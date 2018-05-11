طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...

نتائـــج الانتخابـــات البلديــــة.. ملف من اعداد: عبد الرؤوف بالي ـ خديجة اليحياوي ـ أشرف الرياحي ـ سهام السعيدي

يوم الاثنين آخر أجل لتقديم الطعون .. النتائج النهائية يوم 1جوان

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق Tweet