نتائـــج الانتخابـــات البلديــــة.. ملف من اعداد: عبد الرؤوف بالي ـ خديجة اليحياوي ـ أشرف الرياحي ـ سهام السعيدي

كلمة «الشروق» .. الانتخابات البلدية 2018 .. انتصار جديد للديمقراطية

كما عوّدت قراءها تقدّم الشروق اليوم هذا الملحق الخاص الذي يتضمّن كامل النتائج الأولية للانتخابات البلدية 2018 وأبرز المؤشرات والمعطيات والنسب والاحصائيات ذات الدلالة من حيث توزيع المقاعد على كل القائمات المشاركة وترتيب القائمات حسب عدد الأصوات وعدد المقاعد وايضا من حيث تصدر الدوائر البلدية والطبيعة المنتظرة للمجالس البلدية من حيث حضور الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخصوصية.

وتعكس الأرقام التي تقدّمها الشروق لقرائها حقائق مهمة لعلّ أبرزها:

1 - كل المجالس البلدية تعدديّة وتضم جميعها فائزين من اكثر من قائمتين سواء اكانت هذه القائمات حزبيّة او مستقلة او إئتلافية، وهذا ما يدلّل بصفة قطعية على نجاح المسار التعددي حيث ستكون المجالس البلدية معبّرة عن حالة التنوع والتعدد التي تعرفها بلادنا وستدعم التجربة الانتقالية الرائدة وستدفعها خطوات مهمة الى الامام عبر تكريس التعدّديّة والديمقراطية المحلية في أبهى مظاهرها.

2 - غياب منطق الهيمنة الحزبيّة في غالبية الدوائر البلدية حيث سيستحيل على أي قائمة فائزة تشكيل مجلس بلدي بصفة منفردة، وهذا المعطى مهم من حيث توسيع المشاركة ودائرة القرار والدربة على الممارسة الديمقراطية.

3 - لم ترفق هيئة الانتخابات الإعلان عن النتائج بمؤشرات سلبية وخطيرة عن مجريات العملية الانتخابية، ومن الأدلة على ذلك أنّ مجلس الهيئة لم يُعلن عن اسقاط قائمات، دون ان يتم التغاضي عن التجاوزات حيث تمّت احالة 121 ملفا على القضاء منها 100 ملف اعتبرت الهيئة أنّه لا تأثير على النتائج المعلنة، وهذا ما يوفر ضمانة أخرى في الالتجاء الى القضاء وتحكيم القانون في ما قد يكون حصل والفصل في كل النزاعات.

4 - ترافق الإعلان عن النتائج مع تقارير الهيئات والهياكل وممثلي المجتمع المدني وممثلي البعثات الخارجية التي ذهب جلها الى الاشادة بالعملية الانتخابية والإقرار بأنّها كانت عملية ناجحة في مجملها.

5 - لم يشهد المسار الانتخابي الى حين الإعلان عن النتائج أية صدامات عنيفة واعترفت كل الاطراف بالحصاد الانتخابي الاجمالي، وهذا ما يعكس وعيا شعبيا بالمنافسة الانتخابية في أجواء طيبة مع احترام المنافسين وتقدير الهيئة المشرفة على الانتخابات.

6 - عكست الانتخابات ونتائجها بروز ظاهرة المستقلين، وعلى عكس ما يراه كثيرون فقد اثارت هذه المسألة جدلا واسعا حول طبيعة المشهد السياسي القادم، ممّا يجعل من الانتخابات البلدية محطّة فارقة في اعادة رسم المشهد وتحديد تموقع غالبية مكوناته.

7 - في مقابل كل ذلك أبرزت نسب المقاطعة للانتخابات نقطة سلبية، وربما هي الوحيدة في هذا التنافس الانتخابي، وهذه المسألة من المنتظر ان تكون مدارًا لنقاشات مستقبلية والامل في أن يتم التعاطي معها بجدية وفاعلية حتى يتمّ الوصول الى رفع نسب المشاركة مستقبلا، على الرغم من انّ ملاحظين كثيرين خفضوا من درجة خطورة هذه الظاهرة معتبرينها عادية في سياق تحوّل ديمقراطي، غير انّ ذلك المعطى يبقي الضوء مشتعلا لمعرفة اسباب العزوف ناهيك وانّ نسبة المشاركة تراجعت بحوالي ثلاثين نقطة عن آخر انتخابات (تشريعيّة 2014).

وبعيدا عن كل المؤشرات والمعطيات والارقام وترتيب الفائزين فإنّ هذه الانتخابات تعدّ انتصارا للثورة ومسار الانتقالي الديمقراطي ومراكمة لمكتسبات الدستور الجديد الذي أقرّ توزيع السلطات ومنع احتكارها من شخص أو حزب او جهة وتمكين الجهات من نصيب وافر من السلطة والمشاركة في صنع القرارات التي تهمّ شؤونها.

مبروك لتونس... الديمقراطية تنتصر وتتقدّم خطوات عملاقة الى الأمام.





الشروق