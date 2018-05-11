نتائـــج الانتخابـــات البلديــــة.. ملف من اعداد: عبد الرؤوف بالي ـ خديجة اليحياوي ـ أشرف الرياحي ـ سهام السعيدي

نتائـــج الانتخابـــات البلديــــة

دائرة تونس 1

بلدية سيدي حسين

النهضة :16

قائمة سيدي حسين الغد: 4

قائمة الطموح والتنمية: 2

نداء تونس: 8

سيدي حسين أولا: 4

مشروع تونس: 1

فك بلاصتك: 1

بلدية تونس

نداء تونس: 17

النهضة: 21

مدينتي تونس: 4

الجبهة الشعبية: 4

الاتحاد المدني: 6

التيار الديمقراطي 8

دائرة تونس 2

بلدية سيدي بوسعيد:

المنارة 2

حركة نداء تونس 6

حركة النهضة 1

الصلاح 1

سيدي بوسعيد اصالة ومستقبل 1

الاتحاد المدني 1

دائرة تونس2

بلدية قرطاج:

قرطاج جنة 3

حماة قرطاج 3

نداء تونس 4

حركة النهضة 3

الأجيال 3

قرطاج الحرية 2

بلدية حلق الوادي:

الاتحاد الشعبي الجمهوري 2

حركة النهضة 5

قائمة النصر 4

حركة نداء تونس 8

المثابرة والتواصل 5

بلدية باردو:

كلنا باردو 3

حركة نداء تونس 6

بني وطني 2

حركة مشروع تونس2

حركة النهضة 8

البديل المدني بباردو 3

الجبهة الشعبية 2

حزب التيار الديمقراطي 4

بلدية الكرم:

حركة نداء تونس 12

حركة النهضة 9

رجالنا نساء وشباب الكرم 6

بالإرادة ننمو 3

بلدية المرسى:

حركة النهضة 4

ألوان المرسى 7

امل المرسى 2

نداء تونس 5

المرسى تتبدل 11

التيار الديمقراطي 1

ولاية بن عروس

بلدية بن عروس:

حركة نداء تونس 7

حركة النهضة 11

بن عروس الجديدة 2

الحومة 1

الجبهة الشعبية 2

الى العمل 3

التيار الديمقراطي 4

بلدية الخليدية:

حركة نداء تونس 5

حركة النهضة 6

الخليدية تجمعنا 3

البناء والإصلاح والتعمير 3

الامل 1

بلدية مقرين:

حركة النهضة 5

مقرين للرقي المدني 1

الكفاءة 7

المواطنة المسؤولة 4

حركة نداء تونس 4

الصدق والانجاز 2

مقرين التحدي 1

بلدية نعسان:

المنارة 6

المبادرة 3

نداء تونس 4

النهضة 9

التحدي 2

بلدية حمام الشط

مدينتنا 7

النهضة 5

نداء تونس 5

التواصل 2

الجبهة الشعبية 2

التيار الديمقراطي 3

بلدية الزهراء:

النهضة 5

نداء تونس 3

الزهراء للجميع 4

الجبهة الشعبية 2

مشروع تونس 1

رؤيا 8

الحزب الدستوري الحر 1

بلدية بومهل البساتين:

النهضة 7

نداء تونس 5

بومهل البساتين امانة 5

التيار الديمقراطي 4

الاتحاد المدني ببومهل 3

بلدية مرناق:

نداء تونس 5

النهضة 9

مرناق بوابة الخير 4

شباب مرناق 3

مشروع تونس 2

الجبهة الشعبية 1

بلدية حمام الانف:

نداء تونس 9

النهضة 7

الاتحاد المدني 1

حمام الانف عينينا 3

نبض حمام الانف 1

الجبهة الشعبية 1

ائتلاف القوى الديمقراطية 1

الحزب الدستوري الحر 1

بلدية فوشانة:

