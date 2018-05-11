نتائـــج الانتخابـــات البلديــــة

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20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
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20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
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19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
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19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
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19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
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19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
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18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
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18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
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18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
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18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
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17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
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17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
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16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
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16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
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15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
دائرة تونس 1
بلدية سيدي حسين
النهضة :16
قائمة سيدي حسين الغد: 4
قائمة الطموح والتنمية: 2
نداء تونس: 8
سيدي حسين أولا: 4
مشروع تونس: 1
فك بلاصتك: 1
بلدية تونس
نداء تونس: 17
النهضة: 21
مدينتي تونس: 4
الجبهة الشعبية: 4
الاتحاد المدني: 6
التيار الديمقراطي 8
دائرة تونس 2
بلدية سيدي بوسعيد:
المنارة 2
حركة نداء تونس 6
حركة النهضة 1
الصلاح 1
سيدي بوسعيد اصالة ومستقبل 1
الاتحاد المدني 1
دائرة تونس2
بلدية قرطاج:
قرطاج جنة 3
حماة قرطاج 3
نداء تونس 4
حركة النهضة 3
الأجيال 3
قرطاج الحرية 2
بلدية حلق الوادي:
الاتحاد الشعبي الجمهوري 2
حركة النهضة 5
قائمة النصر 4
حركة نداء تونس 8
المثابرة والتواصل 5
بلدية باردو:
كلنا باردو 3
حركة نداء تونس 6
بني وطني 2
حركة مشروع تونس2
حركة النهضة 8
البديل المدني بباردو 3
الجبهة الشعبية 2
حزب التيار الديمقراطي 4
بلدية الكرم:
حركة نداء تونس 12
حركة النهضة 9
رجالنا نساء وشباب الكرم 6
بالإرادة ننمو 3
بلدية المرسى:
حركة النهضة 4
ألوان المرسى 7
امل المرسى 2
نداء تونس 5
المرسى تتبدل 11
التيار الديمقراطي 1
ولاية بن عروس
بلدية بن عروس:
حركة نداء تونس 7
حركة النهضة 11
بن عروس الجديدة 2
الحومة 1
الجبهة الشعبية 2
الى العمل 3
التيار الديمقراطي 4
بلدية الخليدية:
حركة نداء تونس 5
حركة النهضة 6
الخليدية تجمعنا 3
البناء والإصلاح والتعمير 3
الامل 1
بلدية مقرين:
حركة النهضة 5
مقرين للرقي المدني 1
الكفاءة 7
المواطنة المسؤولة 4
حركة نداء تونس 4
الصدق والانجاز 2
مقرين التحدي 1
بلدية نعسان:
المنارة 6
المبادرة 3
نداء تونس 4
النهضة 9
التحدي 2
بلدية حمام الشط
مدينتنا 7
النهضة 5
نداء تونس 5
التواصل 2
الجبهة الشعبية 2
التيار الديمقراطي 3
بلدية الزهراء:
النهضة 5
نداء تونس 3
الزهراء للجميع 4
الجبهة الشعبية 2
مشروع تونس 1
رؤيا 8
الحزب الدستوري الحر 1
بلدية بومهل البساتين:
النهضة 7
نداء تونس 5
بومهل البساتين امانة 5
التيار الديمقراطي 4
الاتحاد المدني ببومهل 3
بلدية مرناق:
نداء تونس 5
النهضة 9
مرناق بوابة الخير 4
شباب مرناق 3
مشروع تونس 2
الجبهة الشعبية 1
بلدية حمام الانف:
نداء تونس 9
النهضة 7
الاتحاد المدني 1
حمام الانف عينينا 3
نبض حمام الانف 1
الجبهة الشعبية 1
ائتلاف القوى الديمقراطية 1
الحزب الدستوري الحر 1
بلدية فوشانة:
نداء تونس 3
المبادرة 4
الجبهة الشعبية 2
النزاهة 1
الجيل الجديد 1
الامل 3
حركة مشروع تونس 1
فك بلاصتك 1
بلدية رادس:
النهضة 8
رادس تعيش 11
نداء تونس 8
الجبهة الشعبية 3
بلدية المحمدية:
النهضة 18
المبادرة 4
نداء تونس 5
التيار الديمقراطي 2
الجبهة الشعبية 1
بلدية المروج
نداء تونس 6
النهضة 12
الجبهة الشعبية 3
شباب المروج 6
الاتحاد المدني 6
المروج خضراء وجميلة 2
التيار الديمقراطي 6
ولاية باجة
بلدية باجة
نداء تونس 6
النهضة 8
الحزب الدستوري الحر 6
التيار الديمقراطي 2
الأنوار 2
الغزالة 1
حركة الشعب 2
الجبهة الشعبية 3
بلدية السلوقية
النهضة 3
نداء تونس 2
نتّحد 1
حركة الشعب 5
الجبهة الشعبية 1
بلدية سيدي اسماعيل
النهضة 2
المستقبل 2
نداء تونس 1
أمانة 5
الشباب المستقل 1
