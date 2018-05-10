بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!

أفادت صحيفة "The Fayetteville Observer"، بأن رجل إطفاء في مدينة فايتيفيل الأمريكية، بولاية كارولينا الشمالية طلب يد زميلته للزواج معبرا عن حبه لها بواسطة خرطوم بطول 30 مترا.

وأقنع آشتون هانويي زميلته في العمل لورين وود، التي تعرف عليها للمرة الأولى في عام 2012 بالزواج بعد أن تحركت سيارة إطفاء محاذية لسيارة أخرى كانا يقفان عليها أثناء مهمة عمل، ليتضح بعد مغادرتها الموقع أن العريس كتب لخطيبته بالخرطوم في مكان سيارة الإطفاء عبارة : "أتقبلين بي زوجا لك"!؟

المصدر: LENTA.RU