النور 1
بلدية الكاف
نداء تونس 9
الكاف غدوة 6
النهضة 5
الجبهة الشعبية 4
المستقلون الاحرار 2
افاق المشروع الوطني 2
الحزب الاشتراكي 1
الكاف يناديكم 1
ولاية جندوبة
بلدية جندوبة
حركة النهضة 13
نداء تونس 11
حركة الشعب 5
الجبهة الشعبية 3
شباب جندوبة المستقل 2
سوق الأربعاء 1
مشروع تونس 1
بلدية سوق السبت
مشروع تونس 8
النهضة 6
نداء تونس 4
بلدية بني مطير
نداء تونس 4
النهضة 4
حقنا قائمة مستقلة 3
أمل قائمة مستقلة 1
بلدية عين الصبح الناظور
القائمة المستقلة الاقلاع 6
البناء والتأسيس 4
القائمة المستقلة النجاة 3
حركة النهضة 2
حركة نداء تونس 1
حراك تونس الإرادة 1
الجبهة الشعبية 1
بلدية غار الدماء
النهضة 9
نداء تونس 8
مستقبل بلادي مستقلة 7
غار الدماء غدوة خير مستقلة 3
الجبهة الشعبية 2
حركة تونس الارادة 1
بلدية فرنانة
النهضة 11
النداء 8
معا قائمة مستقلة 5
بلدية الجواودة
النهضة 8
نداء تونس 7
-قائمة الشروق مستقلة 3
بلدية طبرقة
النهضة 8
صوت طبرقة 6
نداء تونس 3
القائمة المستقلة طبرقة كيف نحبوها 2
الجبهة الشعبية 2
حركة الشعب 2
التيار الديمقراطي 1
بلدية القلعة المعدن فرقصان
السنبلة مستقلة 5
النهضة 4
العمل مستقلة 4
الجبهة الشعبية 3
نداء تونس 2
بلدية بلطة بوعوان
نداء تونس 12
-النهضة 8
-امل نحو الأفضل 2
-الجبهة الشعبية 2
بلدية بوسالم
السبولة رضا الدلاجي 7
نداء تونس 7
النهضة 6
الأمل مستقلة 3
الجبهة الشعبية 1
بلدية عين دراهم
نداء تونس 7
النهضة 6
الجهة 5
بلدية الخمايرية
نداء تونس 13
النهضة 5
بلدية وادي مليز
نداء تونس 10
النهضة 5
الجبهة الشعبية 2
التنمية مستقلة 1
ولاية القيروان
بلدية الشراردة
حركة النهضة 10
حركة نداء تونس 5
الجبهة الشعبية 3
بلدية الشرايطية القصور
نداء تونس 10
النهضة 8
بلدية حفوز
النهضة 9
نداء تونس 3
الأمل للجميع (مستقلة) 3
الجبهة الشعبية 1
البناء والتنمية (مستقلة) 6
الاشراق 2
بلدية رقادة
حركة النهضة 5
نداء تونس 4
مشروع تونس 4
الجبهة الشعبية 2
الكرامة 3
بلدية عبيدة
النهضة 4
نداء تونس 2
البلدية للجميع (مستقلة) 9
متطوعون للتنمية (مستقلة) 3
بلدية حاجب العيون
النهضة 2
مستقبل حاجب العيون 3
الجبهة الشعبية 1
التيار الديمقراطي 2
أحرار حاجب العيون(مستقلة) 3
تصحيح المسار (مستقلة) 3
السواعد الحرة (مستقلة) 1
نداء تونس 3
بلدية السبيخة
نداء تونس 7
النهضة 5
الزيتونة 5
قائمة السبيخة امل 3
العين الساهرة 493
حركة الشعب 322
الجبهة الشعبية 263
بلدية القيروان المدينة
النهضة 15
نداء تونس 7
الاتحاد المدني 3
التيار الديمقراطي 3
الحراك 3
الجبهة الشعبية 2
لإحياء القيروان 2
قائمة من اجل القيروان 1
بلدية الوسلاتية
نداء تونس 5
الحزب الدستوري الحر 5
الوسلاتية تجمعنا 5
النهضة 4
أوفياء وسلات 3
الأمانة 2
بلدية العلا