كوكة الغد 1
بلدية تيبار
نداء تونس 9
النهضة 7
الجبهة الشعبية 2
بلدية المعقولة
نداء تونس 6
النهضة 7
الأمل 2
مشروع تونس 1
الحزب الدستوري الحر 2
بلدية قبلاط
قبلاط الجديدة 3
نداء تونس 6
النهضة 4
تونس الإرادة 2
مشروع تونس 3
بلدية زهرة مدين
نداء تونس 6
مشروع تونس 2
النهضة 4
المستقبل 1
الجبهة الشعبية 1
بني وطني 1
التأسيس 3
بلدية وشتاتة-الجميلة
نداء تونس 4
الإنتصار 2
الإرادة والتحدي 1
النهضة 6
الشعب 4
الحزب الدستوري الحر 1
بلدية تبرسق
نداء تونس 6
النهضة 4
التيار الديمقراطي 1
الجبهة الشعبية 3
شباب المستقبل 4
بلدية نفزة
النهضة 6
الطموح 2
نداء تونس 5
نفزة في عينينا 2
حركة الشعب 3
الجبهة الشعبية 1
نفزة المستقبل 5
بلدية تستور
النهضة 6
نداء تونس 6
شباب تستور 2
الجبهة الشعبية 6
زهرة السد 3
مشروع تونس 1
بلدية مجاز الباب
نداء تونس 7
النهضة 7
التحدي 6
مشروع تونس 1
المستقبل المشرق 1
العمل لغد أفضل 2
ولاية سيدي بوزيد
بلدية رحال
النهضة 1
قائمة النور 2
مشروع تونس 1
الحزب الاشتراكي 3
قائمة التحدي 1
الامل 1
نداء تونس 3
بلدية المنصورة
النهضة 5
حراك تونس الإرادة 3
الاتحاد المدني 4
بلدية باطن الغزال
النهضة 3
حراك تونس الإرادة 1
الحزب الدستوري الحر 1
نداء تونس 3
الارتقاء 2
الامل 3
من اجل الأبيض 5
بلدية سيدي علي بن عون
قائمة سيدي بوزيد 7
النهضة 6
حراك تونس الإرادة 2
نداء تونس 3
بلدية الاسودة
نجمة الوسط 6
حركة النهضة 5
حركة نداء تونس 3
حركة الشعب 2
قائمة الاحرار 2
بلدية أولاد حفوز
نجمة الوسط 6
حركة النهضة 5
حركة نداء تونس 3
حركة الشعب 2
الاحرار 2
بلدية أولاد حفوز
النهضة 3
الانطلاقة 5
وطني 2
العمل والمواطنة 1
البديل الشبابي 2
اليد البيضاء لخدمة الضعفاء 2
التغيير 2
تحيا أولاد حفوز 1
بلدية سبالة أولاد عسكر
نداء تونس 3
النهضة 5
الشباب المستقل 2
صوت الشباب 1
الوفاق 3
السبالة تجمعنا 1
البلدية للجميع 3
بلدية سوق الجديد:
النهضة 3
يد واحدة 1
الامل 2
نداء تونس 2
البدر 6
حزب المبادرة 2
الانتصار لمبادئ الشهيد 1
الصمود 1
بلدية الفائض بالنور
النهضة 4
نداء تونس 6
الإقلاع 3
حركة الشعب 2
الاحرار 3
بلدية السعيدة:
النهضة 4
الامل 1
امل المستقبل 2
نداء تونس 6
الشباب الواعد بالسعيدة 1
الجبهة الشعبية 2
الجيل الجديد على الطريق الصحيح 2
بلدية المكناسي:
صيد الخنق 1
حركة النهضة 4
حراك تونس الإرادة 1
حركة نداء تونس 1
الجبهة الشعبية 2
حركة الشعب 3
الحياة 1
المكناسي أمانة 1
المكناسي الجديدة 2
بلدية جلمة
الفوز والعمل 2
الزيتونة 3
حراك تونس الإرادة 1
الجبهة الشعبية 3
حركة النهضة 6
حركة نداء تونس 3
بلدية المزونة:
النهضة 4
الامل 1
التقدم 4
البيان 1
حراك تونس الإرادة 1
حركة نداء تونس 5
المزونة الموحدة 2
بلدية منزل بوزيان
النهضة 3
منزل بوزيان 1
حركة نداء تونس 2
حياة كريمة 3
الوحدة لغد أفضل 4
الحزب الاشتراكي 1
الجبهة الشعبية 4
الوفاء 4
التحدي 1
الطموح 1
بلدية بئر الحفي
العمل 3
حركة النهضة 4
الحزب الاشتراكي 1
العزيمة والعمل لتحقيق الامل 2
ناس الخير 3
حركة الشعب 4
احرار بئر الحفي 6
حركة نداء تونس 1
بلدية الرقاب
النهضة 9
نداء تونس6
الجبهة الشعبية 3
احرار الرقاب 1
التنمية حقنا 1
التحدي 2
الرقاب امانة 2
بلدية سيدي بوزيد
التيار الديمقراطي 2
حركة نداء تونس 9
حركة النهضة 9
نحبك يا بلادي 2
حركة الشعب 2
الحزب الاشتراكي 1
الاتحاد المدني 2
الجبهة الشعبية 3
ولاية قبلي
بلدية قبلي
النهضة 9
التيار الديمقراطي 3
نداء تونس 4
الإصلاح والتنمية 1
الإتحاد المدني 2
حركة الشعب 3
حراك تونس الإرادة 1
الثبات 1
دائرة رجيم معتوق
النهضة 4
نداء تونس 5
الطموح 2
حركة الشعب 1
بلدية جمنة
النهضة 4
التيار الديمقراطي 6
الإنطلاق 2
بلدية القلعة
النهضة 7
النور 1
حراك تونس الإرادة 4
بلدية بشري فطناسة
النهضة 2
نداء تونس 3
حركة الشعب 3
شباب تاورغة 1
البناء 3
بلدية بشلي-جرسين-البليدات
النهضة 9
الأمل 4
الأيادي البيضاء 2
نداء تونس 1
الإتحاد المدني 2
بلدية الفوار
النهضة 6
حركة الشعب 3
حراك تونس الإرادة 2
صوت الفوار 3
لنزرع الأمل 4
بلدية سوق الأحد
نداء تونس 1
النهضة 5
سوق الأحد تجمعنا 3
حركة الشعب 8
الأمل 1
بلدية دوز
النهضة 7
نداء تونس 2
حركة الشعب 7
حراك تونس الإرادة 5
التيار الديمقراطي 3
ولاية سوسة
بلدية سوسة
نداء تونس 10
النهضة 10
التيار الديمقراطي 3
بني وطني 2
سوسة قول وفعل 2
الجبهة الشعبية 3
كلنا سوسة 2
الحزب الدستوري الحر 5
احرار سوسة 1
سوسة للجميع 4
بلدية شط مريم
فلوكة الشط 2
احرار شط مريم 2
حركة النهضة 3
حركة نداء تونس 2
افاق تونس 3
بلدية هرقلة
هرقلة امانة 4
نداء تونس 3
الامل 3
حركة النهضة 2
بلدية القصيبة الثريات
التحدي 9
حركة النهضة 3
بني وطني 2
الإصلاح والمصالحة 1
الامل 1
نداء تونس 2
بلدية المسعدين
الكفاءة والانجاز 8
النهضة 8
نداء تونس 2
بلدية سيدي الهاني
حركة النهضة 8
حركة نداء تونس 10
بلدية كندار
النهضة 7
نداء تونس 6
مشروع تونس 1
فبحيث المستقبل لكندار 2
التيار الديمقراطي 1
كندار للجميع 1
بلدية الزهور
زهور الغد 6
المستقبل أفضل 5
نداء تونس 3
النهضة 3
آفاق تونس 1
بلدية القريمات هيشر:
العمل 5
أولاد بلادي 5
نداء تونس 2
النهضة 3
عين الحياة 3
بلدية سيدي بوعلي
الامانة والوفاء 3
طيارة 3
نداء تونس 1
الطموح 1