نداء تونس 3

المبادرة 4

الجبهة الشعبية 2

النزاهة 1

الجيل الجديد 1

الامل 3

حركة مشروع تونس 1

فك بلاصتك 1

بلدية رادس:

النهضة 8

رادس تعيش 11

نداء تونس 8

الجبهة الشعبية 3

بلدية المحمدية:

النهضة 18

المبادرة 4

نداء تونس 5

التيار الديمقراطي 2

الجبهة الشعبية 1

بلدية المروج

نداء تونس 6

النهضة 12

الجبهة الشعبية 3

شباب المروج 6

الاتحاد المدني 6

المروج خضراء وجميلة 2

التيار الديمقراطي 6

ولاية باجة

بلدية باجة

نداء تونس 6

النهضة 8

الحزب الدستوري الحر 6

التيار الديمقراطي 2

الأنوار 2

الغزالة 1

حركة الشعب 2

الجبهة الشعبية 3

بلدية السلوقية

النهضة 3

نداء تونس 2

نتّحد 1

حركة الشعب 5

الجبهة الشعبية 1

بلدية سيدي اسماعيل

النهضة 2

المستقبل 2

نداء تونس 1

أمانة 5

الشباب المستقل 1

كوكة الغد 1

بلدية تيبار

نداء تونس 9

النهضة 7

الجبهة الشعبية 2

بلدية المعقولة

نداء تونس 6

النهضة 7

الأمل 2

مشروع تونس 1

الحزب الدستوري الحر 2

بلدية قبلاط

قبلاط الجديدة 3

نداء تونس 6

النهضة 4

تونس الإرادة 2

مشروع تونس 3

بلدية زهرة مدين

نداء تونس 6

مشروع تونس 2

النهضة 4

المستقبل 1

الجبهة الشعبية 1

بني وطني 1

التأسيس 3

بلدية وشتاتة-الجميلة

نداء تونس 4

الإنتصار 2

الإرادة والتحدي 1

النهضة 6

الشعب 4

الحزب الدستوري الحر 1

بلدية تبرسق

نداء تونس 6

النهضة 4

التيار الديمقراطي 1

الجبهة الشعبية 3

شباب المستقبل 4

بلدية نفزة

النهضة 6

الطموح 2

نداء تونس 5

نفزة في عينينا 2

حركة الشعب 3

الجبهة الشعبية 1

نفزة المستقبل 5

بلدية تستور

النهضة 6

نداء تونس 6

شباب تستور 2

الجبهة الشعبية 6

زهرة السد 3

مشروع تونس 1

بلدية مجاز الباب

نداء تونس 7

النهضة 7

التحدي 6

مشروع تونس 1

المستقبل المشرق 1

العمل لغد أفضل 2

ولاية سيدي بوزيد

بلدية رحال

النهضة 1

قائمة النور 2

مشروع تونس 1

الحزب الاشتراكي 3

قائمة التحدي 1

الامل 1

نداء تونس 3

بلدية المنصورة

النهضة 5

حراك تونس الإرادة 3

الاتحاد المدني 4

بلدية باطن الغزال

النهضة 3

حراك تونس الإرادة 1

الحزب الدستوري الحر 1

نداء تونس 3

الارتقاء 2

الامل 3

من اجل الأبيض 5

بلدية سيدي علي بن عون

قائمة سيدي بوزيد 7

النهضة 6

حراك تونس الإرادة 2

نداء تونس 3

بلدية الاسودة

نجمة الوسط 6

حركة النهضة 5

حركة نداء تونس 3

حركة الشعب 2

قائمة الاحرار 2

بلدية أولاد حفوز

نجمة الوسط 6

حركة النهضة 5

حركة نداء تونس 3

حركة الشعب 2

الاحرار 2

بلدية أولاد حفوز

النهضة 3

الانطلاقة 5

وطني 2

العمل والمواطنة 1

البديل الشبابي 2

اليد البيضاء لخدمة الضعفاء 2

التغيير 2

تحيا أولاد حفوز 1

بلدية سبالة أولاد عسكر

نداء تونس 3

النهضة 5

الشباب المستقل 2

صوت الشباب 1

الوفاق 3

السبالة تجمعنا 1

البلدية للجميع 3

بلدية سوق الجديد:

النهضة 3

يد واحدة 1

الامل 2

نداء تونس 2

البدر 6

حزب المبادرة 2

الانتصار لمبادئ الشهيد 1

الصمود 1

بلدية الفائض بالنور

النهضة 4

نداء تونس 6

الإقلاع 3

حركة الشعب 2

الاحرار 3

بلدية السعيدة:

النهضة 4

الامل 1

امل المستقبل 2

نداء تونس 6

الشباب الواعد بالسعيدة 1

الجبهة الشعبية 2

الجيل الجديد على الطريق الصحيح 2

بلدية المكناسي:

صيد الخنق 1

حركة النهضة 4

حراك تونس الإرادة 1

حركة نداء تونس 1

الجبهة الشعبية 2

حركة الشعب 3

الحياة 1

المكناسي أمانة 1

المكناسي الجديدة 2

بلدية جلمة

الفوز والعمل 2

الزيتونة 3

حراك تونس الإرادة 1

الجبهة الشعبية 3

حركة النهضة 6

حركة نداء تونس 3

بلدية المزونة:

النهضة 4

الامل 1

التقدم 4

البيان 1

حراك تونس الإرادة 1

حركة نداء تونس 5

المزونة الموحدة 2

بلدية منزل بوزيان

النهضة 3

منزل بوزيان 1

حركة نداء تونس 2

حياة كريمة 3

الوحدة لغد أفضل 4

الحزب الاشتراكي 1

الجبهة الشعبية 4

الوفاء 4

التحدي 1

الطموح 1

بلدية بئر الحفي

العمل 3

حركة النهضة 4

الحزب الاشتراكي 1

العزيمة والعمل لتحقيق الامل 2

ناس الخير 3

حركة الشعب 4

احرار بئر الحفي 6

حركة نداء تونس 1

بلدية الرقاب

النهضة 9

نداء تونس6

الجبهة الشعبية 3

احرار الرقاب 1

التنمية حقنا 1

التحدي 2

الرقاب امانة 2

بلدية سيدي بوزيد

التيار الديمقراطي 2

حركة نداء تونس 9

حركة النهضة 9

نحبك يا بلادي 2

حركة الشعب 2

الحزب الاشتراكي 1

الاتحاد المدني 2

الجبهة الشعبية 3

ولاية قبلي

بلدية قبلي

النهضة 9

التيار الديمقراطي 3

نداء تونس 4

الإصلاح والتنمية 1

الإتحاد المدني 2

حركة الشعب 3

حراك تونس الإرادة 1

الثبات 1

دائرة رجيم معتوق

النهضة 4

نداء تونس 5

الطموح 2

حركة الشعب 1

بلدية جمنة

النهضة 4

التيار الديمقراطي 6

الإنطلاق 2

بلدية القلعة

النهضة 7

النور 1

حراك تونس الإرادة 4

بلدية بشري فطناسة

النهضة 2

نداء تونس 3

حركة الشعب 3

شباب تاورغة 1

البناء 3

بلدية بشلي-جرسين-البليدات

النهضة 9

الأمل 4

الأيادي البيضاء 2

نداء تونس 1

الإتحاد المدني 2

بلدية الفوار

النهضة 6

حركة الشعب 3

حراك تونس الإرادة 2

صوت الفوار 3

لنزرع الأمل 4

بلدية سوق الأحد

نداء تونس 1

النهضة 5

سوق الأحد تجمعنا 3

حركة الشعب 8

الأمل 1

بلدية دوز

النهضة 7

نداء تونس 2

حركة الشعب 7

حراك تونس الإرادة 5

التيار الديمقراطي 3

ولاية سوسة

بلدية سوسة

نداء تونس 10

النهضة 10

التيار الديمقراطي 3

بني وطني 2

سوسة قول وفعل 2

الجبهة الشعبية 3

كلنا سوسة 2

الحزب الدستوري الحر 5

احرار سوسة 1

سوسة للجميع 4

بلدية شط مريم

فلوكة الشط 2

احرار شط مريم 2

حركة النهضة 3

حركة نداء تونس 2

افاق تونس 3

بلدية هرقلة

هرقلة امانة 4

نداء تونس 3

الامل 3

حركة النهضة 2

بلدية القصيبة الثريات

التحدي 9

حركة النهضة 3

بني وطني 2

الإصلاح والمصالحة 1

الامل 1

نداء تونس 2

بلدية المسعدين

الكفاءة والانجاز 8

النهضة 8

نداء تونس 2

بلدية سيدي الهاني

حركة النهضة 8

حركة نداء تونس 10

بلدية كندار

النهضة 7

نداء تونس 6

مشروع تونس 1

فبحيث المستقبل لكندار 2

التيار الديمقراطي 1

كندار للجميع 1

بلدية الزهور

زهور الغد 6

المستقبل أفضل 5

نداء تونس 3

النهضة 3

آفاق تونس 1

بلدية القريمات هيشر:

العمل 5

أولاد بلادي 5

نداء تونس 2

النهضة 3

عين الحياة 3

بلدية سيدي بوعلي

الامانة والوفاء 3

طيارة 3

نداء تونس 1

الطموح 1

الجبهة الشعبية 2

أولادنا 2

بيكم نستطيع 1

افاق تونس 1

مشروع تونس 1

النهضة 3

بلدية زاوية سوسة

النهضة 6

الاتحاد الشعبي الجمهوري 4

نداء تونس 8

بلدية بوفيشة

النهضة 8

العمل 2

نداء تونس 8

التيار الديمقراطي 2

بوفيشة الامل 3

بوفيشة 1

بلدية أكودة

قائمة «البوري» 6

نداء تونس 9

النهضة 3

مشروع تونس 2

أكودة غدوة خير 4

بلدية النفيضة

النفيضة المستقبل 6

نداء تونس 4

النهضة 5

مشروع تونس 1

النفيضة الغد الأفضل 1

التيار الديمقراطي 1

الجبهة الشعبية 4

الصفاء 2

بلدية القلعة الصغرى

نداء تونس 5

لازمنا ناقفو للقلعة 4

قادمون 2

الإقلاع 2

النهضة 6

التحدي 5

بلدية حمام سوسة

مشروع تونس 2

النهضة 3

نداء تونس 4

الامل 2

الجبهة الشعبية 2

افاق تونس 5

المبادرة 6

بلدية القلعة الكبرى

نداء تونس 3

النهضة 7

شبابنا مستقبلنا 2

افاق تونس 9

القلعة الجديدة 3

القلعة أولا 6

بلدية مساكن

النهضة 12

مساكن تريد 3

طريق الرقي 2

التيار الديمقراطي 4

حركة نداء تونس 5

الجبهة الشعبية 2

الاتحاد المدني 2

ولاية قفصة

بلدية قفصة

النهضة 10

نداء تونس 9

قفصة الجديدة 3

الإتحاد المدني 2

التيار الديمقراطي 3

قفصة الجميلة 6

الجبهة الشعبية 3

بلدية المتلوي

نداء تونس 3

المتلوي أولا 2

النهضة 4

الإقلاع 4

المتلوي مستقبلنا 3

المحبة 1

الأمل 2

البناء والتجديد 4

حراك تونس الإرادة 1

بلدية سيدي بوبكر

نداء تونس 2

العمل والمثابرة 2

حركة النهضة 2

النجاح 2

الأصالة 2

النظرة الثاقبة 2

بلدية سيدي عيش

سيدي عيش أولا 2

نداء تونس 2

سيدي عيش للجميع 5

النهضة 3

الاختيار الأفضل 3

وبحيث تحيا سيدي عيش 3

بلدية لالة

نداء تونس 4

النهضة 6

الجبهة الشعبية 2

الإنطلاقة 5

مشروع تونس 1

بلدية بلخير

نداء تونس 4

النهضة 7

بلخير الموحّدة 4

مشروع تونس 1

الشباب عماد البلاد 2

بلدية زانوش

الأمل 4

نداء تونس 4

النهضة 3

المستقلة للعمل والتنمية 4

المستقلون 3

بلدية القطار

نداء تونس 2

حركة الشعب 1

رؤيتنا تفوق نظافة مدينتنا 2

التواصل 7

النهضة 4

الجبهة الشعبية 2

بلدية السند

جذور وأجنحة 3

نداء تونس 4

النهضة 4

الجبهة الشعبية 2

الرؤية الجديدة 2

البلدية للجميع 1

الحزب الإشتراكي 1

الزيتونة 1

بلدية أم العرايس

حراك تونس الإرادة 2

نداء تونس 3

النهضة 4

التيار الديمقراطي 2

المنجم 3

كلنا أم العرايس 3

الجبهة الشعبية 1

بلدية القصر

الحكم المحلي المستقلة بالقصر 7

حركة الشعب 2

نداء تونس 4

النهضة 7

الجبهة الشعبية 2

إيد وحدة 2

بلدية الرديف

القلعة 2

الجبهة الشعبية 7

حركة النهضة 5

حركة نداء تونس 3

اللمّة 1

حركة الشعب 2

السّهم 2

الرديف أولا 1

مشروع تونس 1

بلدية المظيلة (تأجلت)

