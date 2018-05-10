البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة

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حذّر البنك المركزي التونسي اليوم الخميس 10 ماي 2018، من مزيد تفاقم عجز الميزان الطاقي خلال الأشهر القادمة بفعل تجاوز ارتفاع سعر البترول وتجاوز البرميل عتبة 75 دولارا في الاسواق الدولية وتراجع الانتاج الوطني في وقت استمر فيه الميزان التجاري، خلال الربع الاول من العام الجاري، بدروه في الارتفاع رغم الصادرات الهامة لزيت الزيتون والصناعات المعملية.
وشدد البنك المركزي، خلال حزمة توصيات ضمنها في ختام تقرير له بعنوان "تحليل المبادلات التجارية في تونس خلال الثلاثي الاول من سنة 2018"، على ضرورة وضع برنامج للنجاعة الطاقية يرتكزعلى استغلال الطاقات المتجددة وترشيد الاستهلاك.
واكد البنك المركزي في نفس التقرير "ضرورة استعادة نسق انتاج الفسفاط في تونس وتسويقه، باعتباره بات امرا حتميا من اجل الحفاظ على الاسواق الخارجية وتعزيز تدفق العملة الصعبة".
واكد معدو التقرير، كذلك، ضرورة مواصلة الاجراءات المعمول بها لترشيد الواردات والمواد التي ليس لها فاعلية في سلاسل القيمة الوطنية الى جانب وضع خطة فعالة لتذليل العوائق التي تحول دون استعادة السوق الليبية وافريقيا جنوب الصحراء.
حذّر البنك المركزي التونسي اليوم الخميس 10 ماي 2018، من مزيد تفاقم عجز الميزان الطاقي خلال الأشهر القادمة بفعل تجاوز ارتفاع سعر البترول وتجاوز البرميل عتبة 75 دولارا في الاسواق الدولية وتراجع الانتاج الوطني في وقت استمر فيه الميزان التجاري، خلال الربع الاول من العام الجاري، بدروه في الارتفاع رغم الصادرات الهامة لزيت الزيتون والصناعات المعملية.
وشدد البنك المركزي، خلال حزمة توصيات ضمنها في ختام تقرير له بعنوان "تحليل المبادلات التجارية في تونس خلال الثلاثي الاول من سنة 2018"، على ضرورة وضع برنامج للنجاعة الطاقية يرتكزعلى استغلال الطاقات المتجددة وترشيد الاستهلاك.
واكد البنك المركزي في نفس التقرير "ضرورة استعادة نسق انتاج الفسفاط في تونس وتسويقه، باعتباره بات امرا حتميا من اجل الحفاظ على الاسواق الخارجية وتعزيز تدفق العملة الصعبة".
واكد معدو التقرير، كذلك، ضرورة مواصلة الاجراءات المعمول بها لترشيد الواردات والمواد التي ليس لها فاعلية في سلاسل القيمة الوطنية الى جانب وضع خطة فعالة لتذليل العوائق التي تحول دون استعادة السوق الليبية وافريقيا جنوب الصحراء.
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018