الجبهة الشعبية 2
أولادنا 2
بيكم نستطيع 1
افاق تونس 1
مشروع تونس 1
النهضة 3
بلدية زاوية سوسة
النهضة 6
الاتحاد الشعبي الجمهوري 4
نداء تونس 8
بلدية بوفيشة
النهضة 8
العمل 2
نداء تونس 8
التيار الديمقراطي 2
بوفيشة الامل 3
بوفيشة 1
بلدية أكودة
قائمة «البوري» 6
نداء تونس 9
النهضة 3
مشروع تونس 2
أكودة غدوة خير 4
بلدية النفيضة
النفيضة المستقبل 6
نداء تونس 4
النهضة 5
مشروع تونس 1
النفيضة الغد الأفضل 1
التيار الديمقراطي 1
الجبهة الشعبية 4
الصفاء 2
بلدية القلعة الصغرى
نداء تونس 5
لازمنا ناقفو للقلعة 4
قادمون 2
الإقلاع 2
النهضة 6
التحدي 5
بلدية حمام سوسة
مشروع تونس 2
النهضة 3
نداء تونس 4
الامل 2
الجبهة الشعبية 2
افاق تونس 5
المبادرة 6
بلدية القلعة الكبرى
نداء تونس 3
النهضة 7
شبابنا مستقبلنا 2
افاق تونس 9
القلعة الجديدة 3
القلعة أولا 6
بلدية مساكن
النهضة 12
مساكن تريد 3
طريق الرقي 2
التيار الديمقراطي 4
حركة نداء تونس 5
الجبهة الشعبية 2
الاتحاد المدني 2
ولاية قفصة
بلدية قفصة
النهضة 10
نداء تونس 9
قفصة الجديدة 3
الإتحاد المدني 2
التيار الديمقراطي 3
قفصة الجميلة 6
الجبهة الشعبية 3
بلدية المتلوي
نداء تونس 3
المتلوي أولا 2
النهضة 4
الإقلاع 4
المتلوي مستقبلنا 3
المحبة 1
الأمل 2
البناء والتجديد 4
حراك تونس الإرادة 1
بلدية سيدي بوبكر
نداء تونس 2
العمل والمثابرة 2
حركة النهضة 2
النجاح 2
الأصالة 2
النظرة الثاقبة 2
بلدية سيدي عيش
سيدي عيش أولا 2
نداء تونس 2
سيدي عيش للجميع 5
النهضة 3
الاختيار الأفضل 3
وبحيث تحيا سيدي عيش 3
بلدية لالة
نداء تونس 4
النهضة 6
الجبهة الشعبية 2
الإنطلاقة 5
مشروع تونس 1
بلدية بلخير
نداء تونس 4
النهضة 7
بلخير الموحّدة 4
مشروع تونس 1
الشباب عماد البلاد 2
بلدية زانوش
الأمل 4
نداء تونس 4
النهضة 3
المستقلة للعمل والتنمية 4
المستقلون 3
بلدية القطار
نداء تونس 2
حركة الشعب 1
رؤيتنا تفوق نظافة مدينتنا 2
التواصل 7
النهضة 4
الجبهة الشعبية 2
بلدية السند
جذور وأجنحة 3
نداء تونس 4
النهضة 4
الجبهة الشعبية 2
الرؤية الجديدة 2
البلدية للجميع 1
الحزب الإشتراكي 1
الزيتونة 1
بلدية أم العرايس
حراك تونس الإرادة 2
نداء تونس 3
النهضة 4
التيار الديمقراطي 2
المنجم 3
كلنا أم العرايس 3
الجبهة الشعبية 1
بلدية القصر
الحكم المحلي المستقلة بالقصر 7
حركة الشعب 2
نداء تونس 4
النهضة 7
الجبهة الشعبية 2
إيد وحدة 2
بلدية الرديف
القلعة 2
الجبهة الشعبية 7
حركة النهضة 5
حركة نداء تونس 3
اللمّة 1
حركة الشعب 2
السّهم 2
الرديف أولا 1
مشروع تونس 1
بلدية المظيلة (تأجلت)
ولاية مدنين
بلدية مدنين
النضال الوطني 2
النهضة 18
حراك تونس الإرادة 2
حركة الشعب 2
قائمة مدنين للتنمية 2
النجمة 2
التيار الديمقراطي 2
مدنين أفضل 2
نداء تونس 4 مقاعد
بلدية بوغرارة
النهضة 6
نداء تونس 3
المستقبل 4
بلدية أجيم
نداء تونس 3
الوفاق 4
النهضة 11
بلدية سيدي مخلوف
النهضة 10
نداء تونس 4
الأمل 4
اتحاد سيدي مخلوف 3
التحدي 3
بلدية بني خداش
النهضة 15
نداء تونس 6
حراك تونس الإرادة 3
بلدية جرجيس الشمالية
النهضة 9
نداء تونس 5
جرجيس المستقبل 8
جرجيس التألق 2
بلدية جرجيس
النهضة 10
جرجيس أولا 4
نداء تونس 5
آفاق تونس 1
جرجيس الحبيبة 4
بلدية ميدون
حراك تونس الإرادة 4
نداء تونس 2
النهضة 12
حركة الشعب 2
الأمل 4
ميدون المستقبل 6
بلدية حومة السوق
جربة تجمعنا 4
جربة رؤية أخرى 3
النهضة 13
العين 4
حراك تونس الإرادة 2
الإتحاد المدني 1
نداء تونس 2
حركة الشعب 1
بلدية بن قردان
النهضة 15 مقعدا
نداء تونس 1 مقعد
الأمل 1 مقعد
بن قردان أولا 9 مقاعد
قائمة المستقبل 1 مقعد
حراك تونس الإرادة 2 مقاعد
اتحاد بن قردان 1 مقعد
ولاية زغوان
بلدية زغوان
زغوان مدينتي 1
آفاق زغوان 4
النهضة 3
الطموح 2
كلنا زغوان 2
الأمل 2
نداء تونس 4
لنبني حياة أفضل 2
الجبهة الشعبية 1
قائمة المصير 1
زغوان الإصلاح هنا والآن 2
بلدية جبل الوسط
ثقافة الإمتياز 1
النهضة 1
الأمل 3
الصفاء 1
وردة جبل الوسط 6
بلدية العمايم
دولة المواطنة 7 مقاعد
النهضة 3
نداء تونس 2
قائمة الخير 5
الشعبي الجمهوري المتحد 1
بلدية صوّاف
صوتكم أمانة 10
نداء تونس 4
النهضة 3
صوّاف تتقدّم 1
بلدية بئر المشارقة
النهضة 4
مستقبلنا بأيدينا 3
السنبلة 3
حركة العدل والتنوير 2
نداء تونس 2
بئر مشارقة تجمعنا 2
قطار التنمية 2
بلدية الزريبة
النهضة 4
نداء تونس 6
الصمود 2
الأمل 1
التيار الديمقراطي 1
الماء والحياة 1
الزريبة للناس الكل 3
بلدية الناظور
الناظور أصالة وكرامة 1
حركة النهضة 4
حركة نداء تونس 5
الزيتونة 4
قائمة المحبة 2
الإتحاد من أجل الناظور 3
الخير 3
الأمان 2
بلدية الفحص
النهضة 4
الأمل 4
نداء تونس 5
الإرادة 1
الجبهة الشعبية 2
حركة تونس أولا 1
قائمة الإصلاح 3
أهالي الفحص 3
بلادنا 1
ولاية منوبة
بلدية منوبة
النهضة 6
منوبة الجميلة 2
نداء تونس 4
أولاد منوبة 6
منوبة مشروعي 2
حركة الشعب 1
الجبهة الشعبية 1
التيار الديمقراطي 2
بلدية البساتين
نداء تونس 7
التيار الديمقراطي 3
النهضة 8
بلدية برج العامري
نداء تونس 8 مقاعد
النهضة 6
التيار الديمقراطي 3
حركة الشعب 1
بلدية البطان
نداء تونس 7
النهضة 7
حركة الشعب 4 مقاعد
بلدية الدندان
النهضة 10
نداء تونس 5
الدندان متاعنا 5
حركة مشروع تونس 5