ولاية مدنين

بلدية مدنين

النضال الوطني 2

النهضة 18

حراك تونس الإرادة 2

حركة الشعب 2

قائمة مدنين للتنمية 2

النجمة 2

التيار الديمقراطي 2

مدنين أفضل 2

نداء تونس 4 مقاعد

بلدية بوغرارة

النهضة 6

نداء تونس 3

المستقبل 4

بلدية أجيم

نداء تونس 3

الوفاق 4

النهضة 11

بلدية سيدي مخلوف

النهضة 10

نداء تونس 4

الأمل 4

اتحاد سيدي مخلوف 3

التحدي 3

بلدية بني خداش

النهضة 15

نداء تونس 6

حراك تونس الإرادة 3

بلدية جرجيس الشمالية

النهضة 9

نداء تونس 5

جرجيس المستقبل 8

جرجيس التألق 2

بلدية جرجيس

النهضة 10

جرجيس أولا 4

نداء تونس 5

آفاق تونس 1

جرجيس الحبيبة 4

بلدية ميدون

حراك تونس الإرادة 4

نداء تونس 2

النهضة 12

حركة الشعب 2

الأمل 4

ميدون المستقبل 6

بلدية حومة السوق

جربة تجمعنا 4

جربة رؤية أخرى 3

النهضة 13

العين 4

حراك تونس الإرادة 2

الإتحاد المدني 1

نداء تونس 2

حركة الشعب 1

بلدية بن قردان

النهضة 15 مقعدا

نداء تونس 1 مقعد

الأمل 1 مقعد

بن قردان أولا 9 مقاعد

قائمة المستقبل 1 مقعد

حراك تونس الإرادة 2 مقاعد

اتحاد بن قردان 1 مقعد

ولاية زغوان

بلدية زغوان

زغوان مدينتي 1

آفاق زغوان 4

النهضة 3

الطموح 2

كلنا زغوان 2

الأمل 2

نداء تونس 4

لنبني حياة أفضل 2

الجبهة الشعبية 1

قائمة المصير 1

زغوان الإصلاح هنا والآن 2

بلدية جبل الوسط

ثقافة الإمتياز 1

النهضة 1

الأمل 3

الصفاء 1

وردة جبل الوسط 6

بلدية العمايم

دولة المواطنة 7 مقاعد

النهضة 3

نداء تونس 2

قائمة الخير 5

الشعبي الجمهوري المتحد 1

بلدية صوّاف

صوتكم أمانة 10

نداء تونس 4

النهضة 3

صوّاف تتقدّم 1

بلدية بئر المشارقة

النهضة 4

مستقبلنا بأيدينا 3

السنبلة 3

حركة العدل والتنوير 2

نداء تونس 2

بئر مشارقة تجمعنا 2

قطار التنمية 2

بلدية الزريبة

النهضة 4

نداء تونس 6

الصمود 2

الأمل 1

التيار الديمقراطي 1

الماء والحياة 1

الزريبة للناس الكل 3

بلدية الناظور

الناظور أصالة وكرامة 1

حركة النهضة 4

حركة نداء تونس 5

الزيتونة 4

قائمة المحبة 2

الإتحاد من أجل الناظور 3

الخير 3

الأمان 2

بلدية الفحص

النهضة 4

الأمل 4

نداء تونس 5

الإرادة 1

الجبهة الشعبية 2

حركة تونس أولا 1

قائمة الإصلاح 3

أهالي الفحص 3

بلادنا 1

ولاية منوبة

بلدية منوبة

النهضة 6

منوبة الجميلة 2

نداء تونس 4

أولاد منوبة 6

منوبة مشروعي 2

حركة الشعب 1

الجبهة الشعبية 1

التيار الديمقراطي 2

بلدية البساتين

نداء تونس 7

التيار الديمقراطي 3

النهضة 8

بلدية برج العامري

نداء تونس 8 مقاعد

النهضة 6

التيار الديمقراطي 3

حركة الشعب 1

بلدية البطان

نداء تونس 7

النهضة 7

حركة الشعب 4 مقاعد

بلدية الدندان

النهضة 10

نداء تونس 5

الدندان متاعنا 5

حركة مشروع تونس 5

بلدية المرناقية

نداء تونس 4

النهضة 11

التيار الديمقراطي 2

المرناقية تتجدد 6

مشروع تونس 1

بلدية طبربة:

نداء تونس 5

حركة الشعب 5

النهضة 10

الجبهة الشعبية 1

طبربة المستقبل 3

بلدية الجديدة:

نداء تونس 3

العمل والامل 5

النهضة 7

غدوة خير 2

الجبهة الشعبية 1

التحدي 2

افق الجديدة 2

التيار الديمقراطي 2

بلدية وادي الليل:

أولاد الحومة 2

نداء تونس 8

النهضة 12

التحدي 2

الجبهة الشعبية 2

التيار الديمقراطي 3

مستقبل وادي الليل 2

بلدية دوار هيشر

النهضة 12

النداء 7

الامل 1

افاق تونس 5

التيار الديمقراطي 3

الجبهة الشعبية 2

ولاية القصرين

بلدية القصرين

المواطنية معكم نستطيع 2

النهضة 6

الأحرار 4

الجبهة الشعبية 2

التيار الديمقراطي 3

نداء تونس 6

الاتحاد المدني 1

بلدية حيدرة

النهضة 3

الجبهة الشعبية 2

نداء تونس 4

حيدرة تتبدل 3

بلدية جدليان

قائمة الحاج خميسي ديباوي 1

التحدي 2

النهضة 2

جدليان أولا 1

مشروع تونس 1

ياسين 7

الأمل 1

نداء تونس 1

فبحيث يحيا شباب جدليان 2

بلدية خمودة

النهضة 6

نداء تونس 8

الوفاء 4

بلدية عين الخمايسية

نداء تونس 9

الرهان البلدي 1

حركة النهضة 1

الوفاق التنموي 4

نبنو مع بعضنا 3

بلدية بوزقام

السنبلة 7

النهضة 2

قائمة الامتياز 7

نداء تونس 1

أمل 1

بلدية الرخمات

قائمة الإصلاح والتنمية لبلدية الرخمات 5

قائمة الأمل والتحدي 3

حركة النهضة 7

فبحيث في الاتحاد قوة 3

بلدية تلابت

الإصلاح والتنمية 7

تلابت المستقبل 3

نداء تونس 1

حركة النهضة 2

عمل عدالة ثقافة 5

بلدية العيون

الأفق 1

صوت الحق 5

التوافق 2

حركة النهضة 1

المستقبل 3

نداء تونس 3

الجبهة الشعبية 2

التيار الديمقراطي 1

بلدية حاسي الفريد

النهضة 6

نداء تونس 4

التحدي 5

الشباب 2

المستقبل 1

بلدية الزهور

الوصية 2

نداء تونس 6

عمر البيضاء 1

حركة النهضة 4

التيار الديمقراطي 4

الجبهة الشعبية 1

بلدية ماجل بلعباس

نداء تونس 6

الحزب الدستوري الحر 2

الجبهة الشعبية 1

الثبات على المبدأ 1

السنابل 3

قائمة الانطلاقة 1

حركة النهضة 4

بلدية الشرائع-مشرق الشمس

قائمة مواطن المستقلة من أجل غد أفضل 1

الوفاء 5

الانتماء للأرض 1

نداء تونس 3

النهضة 5

الحزب الاشتراكي 1

قائمة الزيتونة 2

بلدية سبيبة

اليد البيضاء 3

نداء تونس 9

النهضة 5

الجبهة الشعبية 1

سبيبة أولا 5

شباب سبيبة 1

بلدية فوسانة

اليد في اليد لتحقيق التنمية والتشغيل 1