حركة نداء تونس 6
حركة النهضة 9
إرادة وأمل : 744
حركة مشروع تونس 4
بلدية العين البيضاء
حركة نداء تونس: 9
النهضة 6
المستقبل 3
بلدية عين جلولة
حركة النهضة 6
النصر 3
افاق تونس 1
نداء تونس 1
الاختيار الأفضل 1
بلدية منزل المهيري
النهضة 6
نداء تونس 2
القائمة المستقلة الشباب والتنمية 2
الوفاق للتنمية 3
الأمل 2
قائمة الإنقاذ للعمل البلدي 2
بلدية نصر الله
حركة النهضة : 6
الجبهة الشعبية : 7
نداء تونس :2
الزيتونة : 2
اللقاء الديمقراطي : 1
بلدية الشواشي
نداء تونس 4
مشروع تونس 5
النهضة 7
اتحاد الأحرار 2
بلدية سيسب ـ الدريعات
الإقلاع 3
التيار الديمقراطي 2
حركة نداء تونس 7
حركة النهضة 10
سيسب الكبرى 2
بلدية جهينة
نداء تونس 5
النهضة 2
الوفاء لتنمية جهينة 2
القائمة المستقلة الزيتونة 2
الجبهة الشعبية 1
بلدية الشبيكة
نداء تونس 4
مشروع تونس 3
النهضة 7
الوفاق 3
أمل الشبيكة 1
بلدية بوحجلة
النهضة 9
نداء تونس 6
الإرادة 5
الجبهة الشعبية 4
رد الاعتبار 3
الائتلاف المدني المستقل ببوحجلة 3
ولاية المهدية
بلدية المهدية
القائمة المستقلة «منارة المهدية» 6
حركة النهضة 5
نداء تونس 5
الاتحاد المدني 5
القائمة المستقلة «الامل» 4
الحزب الدستوري الحر 3
التيار الديمقراطي 2
بلدية سيدي علوان
حركة النهضة :15
نداء تونس: .9
بلدية قصور الساف
معا من أجل مستقبل أفضل:7
آفاق تونس 4
النهضة 3
التيار الديمقراطي 3
نداء تونس 3
القائمة المستقلة «الساف للبيئة والتنمية» 2
القائمة المستقلة «التحدي» 2
بلدية الشابة
القائمة المستقلة «الارتقاء بالعمل البلدي» 7
نداء تونس 4
القائمة المستقلة «الشابة بيكم أشبّ» 3
حزب حركة النهضة 2
التيار الديمقراطي 2
القائمة المستقلة «الانقاذ» 1
الجبهة الشعبية 3
بلدية السواسي
النهضة 10
نداء تونس 8
حزب الوفاق 4
«أحرار الكساسبة» 1
حزب المبادرة 1
بلدية شربان
النهضة 9
نداء تونس 8
آفاق تونس 4
القائمة المستقلة «الجيل الجديد» 3
بلدية الجم
نداء تونس 10
النهضة 9
القائمة المستقلة «الحرة» 5
بلدية أولاد الشامخ
النهضة 5
نداء تونس 4
القائمة المستقلة «الشموخ» 3
الجبهة الشعبية 3
القائمة المستقلة «موطني» 2
التيار الديمقراطي 1
بلدية سيدي زيد أولاد مولاهم
نداء تونس 6
النهضة 5
«شباب العمل» 2
«النور» 2
« شباب المستقبل» 3
بلدية البرادعة
«البحيرة» 5
«الوفاء» 4
نداء تونس 3
النهضة 3
«الأمل» 2
«البرادعة الحسينات والرشارشة» 1
بلدية زالبة
النهضة 6
نداء تونس 5
القائمة المستقلة» شباب من أجل التنمية» 4
القائمة المستقلة «الوفاق» 3
بلدية بومرداس
«التعايش» 3
آفاق تونس 3
نداء تونس 2
«كلنا بومرداس» 2
حزب حركة النهضة 2
القائمة المستقلة «الجمل» 2
«ريف المدينة» 2
«الأمل» 1
بلدية ملولش
نداء تونس 6
النهضة 5
«ملولش أولا» 4
«الأصالة» 3
بلدية الحكائمة