بلدية المرناقية
نداء تونس 4
النهضة 11
التيار الديمقراطي 2
المرناقية تتجدد 6
مشروع تونس 1
بلدية طبربة:
نداء تونس 5
حركة الشعب 5
النهضة 10
الجبهة الشعبية 1
طبربة المستقبل 3
بلدية الجديدة:
نداء تونس 3
العمل والامل 5
النهضة 7
غدوة خير 2
الجبهة الشعبية 1
التحدي 2
افق الجديدة 2
التيار الديمقراطي 2
بلدية وادي الليل:
أولاد الحومة 2
نداء تونس 8
النهضة 12
التحدي 2
الجبهة الشعبية 2
التيار الديمقراطي 3
مستقبل وادي الليل 2
بلدية دوار هيشر
النهضة 12
النداء 7
الامل 1
افاق تونس 5
التيار الديمقراطي 3
الجبهة الشعبية 2
ولاية القصرين
بلدية القصرين
المواطنية معكم نستطيع 2
النهضة 6
الأحرار 4
الجبهة الشعبية 2
التيار الديمقراطي 3
نداء تونس 6
الاتحاد المدني 1
بلدية حيدرة
النهضة 3
الجبهة الشعبية 2
نداء تونس 4
حيدرة تتبدل 3
بلدية جدليان
قائمة الحاج خميسي ديباوي 1
التحدي 2
النهضة 2
جدليان أولا 1
مشروع تونس 1
ياسين 7
الأمل 1
نداء تونس 1
فبحيث يحيا شباب جدليان 2
بلدية خمودة
النهضة 6
نداء تونس 8
الوفاء 4
بلدية عين الخمايسية
نداء تونس 9
الرهان البلدي 1
حركة النهضة 1
الوفاق التنموي 4
نبنو مع بعضنا 3
بلدية بوزقام
السنبلة 7
النهضة 2
قائمة الامتياز 7
نداء تونس 1
أمل 1
بلدية الرخمات
قائمة الإصلاح والتنمية لبلدية الرخمات 5
قائمة الأمل والتحدي 3
حركة النهضة 7
فبحيث في الاتحاد قوة 3
بلدية تلابت
الإصلاح والتنمية 7
تلابت المستقبل 3
نداء تونس 1
حركة النهضة 2
عمل عدالة ثقافة 5
بلدية العيون
الأفق 1
صوت الحق 5
التوافق 2
حركة النهضة 1
المستقبل 3
نداء تونس 3
الجبهة الشعبية 2
التيار الديمقراطي 1
بلدية حاسي الفريد
النهضة 6
نداء تونس 4
التحدي 5
الشباب 2
المستقبل 1
بلدية الزهور
الوصية 2
نداء تونس 6
عمر البيضاء 1
حركة النهضة 4
التيار الديمقراطي 4
الجبهة الشعبية 1
بلدية ماجل بلعباس
نداء تونس 6
الحزب الدستوري الحر 2
الجبهة الشعبية 1
الثبات على المبدأ 1
السنابل 3
قائمة الانطلاقة 1
حركة النهضة 4
بلدية الشرائع-مشرق الشمس
قائمة مواطن المستقلة من أجل غد أفضل 1
الوفاء 5
الانتماء للأرض 1
نداء تونس 3
النهضة 5
الحزب الاشتراكي 1
قائمة الزيتونة 2
بلدية سبيبة
اليد البيضاء 3
نداء تونس 9
النهضة 5
الجبهة الشعبية 1
سبيبة أولا 5
شباب سبيبة 1
بلدية فوسانة
اليد في اليد لتحقيق التنمية والتشغيل 1
النهضة 3
نداء تونس 5
الأيادي النظيفة 1
قائمة غدوة خير 2
الكرامة 1
مشروع تونس 3
التحدي 1
الحركة الديمقراطية 3
إرادة الحياة 3
أفق فوسانة 1
بلدية فريانة
فريانة للجميع 11
نداء تونس 3
فريانة أولا 2
حراك تونس الإرادة 2
النهضة 6
بلدية سبيطلة
تونس فوق رؤوسنا 2
صوتك أمانة 3
الوئام 2
نداء تونس 5
مشروع تونس 2
الحرية 1
النهضة 4
الحزب الاشتراكي 2
أمل سبيطلة 2
السبيل 1
بلدية تالة
تالة الجديدة 7
النهضة 7
نداء تونس 6
افاق تونس 4
بلدية النور
نداء تونس 8
الجبهة الشعبية 2
النهضة 6
إلى الأمام 2
التيار الديمقراطي 5
مشروع تونس 1
ولاية بنزرت
بلدية بنزرت
النهضة 13
أحنا بنزرت 2
نداء تونس 6
الجبهة الشعبية 3
الإتحاد المدني 6
حزب صوت التونسي 2
ائتلاف القوة الديمقراطية 2
بني وطني 2
بلدية منزل بورقيبة
أولاد بلاد 1
النهضة 11
نداء تونس 6
التحدي 4
قائمة لنرتقي 3
الإتحاد المدني 1
غدوة خير 3
بني وطني 1
بلدية ماطر
النهضة 7
نداء تونس 10
الجبهة الشعبية 2
التحدي 3
مشروع تونس 2
بلدية راس الجبل
راس الجبل متاعنا الكل 5
النهضة 7
نداء تونس 3
مشروع تونس 3
حراك تونس الإرادة 4
الجبهة الشعبية 1
آفاق تونس 1
بلدية جومين
العمل 2
نداء تونس 7
النهضة 3
جومين إلى الأمام 3
التحدي التنموي 4
غدوة خير 2
بلدية غزالة
نداء تونس 8
مشروع تونس 5
النهضة 6
آفاق تونس 5
بلدية منزل جميل
النهضة 8
نداء تونس 2
الإنجاز 6
مع بعضنا خير 6
رهان الشباب 2
بلدية العالية
النهضة 15
الإتحاد الشعبي الجمهوري 1
نداء تونس 4
العالية المستقبل 4
بلدية تينجة
النهضة 6
نداء تونس 2
تينجة اليد في اليد 1
المستقلة للرقي بتينجة 5
قائمة الإعمار 3
الإتحاد المدني 1
بلدية سجنان
النهضة 5
الجبهة الشعبية 2
الحزب الدستوري الحر 1
بديل سجنان 1
آفاق تونس 3
نداء تونس 6
بلدية أوتيك
النهضة 3
أوتيك 5
نداء تونس 4
مشروع تونس 2
الإنجاز 4
بلدية منزل عبد الرحمان
النهضة 6
الإتحاد المدني 3
التيار الديمقراطي 4
نداء تونس 3
الجبهة الشعبية 2
بلدية الحشاشنة
النهضة 5
النجاح 3
الأجيال 3
معا نبني الحشاشنة 2
بديل الحشاشنة 1
نداء تونس 4
بلدية ماتلين
النهضة 6
ماتلين تجمعنا 6
ربيع الحرية 3
نداء تونس 3
بلدية رفراف
النهضة 11
نداء تونس 5
الخير للجميع 2
بلدية عوسجة
النهضة 7
الأمل 9
نداء تونس 2
بلدية غار الملح
النهضة 7
نداء تونس 2
آفاق تونس 3
ولاية أريانة
بلدية أريانة
أريانة تلمّنا 1
قائمة الورد 2
أريانة المزيانة 1
النهضة 6
نداء تونس 6
بني وطني 1
الإتحاد المدني 2
أريانة أنت وأنا 2
الأفضل 15
بلدية التضامن
النهضة 16
نداء تونس 8
التيار الديمقراطي 4
حركة الشعب 2
بلدية المنيهلة
نداء تونس 7
نعم نستطيع 2
النهضة 14
نداء الواجب 2
المنيهلة أولا 3
الحزب الدستوري الحر 2
بلدية قلعة الأندلس
النهضة 7
نداء تونس 9
العبور 3
اليد في اليد لبناء الغد 1
آفاق تونس 1
الإئتلاف المدني 3
بلدية سكرة
اتحاد أهالي سكرة 4
أولاد سكرة 4
النهضة 10