النهضة 3

نداء تونس 5

الأيادي النظيفة 1

قائمة غدوة خير 2

الكرامة 1

مشروع تونس 3

التحدي 1

الحركة الديمقراطية 3

إرادة الحياة 3

أفق فوسانة 1

بلدية فريانة

فريانة للجميع 11

نداء تونس 3

فريانة أولا 2

حراك تونس الإرادة 2

النهضة 6

بلدية سبيطلة

تونس فوق رؤوسنا 2

صوتك أمانة 3

الوئام 2

نداء تونس 5

مشروع تونس 2

الحرية 1

النهضة 4

الحزب الاشتراكي 2

أمل سبيطلة 2

السبيل 1

بلدية تالة

تالة الجديدة 7

النهضة 7

نداء تونس 6

افاق تونس 4

بلدية النور

نداء تونس 8

الجبهة الشعبية 2

النهضة 6

إلى الأمام 2

التيار الديمقراطي 5

مشروع تونس 1

ولاية بنزرت

بلدية بنزرت

النهضة 13

أحنا بنزرت 2

نداء تونس 6

الجبهة الشعبية 3

الإتحاد المدني 6

حزب صوت التونسي 2

ائتلاف القوة الديمقراطية 2

بني وطني 2

بلدية منزل بورقيبة

أولاد بلاد 1

النهضة 11

نداء تونس 6

التحدي 4

قائمة لنرتقي 3

الإتحاد المدني 1

غدوة خير 3

بني وطني 1

بلدية ماطر

النهضة 7

نداء تونس 10

الجبهة الشعبية 2

التحدي 3

مشروع تونس 2

بلدية راس الجبل

راس الجبل متاعنا الكل 5

النهضة 7

نداء تونس 3

مشروع تونس 3

حراك تونس الإرادة 4

الجبهة الشعبية 1

آفاق تونس 1

بلدية جومين

العمل 2

نداء تونس 7

النهضة 3

جومين إلى الأمام 3

التحدي التنموي 4

غدوة خير 2

بلدية غزالة

نداء تونس 8

مشروع تونس 5

النهضة 6

آفاق تونس 5

بلدية منزل جميل

النهضة 8

نداء تونس 2

الإنجاز 6

مع بعضنا خير 6

رهان الشباب 2

بلدية العالية

النهضة 15

الإتحاد الشعبي الجمهوري 1

نداء تونس 4

العالية المستقبل 4

بلدية تينجة

النهضة 6

نداء تونس 2

تينجة اليد في اليد 1

المستقلة للرقي بتينجة 5

قائمة الإعمار 3

الإتحاد المدني 1

بلدية سجنان

النهضة 5

الجبهة الشعبية 2

الحزب الدستوري الحر 1

بديل سجنان 1

آفاق تونس 3

نداء تونس 6

بلدية أوتيك

النهضة 3

أوتيك 5

نداء تونس 4

مشروع تونس 2

الإنجاز 4

بلدية منزل عبد الرحمان

النهضة 6

الإتحاد المدني 3

التيار الديمقراطي 4

نداء تونس 3

الجبهة الشعبية 2