النهضة 5
نداء تونس 7
آفاق تونس 3
«طموح» 3
بلدية كركر
النهضة 7
«الإقلاع» 4
نداء تونس 3
«الوفاق» 2
«الأحرار» 1
آفاق تونس 1
بلدية هبيرة
النهضة 9
نداء تونس 6
آفاق تونس 3
بلدية رجيش
«اخدم بلادك» 8
النهضة 3
نداء تونس 2
الجبهة الشعبية 2
«المواطنة» 1
آفاق تونس 1
التيار الديمقراطي 1
بلدية التلالسة
حركة النهضة 6
«الزيتونة» 6
نداء تونس 6
صفاقس 1
بلدية ساقية الزيت
النهضة 11
عشاق الأرض 1
الساقية المزيانة 6
التيار الديمقراطي 5
نداء تونس 4
الجبهة الشعبية 2
حراك تونس الإرادة 1
بلدية الأعشاش بوجربوع ماجل الدرج
نداء تونس 4
النهضة 4
الوفاق 9
التجديد 1
بلدية قرقنة
كلنا قرقنة 4
نداء تونس 3
النهضة 3
شراع قرقنة 3
الجبهة الشعبية 3
أحباء الجزيرة 2
بلدية النصر
ورود الربيع التونسي 2
النهضة 7
نداء تونس 5
النصر المستقلة 4
بلدية اللوزة
نداء تونس 5
النهضة 10
الجبهة الشعبية 3
بلدية منزل شاكر
الزيتونة 6
نداء تونس 4
النهضة 6
التقدم والتنمية 2
بلدية الناظور سيدي علي العابد
النهضة 9
نداء تونس 3
لم الشمل 2
حركة الشعب 2
الجبهة الشعبية 2
بلدية الشيحية
نداء تونس 3
التيار الديمقراطي 10
النهضة 9
مشروع تونس 2
بلدية العامرة
نداء تونس 5
النهضة 14
اقلاع 5
بلدية جبنيانة
نداء تونس 7
النهضة 9
الجبهة الشعبية 8
بلدية بير علي بن خليفة
النهضة 10
نداء تونس 4
الأمل 5
الجبهة الشعبية 2
بير علي بن خليفة 3
بلدية الحنشة
نداء تونس 4
النهضة 8
الحنشة للجميع 5
الحزب الحر الدستوري 3
الشباب الأحرار 2
مشروع تونس 2
صفاقس 2
بلدية الصخيرة
قائمة معا نرتقي 3
حركة النهضة 3
نداء تونس5
الأمانة 6
الياسمين 2
العدالة 2
الصخيرة تجمعنا 2
الجبهة الشعبية 1
بلدية العوابد الخزانات
حركة النهضة 9
نداء تونس 3
عين تركية 2
التيار الديمقراطي 1
حركة الشعب 1
الكرامة للمواطن 2
مشروع تونس1
الوطن الصغير 4
الجبهة الشعبية 1
بلدية العين
حركة النهضة 10
التيار الديمقراطي 8
نداء تونس 5
حركة الشعب 1
بلدية الغريبة
نداء تونس 10
حركة النهضة 6
فك بلاصتك 2
بلدية المحرص
حركة النهضة 3
نداء تونس 6
محرس الغد 9
اليد في اليد 3
مواطنون3
بلدية صفاقس
حركة النهضة 14
نداء تونس 7
بني وطني 4
نظّف 2
التيار الديمقراطي 8
الحزب الدستوري الحر 3
الجبهة الشعبية2
الاتحاد المدني2
بلدية طينة
النهضة 8
طينة للأمام 3
نداء تونس 8
فبحيث تحيى طينة 2
الجبهة الشعبية 2
مشروع تونس 1
بلدية عقارب
نداء تونس 9
النهضة 7
التقدم 6
مشروعنا 2
بلدية قرمدة
حركة النهضة 9
قرمدة غدوة خير 6
التيار الديمقراطي 3
نداء تونس 3
المستقبل 3
بلدية الحاجب
تبديل السروج راحة 3
النهضة 6
نداء تونس 2
الإقلاع من أجل غد الأفضل 1
التحدي 5
مشروع تونس 1
ولاية سليانة
بلدية سليانة المدينة
الحزب الدستوري الحر 7
النهضة 4
نداء تونس 4