الجبهة الشعبية 3
نداء تونس 8
سكرة مدينتنا 5
الثقة 2
بلدية سيدي ثابت
نداء تونس 4
التيار الديمقراطي 2
النهضة 6
أمل سيدي ثابت 4
الوفاق 2
بلدية رواد
نداء تونس 6
شباب رواد الحر 1
مشروع تونس 3
التيار الديمقراطي 5
النهضة 13
ريحانة 3
آفاق تونس 5
ولاية تطاوين
بلدية تطاوين
شمعة الوطن 2
النهضة 14
حراك تونس الإرادة 3
الشباب المستقل 1
تطاوين المستقبل 2
تطاوين تجمعنا 6
نداء تونس 2
بلدية الذهيبة
النهضة 4
نداء تونس 2
مشروع تونس 3
إئتلاف القوى الديمقراطية 3
بلدية تطاوين الجنوبية
الشباب للتجديد 1
النهضة 4
نداء تونس 2
الزيتونة 2
حراك تونس الإرادة 1
المبادرة والتنمية 2
بلدية بئر الأحمر
النهضة 4
المستقلة للعمل البلدي 5
البئر الأحمر أولا 1
العدالة التنموية 2
بلدية رمادة
النهضة 8
نداء تونس 6
الحرية 3
مشروع تونس 1
بلدية الصمار
نداء تونس 3
الإمتياز 2
حراك تونس الإرادة 2
النهضة 10
الإرادة والعمل 1
بلدية غمراسن
فك بلاصتك 1
النهضة 10
غمراسن في القلب 3
المواطنة 2
نداء تونس 2
دائرة تونس 1
بلدية سيدي حسين
النهضة :16
قائمة سيدي حسين الغد: 4
قائمة الطموح والتنمية: 2
نداء تونس: 8
سيدي حسين أولا: 4
مشروع تونس: 1
فك بلاصتك: 1
بلدية تونس
نداء تونس: 17
النهضة: 21
مدينتي تونس: 4
الجبهة الشعبية: 4
الاتحاد المدني: 6
التيار الديمقراطي 8
دائرة تونس 2
بلدية سيدي بوسعيد:
المنارة 2
حركة نداء تونس 6
حركة النهضة 1
الصلاح 1
سيدي بوسعيد اصالة ومستقبل 1
الاتحاد المدني 1
دائرة تونس2
بلدية قرطاج:
قرطاج جنة 3
حماة قرطاج 3
نداء تونس 4
حركة النهضة 3
الأجيال 3
قرطاج الحرية 2
بلدية حلق الوادي:
الاتحاد الشعبي الجمهوري 2
حركة النهضة 5
قائمة النصر 4
حركة نداء تونس 8
المثابرة والتواصل 5
بلدية باردو:
كلنا باردو 3
حركة نداء تونس 6
بني وطني 2
حركة مشروع تونس2
حركة النهضة 8
البديل المدني بباردو 3
الجبهة الشعبية 2
حزب التيار الديمقراطي 4
بلدية الكرم:
حركة نداء تونس 12
حركة النهضة 9
رجالنا نساء وشباب الكرم 6
بالإرادة ننمو 3
بلدية المرسى:
حركة النهضة 4
ألوان المرسى 7
امل المرسى 2
نداء تونس 5
المرسى تتبدل 11
التيار الديمقراطي 1
ولاية بن عروس
بلدية بن عروس:
حركة نداء تونس 7
حركة النهضة 11
بن عروس الجديدة 2
الحومة 1
الجبهة الشعبية 2
الى العمل 3
التيار الديمقراطي 4
بلدية الخليدية:
حركة نداء تونس 5
حركة النهضة 6
الخليدية تجمعنا 3
البناء والإصلاح والتعمير 3
الامل 1
بلدية مقرين:
حركة النهضة 5
مقرين للرقي المدني 1
الكفاءة 7
المواطنة المسؤولة 4
حركة نداء تونس 4
الصدق والانجاز 2
مقرين التحدي 1
بلدية نعسان:
المنارة 6
المبادرة 3
نداء تونس 4
النهضة 9
التحدي 2
بلدية حمام الشط
مدينتنا 7
النهضة 5
نداء تونس 5
التواصل 2
الجبهة الشعبية 2
التيار الديمقراطي 3
بلدية الزهراء:
النهضة 5
نداء تونس 3
الزهراء للجميع 4
الجبهة الشعبية 2
مشروع تونس 1
رؤيا 8
الحزب الدستوري الحر 1
بلدية بومهل البساتين:
النهضة 7
نداء تونس 5
بومهل البساتين امانة 5
التيار الديمقراطي 4
الاتحاد المدني ببومهل 3
بلدية مرناق:
نداء تونس 5
النهضة 9
مرناق بوابة الخير 4
شباب مرناق 3
مشروع تونس 2
الجبهة الشعبية 1
بلدية حمام الانف:
نداء تونس 9
النهضة 7
الاتحاد المدني 1
حمام الانف عينينا 3
نبض حمام الانف 1
الجبهة الشعبية 1
ائتلاف القوى الديمقراطية 1
الحزب الدستوري الحر 1
بلدية فوشانة:
نداء تونس 3
المبادرة 4
الجبهة الشعبية 2
النزاهة 1
الجيل الجديد 1
الامل 3
حركة مشروع تونس 1
فك بلاصتك 1
بلدية رادس:
النهضة 8
رادس تعيش 11
نداء تونس 8
الجبهة الشعبية 3
بلدية المحمدية:
النهضة 18
المبادرة 4
نداء تونس 5
التيار الديمقراطي 2
الجبهة الشعبية 1
بلدية المروج
نداء تونس 6
النهضة 12
الجبهة الشعبية 3
شباب المروج 6
الاتحاد المدني 6
المروج خضراء وجميلة 2
التيار الديمقراطي 6
ولاية باجة
بلدية باجة
نداء تونس 6
النهضة 8
الحزب الدستوري الحر 6
التيار الديمقراطي 2
الأنوار 2
الغزالة 1
حركة الشعب 2
الجبهة الشعبية 3
بلدية السلوقية
النهضة 3
نداء تونس 2
نتّحد 1
حركة الشعب 5
الجبهة الشعبية 1
بلدية سيدي اسماعيل
النهضة 2
المستقبل 2
نداء تونس 1
أمانة 5
الشباب المستقل 1
كوكة الغد 1
بلدية تيبار
نداء تونس 9
النهضة 7
الجبهة الشعبية 2
بلدية المعقولة
نداء تونس 6
النهضة 7
الأمل 2
مشروع تونس 1
الحزب الدستوري الحر 2
بلدية قبلاط
قبلاط الجديدة 3
نداء تونس 6
النهضة 4
تونس الإرادة 2
مشروع تونس 3
بلدية زهرة مدين
نداء تونس 6
مشروع تونس 2
النهضة 4
المستقبل 1
الجبهة الشعبية 1
بني وطني 1
التأسيس 3
بلدية وشتاتة-الجميلة
نداء تونس 4
الإنتصار 2
الإرادة والتحدي 1
النهضة 6
الشعب 4
الحزب الدستوري الحر 1
بلدية تبرسق
نداء تونس 6
النهضة 4
التيار الديمقراطي 1
الجبهة الشعبية 3
شباب المستقبل 4
بلدية نفزة
النهضة 6
الطموح 2
نداء تونس 5
نفزة في عينينا 2
حركة الشعب 3
الجبهة الشعبية 1
نفزة المستقبل 5
بلدية تستور
النهضة 6
نداء تونس 6
شباب تستور 2
الجبهة الشعبية 6
زهرة السد 3
مشروع تونس 1
بلدية مجاز الباب
نداء تونس 7
النهضة 7
التحدي 6
مشروع تونس 1
المستقبل المشرق 1
العمل لغد أفضل 2
ولاية سيدي بوزيد
بلدية رحال
النهضة 1
قائمة النور 2
مشروع تونس 1
الحزب الاشتراكي 3
قائمة التحدي 1
الامل 1
نداء تونس 3