بلدية الحشاشنة

النهضة 5

النجاح 3

الأجيال 3

معا نبني الحشاشنة 2

بديل الحشاشنة 1

نداء تونس 4

بلدية ماتلين

النهضة 6

ماتلين تجمعنا 6

ربيع الحرية 3

نداء تونس 3

بلدية رفراف

النهضة 11

نداء تونس 5

الخير للجميع 2

بلدية عوسجة

النهضة 7

الأمل 9

نداء تونس 2

بلدية غار الملح

النهضة 7

نداء تونس 2

آفاق تونس 3

ولاية أريانة

بلدية أريانة

أريانة تلمّنا 1

قائمة الورد 2

أريانة المزيانة 1

النهضة 6

نداء تونس 6

بني وطني 1

الإتحاد المدني 2

أريانة أنت وأنا 2

الأفضل 15

بلدية التضامن

النهضة 16

نداء تونس 8

التيار الديمقراطي 4

حركة الشعب 2

بلدية المنيهلة

نداء تونس 7

نعم نستطيع 2

النهضة 14

نداء الواجب 2

المنيهلة أولا 3

الحزب الدستوري الحر 2

بلدية قلعة الأندلس

النهضة 7

نداء تونس 9

العبور 3

اليد في اليد لبناء الغد 1

آفاق تونس 1

الإئتلاف المدني 3

بلدية سكرة

اتحاد أهالي سكرة 4

أولاد سكرة 4

النهضة 10

الجبهة الشعبية 3

نداء تونس 8

سكرة مدينتنا 5

الثقة 2

بلدية سيدي ثابت

نداء تونس 4

التيار الديمقراطي 2

النهضة 6

أمل سيدي ثابت 4

الوفاق 2

بلدية رواد

نداء تونس 6

شباب رواد الحر 1

مشروع تونس 3

التيار الديمقراطي 5

النهضة 13

ريحانة 3

آفاق تونس 5

ولاية تطاوين

بلدية تطاوين

شمعة الوطن 2

النهضة 14

حراك تونس الإرادة 3

الشباب المستقل 1

تطاوين المستقبل 2

تطاوين تجمعنا 6

نداء تونس 2

بلدية الذهيبة

النهضة 4

نداء تونس 2

مشروع تونس 3

إئتلاف القوى الديمقراطية 3

بلدية تطاوين الجنوبية

الشباب للتجديد 1

النهضة 4

نداء تونس 2

الزيتونة 2

حراك تونس الإرادة 1

المبادرة والتنمية 2

بلدية بئر الأحمر

النهضة 4

المستقلة للعمل البلدي 5

البئر الأحمر أولا 1

العدالة التنموية 2

بلدية رمادة

النهضة 8

نداء تونس 6

الحرية 3

مشروع تونس 1

بلدية الصمار

نداء تونس 3

الإمتياز 2

حراك تونس الإرادة 2

النهضة 10

الإرادة والعمل 1

بلدية غمراسن

فك بلاصتك 1

النهضة 10

غمراسن في القلب 3

المواطنة 2

نداء تونس 2