الجبهة الشعبية 2
حنبعل 2
شباب سليانة 2
التيار الديمقراطي 1
سليانة برجالها ونسائها 1
الاتحاد المدني 1
بلدية مكثر
النهضة 7
نداء تونس 6
قائمة الاتحاد المدني 3
قائمة الأمل 2
قائمة الوفاء 2
الجبهة الشعبية 2
مستقبل مكثر 2
بلدية كسرى
حركة النهضة 6
مستقلة الأمل 5
التيار الديمقراطي 3
اتحاد شباب كسرى 1
آفاق تونس 1
بلدية قعفور
الجبهة الشعبية 6
نداء تونس 4
النهضة 3
الأمل من أجل قعفور 3
آفاق تونس 1
الحزب الدستوري الحر 1
بلدية الحبابسة
آفاق تونس 5
نداء تونس 4
النهضة 3
بلدية الروحية
الروحية توحدنا 5
نداء تونس 4
البناء 3
حركة الشعب 2
آفاق تونس 1
النهضة 2
مشروع تونس 1
بلدية العروسة
الجبهة الشعبية 4
النهضة 3
أبناء العروسة 2
نداء تونس 2
الرجاء والصمود 1
بلدية الكريب
سنابل الكريب 6
الكريب نحو الأفضل 3
النهضة 3
نداء تونس 2
الكريب موطن الجميع 2
الجبهة الشعبية 1
بلدية برقو
برقو تجمعنا 9
ثروة برقو في فلاحتها 3
النهضة 3
آفاق تونس 1
برقو التنمية 1
نداء تونس 1
بلدية بورويس
الأمل 4
نداء تونس 4
الجبهة الشعبية 4
النهضة 4
آفاق تونس 1
الحزب الدستوري الحر 1
بلدية بوعرادة
الجبهة الشعبية 6
النهضة 5
نداء تونس 4
التيار الديمقراطي 2
بوعرادة أولا 1
بلدية سيدي مرشد
النهضة 8
نداء تونس 6
فيق 4
ولاية قابس
بلدية قابس
التيار الديمقراطي 5
النهضة 12
الائتلاف المدني 3
نداء تونس 5
حراك تونس الإرادة 1
الجبهة الشعبية 2
التحدي 2
بلدية مطماطة
النهضة 5
الامتياز 4
احبك يا وطني 2
نداء تونس 1
بلدية الزارات
عين المواطن 8
النهضة 4
بلدية منزل الحبيب
نداء تونس 3
النهضة 8
المستقبل 2
الوفاق 5
بلدية دخيلة توجان
النهضة 11
توجان مدينتي 1
نداء تونس 5
آفاق تونس 1
بلدية بوشمة
النهضة 6
بوشمة يد وحدة 2
نداء تونس 2
حراك تونس الإرادة 4
التحدي 2
الوفاق 2
بلدية المطوية
النهضة 6
مشروع تونس 2
نداء تونس 1
لم الشمل للاقلاع 9
بلدية كنانة
النهضة 9
المستقبل 2
نداء تونس 5
من أجل التنمية 2
بلدية مطماطة الجديدة
نداء تونس 3
المبادرة والإصلاح 1
النهضة 6
الصعود 8
بلدية وذرف
النهضة 6
الإقلاع 2
نداء تونس 3
اصلاح المسار 7
بلدية الحبيب ثامر ـ بوعطوش
النهضة 10
حراك تونس الإرادة 4
فرسان التحدي 2
نداء تونس 2
بلدية الشنيني النحال
القائمة المستقلة شركة وحدة بيئة 5
النهضة 8
التيار الديمقراطي 5
بلدية التبلبو
النهضة 5
غطوة خير 2
البناء 2
طموحنا 2
نداء تونس 2
التيار الديمقراطي 1
الشراع 2
العدالة 2
بلدية غنوش
النهضة 17
نداء تونس 3
غنوش مدينتي 2
حراك تونس الإرادة 2
بلدية مارث
حركة نداء تونس 3
النهضة 11
مارث أولا 3
حركة الشعب 6
حراك تونس الإرادة 1
بلدية الحامة
النهضة 14
الإقلاع 3
حراك تونس الإرادة 4
الحامة أولا 6
نداء تونس 3
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