بلدية المنصورة
النهضة 5
حراك تونس الإرادة 3
الاتحاد المدني 4
بلدية باطن الغزال
النهضة 3
حراك تونس الإرادة 1
الحزب الدستوري الحر 1
نداء تونس 3
الارتقاء 2
الامل 3
من اجل الأبيض 5
بلدية سيدي علي بن عون
قائمة سيدي بوزيد 7
النهضة 6
حراك تونس الإرادة 2
نداء تونس 3
بلدية الاسودة
نجمة الوسط 6
حركة النهضة 5
حركة نداء تونس 3
حركة الشعب 2
قائمة الاحرار 2
بلدية أولاد حفوز
نجمة الوسط 6
حركة النهضة 5
حركة نداء تونس 3
حركة الشعب 2
الاحرار 2
بلدية أولاد حفوز
النهضة 3
الانطلاقة 5
وطني 2
العمل والمواطنة 1
البديل الشبابي 2
اليد البيضاء لخدمة الضعفاء 2
التغيير 2
تحيا أولاد حفوز 1
بلدية سبالة أولاد عسكر
نداء تونس 3
النهضة 5
الشباب المستقل 2
صوت الشباب 1
الوفاق 3
السبالة تجمعنا 1
البلدية للجميع 3
بلدية سوق الجديد:
النهضة 3
يد واحدة 1
الامل 2
نداء تونس 2
البدر 6
حزب المبادرة 2
الانتصار لمبادئ الشهيد 1
الصمود 1
بلدية الفائض بالنور
النهضة 4
نداء تونس 6
الإقلاع 3
حركة الشعب 2
الاحرار 3
بلدية السعيدة:
النهضة 4
الامل 1
امل المستقبل 2
نداء تونس 6
الشباب الواعد بالسعيدة 1
الجبهة الشعبية 2
الجيل الجديد على الطريق الصحيح 2
بلدية المكناسي:
صيد الخنق 1
حركة النهضة 4
حراك تونس الإرادة 1
حركة نداء تونس 1
الجبهة الشعبية 2
حركة الشعب 3
الحياة 1
المكناسي أمانة 1
المكناسي الجديدة 2
بلدية جلمة
الفوز والعمل 2
الزيتونة 3
حراك تونس الإرادة 1
الجبهة الشعبية 3
حركة النهضة 6
حركة نداء تونس 3
بلدية المزونة:
النهضة 4
الامل 1
التقدم 4
البيان 1
حراك تونس الإرادة 1
حركة نداء تونس 5
المزونة الموحدة 2
بلدية منزل بوزيان
النهضة 3
منزل بوزيان 1
حركة نداء تونس 2
حياة كريمة 3
الوحدة لغد أفضل 4
الحزب الاشتراكي 1
الجبهة الشعبية 4
الوفاء 4
التحدي 1
الطموح 1
بلدية بئر الحفي
العمل 3
حركة النهضة 4
الحزب الاشتراكي 1
العزيمة والعمل لتحقيق الامل 2
ناس الخير 3
حركة الشعب 4
احرار بئر الحفي 6
حركة نداء تونس 1
بلدية الرقاب
النهضة 9
نداء تونس6
الجبهة الشعبية 3
احرار الرقاب 1
التنمية حقنا 1
التحدي 2
الرقاب امانة 2
بلدية سيدي بوزيد
التيار الديمقراطي 2
حركة نداء تونس 9
حركة النهضة 9
نحبك يا بلادي 2
حركة الشعب 2
الحزب الاشتراكي 1
الاتحاد المدني 2
الجبهة الشعبية 3
ولاية قبلي
بلدية قبلي
النهضة 9
التيار الديمقراطي 3
نداء تونس 4
الإصلاح والتنمية 1
الإتحاد المدني 2
حركة الشعب 3
حراك تونس الإرادة 1
الثبات 1
دائرة رجيم معتوق
النهضة 4
نداء تونس 5
الطموح 2
حركة الشعب 1
بلدية جمنة
النهضة 4
التيار الديمقراطي 6
الإنطلاق 2
بلدية القلعة
النهضة 7
النور 1
حراك تونس الإرادة 4
بلدية بشري فطناسة
النهضة 2
نداء تونس 3
حركة الشعب 3
شباب تاورغة 1
البناء 3
بلدية بشلي-جرسين-البليدات
النهضة 9
الأمل 4
الأيادي البيضاء 2
نداء تونس 1
الإتحاد المدني 2
بلدية الفوار
النهضة 6
حركة الشعب 3
حراك تونس الإرادة 2
صوت الفوار 3
لنزرع الأمل 4
بلدية سوق الأحد
نداء تونس 1
النهضة 5
سوق الأحد تجمعنا 3
حركة الشعب 8
الأمل 1
بلدية دوز
النهضة 7
نداء تونس 2
حركة الشعب 7
حراك تونس الإرادة 5
التيار الديمقراطي 3
ولاية سوسة
بلدية سوسة
نداء تونس 10
النهضة 10
التيار الديمقراطي 3
بني وطني 2
سوسة قول وفعل 2
الجبهة الشعبية 3
كلنا سوسة 2
الحزب الدستوري الحر 5
احرار سوسة 1
سوسة للجميع 4
بلدية شط مريم
فلوكة الشط 2
احرار شط مريم 2
حركة النهضة 3
حركة نداء تونس 2
افاق تونس 3
بلدية هرقلة
هرقلة امانة 4
نداء تونس 3
الامل 3
حركة النهضة 2
بلدية القصيبة الثريات
التحدي 9
حركة النهضة 3
بني وطني 2
الإصلاح والمصالحة 1
الامل 1
نداء تونس 2
بلدية المسعدين
الكفاءة والانجاز 8
النهضة 8
نداء تونس 2
بلدية سيدي الهاني
حركة النهضة 8
حركة نداء تونس 10
بلدية كندار
النهضة 7
نداء تونس 6
مشروع تونس 1
فبحيث المستقبل لكندار 2
التيار الديمقراطي 1
كندار للجميع 1
بلدية الزهور
زهور الغد 6
المستقبل أفضل 5
نداء تونس 3
النهضة 3
آفاق تونس 1
بلدية القريمات هيشر:
العمل 5
أولاد بلادي 5
نداء تونس 2
النهضة 3
عين الحياة 3
بلدية سيدي بوعلي
الامانة والوفاء 3
طيارة 3
نداء تونس 1
الطموح 1
الجبهة الشعبية 2
أولادنا 2
بيكم نستطيع 1
افاق تونس 1
مشروع تونس 1
النهضة 3
بلدية زاوية سوسة
النهضة 6
الاتحاد الشعبي الجمهوري 4
نداء تونس 8
بلدية بوفيشة
النهضة 8
العمل 2
نداء تونس 8
التيار الديمقراطي 2
بوفيشة الامل 3
بوفيشة 1
بلدية أكودة
قائمة «البوري» 6
نداء تونس 9
النهضة 3
مشروع تونس 2
أكودة غدوة خير 4
بلدية النفيضة
النفيضة المستقبل 6
نداء تونس 4
النهضة 5
مشروع تونس 1
النفيضة الغد الأفضل 1
التيار الديمقراطي 1
الجبهة الشعبية 4
الصفاء 2
بلدية القلعة الصغرى
نداء تونس 5
لازمنا ناقفو للقلعة 4
قادمون 2
الإقلاع 2
النهضة 6
التحدي 5
بلدية حمام سوسة
مشروع تونس 2
النهضة 3
نداء تونس 4
الامل 2
الجبهة الشعبية 2
افاق تونس 5
المبادرة 6
بلدية القلعة الكبرى
نداء تونس 3
النهضة 7
شبابنا مستقبلنا 2
افاق تونس 9
القلعة الجديدة 3
القلعة أولا 6
بلدية مساكن
النهضة 12
مساكن تريد 3
طريق الرقي 2
التيار الديمقراطي 4
حركة نداء تونس 5
الجبهة الشعبية 2
الاتحاد المدني 2
ولاية قفصة
بلدية قفصة
النهضة 10
نداء تونس 9
قفصة الجديدة 3
الإتحاد المدني 2
التيار الديمقراطي 3
قفصة الجميلة 6
الجبهة الشعبية 3
بلدية المتلوي
نداء تونس 3
المتلوي أولا 2
النهضة 4
الإقلاع 4
المتلوي مستقبلنا 3
المحبة 1
الأمل 2
البناء والتجديد 4
حراك تونس الإرادة 1
بلدية سيدي بوبكر
نداء تونس 2
العمل والمثابرة 2
حركة النهضة 2
النجاح 2
الأصالة 2
النظرة الثاقبة 2
بلدية سيدي عيش
سيدي عيش أولا 2
نداء تونس 2
سيدي عيش للجميع 5
النهضة 3
الاختيار الأفضل 3
وبحيث تحيا سيدي عيش 3
بلدية لالة
نداء تونس 4
النهضة 6
الجبهة الشعبية 2
الإنطلاقة 5
مشروع تونس 1
بلدية بلخير
نداء تونس 4
النهضة 7
بلخير الموحّدة 4
مشروع تونس 1
الشباب عماد البلاد 2
بلدية زانوش
الأمل 4
نداء تونس 4
النهضة 3
المستقلة للعمل والتنمية 4
المستقلون 3
بلدية القطار
نداء تونس 2
حركة الشعب 1
رؤيتنا تفوق نظافة مدينتنا 2
التواصل 7
النهضة 4
الجبهة الشعبية 2
بلدية السند
جذور وأجنحة 3
نداء تونس 4
النهضة 4
الجبهة الشعبية 2
الرؤية الجديدة 2
البلدية للجميع 1
الحزب الإشتراكي 1
الزيتونة 1
بلدية أم العرايس
حراك تونس الإرادة 2
نداء تونس 3
النهضة 4
التيار الديمقراطي 2
المنجم 3
كلنا أم العرايس 3
الجبهة الشعبية 1
بلدية القصر
الحكم المحلي المستقلة بالقصر 7
حركة الشعب 2
نداء تونس 4
النهضة 7
الجبهة الشعبية 2
إيد وحدة 2
بلدية الرديف
القلعة 2
الجبهة الشعبية 7
حركة النهضة 5
حركة نداء تونس 3
اللمّة 1
حركة الشعب 2
السّهم 2
الرديف أولا 1
مشروع تونس 1
بلدية المظيلة (تأجلت)
ولاية مدنين
بلدية مدنين
النضال الوطني 2
النهضة 18
حراك تونس الإرادة 2
حركة الشعب 2
قائمة مدنين للتنمية 2
النجمة 2
التيار الديمقراطي 2
مدنين أفضل 2
نداء تونس 4 مقاعد
بلدية بوغرارة
النهضة 6
نداء تونس 3
المستقبل 4
بلدية أجيم
نداء تونس 3
الوفاق 4
النهضة 11
بلدية سيدي مخلوف
النهضة 10
نداء تونس 4
الأمل 4
اتحاد سيدي مخلوف 3
التحدي 3
بلدية بني خداش
النهضة 15
نداء تونس 6
حراك تونس الإرادة 3
بلدية جرجيس الشمالية
النهضة 9
نداء تونس 5
جرجيس المستقبل 8
جرجيس التألق 2
بلدية جرجيس
النهضة 10
جرجيس أولا 4
نداء تونس 5
آفاق تونس 1
جرجيس الحبيبة 4
بلدية ميدون
حراك تونس الإرادة 4
نداء تونس 2
النهضة 12
حركة الشعب 2
الأمل 4
ميدون المستقبل 6
بلدية حومة السوق
جربة تجمعنا 4
جربة رؤية أخرى 3
النهضة 13
العين 4
حراك تونس الإرادة 2
الإتحاد المدني 1
نداء تونس 2
حركة الشعب 1
بلدية بن قردان
النهضة 15 مقعدا
نداء تونس 1 مقعد
الأمل 1 مقعد
بن قردان أولا 9 مقاعد
قائمة المستقبل 1 مقعد
حراك تونس الإرادة 2 مقاعد
اتحاد بن قردان 1 مقعد
ولاية زغوان
بلدية زغوان
زغوان مدينتي 1
آفاق زغوان 4
النهضة 3
الطموح 2
كلنا زغوان 2
الأمل 2
نداء تونس 4
لنبني حياة أفضل 2
الجبهة الشعبية 1
قائمة المصير 1
زغوان الإصلاح هنا والآن 2
بلدية جبل الوسط
ثقافة الإمتياز 1
النهضة 1
الأمل 3
الصفاء 1
وردة جبل الوسط 6
بلدية العمايم
دولة المواطنة 7 مقاعد
النهضة 3
نداء تونس 2
قائمة الخير 5
الشعبي الجمهوري المتحد 1
بلدية صوّاف
صوتكم أمانة 10
نداء تونس 4
النهضة 3
صوّاف تتقدّم 1
بلدية بئر المشارقة
النهضة 4
مستقبلنا بأيدينا 3
السنبلة 3
حركة العدل والتنوير 2
نداء تونس 2
بئر مشارقة تجمعنا 2
قطار التنمية 2
بلدية الزريبة
النهضة 4
نداء تونس 6
الصمود 2
الأمل 1
التيار الديمقراطي 1
الماء والحياة 1
الزريبة للناس الكل 3
بلدية الناظور
الناظور أصالة وكرامة 1
حركة النهضة 4
حركة نداء تونس 5
الزيتونة 4
قائمة المحبة 2
الإتحاد من أجل الناظور 3
الخير 3
الأمان 2
بلدية الفحص
النهضة 4
الأمل 4
نداء تونس 5
الإرادة 1
الجبهة الشعبية 2
حركة تونس أولا 1
قائمة الإصلاح 3
أهالي الفحص 3
بلادنا 1
ولاية منوبة
بلدية منوبة
النهضة 6
منوبة الجميلة 2
نداء تونس 4
أولاد منوبة 6
منوبة مشروعي 2
حركة الشعب 1
الجبهة الشعبية 1
التيار الديمقراطي 2
بلدية البساتين
نداء تونس 7
التيار الديمقراطي 3
النهضة 8
بلدية برج العامري
نداء تونس 8 مقاعد
النهضة 6
التيار الديمقراطي 3
حركة الشعب 1
بلدية البطان
نداء تونس 7
النهضة 7
حركة الشعب 4 مقاعد
بلدية الدندان
النهضة 10
نداء تونس 5
الدندان متاعنا 5
حركة مشروع تونس 5
بلدية المرناقية
نداء تونس 4
النهضة 11
التيار الديمقراطي 2
المرناقية تتجدد 6
مشروع تونس 1
بلدية طبربة:
نداء تونس 5
حركة الشعب 5
النهضة 10
الجبهة الشعبية 1
طبربة المستقبل 3
بلدية الجديدة:
نداء تونس 3
العمل والامل 5
النهضة 7
غدوة خير 2
الجبهة الشعبية 1
التحدي 2
افق الجديدة 2
التيار الديمقراطي 2
بلدية وادي الليل:
أولاد الحومة 2
نداء تونس 8
النهضة 12
التحدي 2
الجبهة الشعبية 2
التيار الديمقراطي 3
مستقبل وادي الليل 2
بلدية دوار هيشر
النهضة 12
النداء 7
الامل 1
افاق تونس 5
التيار الديمقراطي 3
الجبهة الشعبية 2
ولاية القصرين
بلدية القصرين
المواطنية معكم نستطيع 2
النهضة 6
الأحرار 4
الجبهة الشعبية 2
التيار الديمقراطي 3
نداء تونس 6
الاتحاد المدني 1
بلدية حيدرة
النهضة 3
الجبهة الشعبية 2
نداء تونس 4
حيدرة تتبدل 3
بلدية جدليان
قائمة الحاج خميسي ديباوي 1
التحدي 2
النهضة 2
جدليان أولا 1
مشروع تونس 1
ياسين 7
الأمل 1
نداء تونس 1
فبحيث يحيا شباب جدليان 2
بلدية خمودة
النهضة 6
نداء تونس 8
الوفاء 4
بلدية عين الخمايسية
نداء تونس 9
الرهان البلدي 1
حركة النهضة 1
الوفاق التنموي 4
نبنو مع بعضنا 3
بلدية بوزقام
السنبلة 7
النهضة 2
قائمة الامتياز 7
نداء تونس 1
أمل 1
بلدية الرخمات
قائمة الإصلاح والتنمية لبلدية الرخمات 5
قائمة الأمل والتحدي 3
حركة النهضة 7
فبحيث في الاتحاد قوة 3
بلدية تلابت
الإصلاح والتنمية 7
تلابت المستقبل 3
نداء تونس 1
حركة النهضة 2
عمل عدالة ثقافة 5
بلدية العيون
الأفق 1
صوت الحق 5
التوافق 2
حركة النهضة 1
المستقبل 3
نداء تونس 3
الجبهة الشعبية 2
التيار الديمقراطي 1
بلدية حاسي الفريد
النهضة 6
نداء تونس 4
التحدي 5
الشباب 2
المستقبل 1
بلدية الزهور
الوصية 2
نداء تونس 6
عمر البيضاء 1
حركة النهضة 4
التيار الديمقراطي 4
الجبهة الشعبية 1
بلدية ماجل بلعباس
نداء تونس 6
الحزب الدستوري الحر 2
الجبهة الشعبية 1
الثبات على المبدأ 1
السنابل 3
قائمة الانطلاقة 1
حركة النهضة 4
بلدية الشرائع-مشرق الشمس
قائمة مواطن المستقلة من أجل غد أفضل 1
الوفاء 5
الانتماء للأرض 1
نداء تونس 3
النهضة 5
الحزب الاشتراكي 1
قائمة الزيتونة 2
بلدية سبيبة
اليد البيضاء 3
نداء تونس 9
النهضة 5
الجبهة الشعبية 1
سبيبة أولا 5
شباب سبيبة 1
بلدية فوسانة
اليد في اليد لتحقيق التنمية والتشغيل 1
النهضة 3
نداء تونس 5
الأيادي النظيفة 1
قائمة غدوة خير 2
الكرامة 1
مشروع تونس 3
التحدي 1
الحركة الديمقراطية 3
إرادة الحياة 3
أفق فوسانة 1
بلدية فريانة
فريانة للجميع 11
نداء تونس 3
فريانة أولا 2
حراك تونس الإرادة 2
النهضة 6
بلدية سبيطلة
تونس فوق رؤوسنا 2
صوتك أمانة 3
الوئام 2
نداء تونس 5
مشروع تونس 2
الحرية 1
النهضة 4
الحزب الاشتراكي 2
أمل سبيطلة 2
السبيل 1
بلدية تالة
تالة الجديدة 7
النهضة 7
نداء تونس 6
افاق تونس 4
بلدية النور
نداء تونس 8
الجبهة الشعبية 2
النهضة 6
إلى الأمام 2
التيار الديمقراطي 5
مشروع تونس 1
ولاية بنزرت
بلدية بنزرت
النهضة 13
أحنا بنزرت 2
نداء تونس 6
الجبهة الشعبية 3
الإتحاد المدني 6
حزب صوت التونسي 2
ائتلاف القوة الديمقراطية 2
بني وطني 2
بلدية منزل بورقيبة
أولاد بلاد 1
النهضة 11
نداء تونس 6
التحدي 4
قائمة لنرتقي 3
الإتحاد المدني 1
غدوة خير 3
بني وطني 1
بلدية ماطر
النهضة 7
نداء تونس 10
الجبهة الشعبية 2
التحدي 3
مشروع تونس 2
بلدية راس الجبل
راس الجبل متاعنا الكل 5
النهضة 7
نداء تونس 3
مشروع تونس 3
حراك تونس الإرادة 4
الجبهة الشعبية 1
آفاق تونس 1
بلدية جومين
العمل 2
نداء تونس 7
النهضة 3
جومين إلى الأمام 3
التحدي التنموي 4
غدوة خير 2
بلدية غزالة
نداء تونس 8
مشروع تونس 5
النهضة 6
آفاق تونس 5
بلدية منزل جميل
النهضة 8
نداء تونس 2
الإنجاز 6
مع بعضنا خير 6
رهان الشباب 2
بلدية العالية
النهضة 15
الإتحاد الشعبي الجمهوري 1
نداء تونس 4
العالية المستقبل 4
بلدية تينجة
النهضة 6
نداء تونس 2
تينجة اليد في اليد 1
المستقلة للرقي بتينجة 5
قائمة الإعمار 3
الإتحاد المدني 1
بلدية سجنان
النهضة 5
الجبهة الشعبية 2
الحزب الدستوري الحر 1
بديل سجنان 1
آفاق تونس 3
نداء تونس 6
بلدية أوتيك
النهضة 3
أوتيك 5
نداء تونس 4
مشروع تونس 2
الإنجاز 4
بلدية منزل عبد الرحمان
النهضة 6
الإتحاد المدني 3
التيار الديمقراطي 4
نداء تونس 3
الجبهة الشعبية 2
بلدية الحشاشنة
النهضة 5
النجاح 3
الأجيال 3
معا نبني الحشاشنة 2
بديل الحشاشنة 1
نداء تونس 4
بلدية ماتلين
النهضة 6
ماتلين تجمعنا 6
ربيع الحرية 3
نداء تونس 3
بلدية رفراف
النهضة 11
نداء تونس 5
الخير للجميع 2
بلدية عوسجة
النهضة 7
الأمل 9
نداء تونس 2
بلدية غار الملح
النهضة 7
نداء تونس 2
آفاق تونس 3
ولاية أريانة
بلدية أريانة
أريانة تلمّنا 1
قائمة الورد 2
أريانة المزيانة 1
النهضة 6
نداء تونس 6
بني وطني 1
الإتحاد المدني 2
أريانة أنت وأنا 2
الأفضل 15
بلدية التضامن
النهضة 16
نداء تونس 8
التيار الديمقراطي 4
حركة الشعب 2
بلدية المنيهلة
نداء تونس 7
نعم نستطيع 2
النهضة 14
نداء الواجب 2
المنيهلة أولا 3
الحزب الدستوري الحر 2
بلدية قلعة الأندلس
النهضة 7
نداء تونس 9
العبور 3
اليد في اليد لبناء الغد 1
آفاق تونس 1
الإئتلاف المدني 3
بلدية سكرة
اتحاد أهالي سكرة 4
أولاد سكرة 4
النهضة 10
الجبهة الشعبية 3
نداء تونس 8
سكرة مدينتنا 5
الثقة 2
بلدية سيدي ثابت
نداء تونس 4
التيار الديمقراطي 2
النهضة 6
أمل سيدي ثابت 4
الوفاق 2
بلدية رواد
نداء تونس 6
شباب رواد الحر 1
مشروع تونس 3
التيار الديمقراطي 5
النهضة 13
ريحانة 3
آفاق تونس 5
ولاية تطاوين
بلدية تطاوين
شمعة الوطن 2
النهضة 14
حراك تونس الإرادة 3
الشباب المستقل 1
تطاوين المستقبل 2
تطاوين تجمعنا 6
نداء تونس 2
بلدية الذهيبة
النهضة 4
نداء تونس 2
مشروع تونس 3
إئتلاف القوى الديمقراطية 3
بلدية تطاوين الجنوبية
الشباب للتجديد 1
النهضة 4
نداء تونس 2
الزيتونة 2
حراك تونس الإرادة 1
المبادرة والتنمية 2
بلدية بئر الأحمر
النهضة 4
المستقلة للعمل البلدي 5
البئر الأحمر أولا 1
العدالة التنموية 2
بلدية رمادة
النهضة 8
نداء تونس 6
الحرية 3
مشروع تونس 1
بلدية الصمار
نداء تونس 3
الإمتياز 2
حراك تونس الإرادة 2
النهضة 10
الإرادة والعمل 1
بلدية غمراسن
فك بلاصتك 1
النهضة 10
غمراسن في القلب 3
المواطنة 2
نداء تونس 2
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