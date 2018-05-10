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يوم الخميس 10 ماي 2018
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البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
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الأولى
البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018 | 21:42

حذّر البنك المركزي التونسي اليوم الخميس 10 ماي 2018، من مزيد تفاقم عجز الميزان الطاقي خلال الأشهر القادمة بفعل تجاوز ارتفاع سعر البترول وتجاوز البرميل عتبة 75 دولارا في الاسواق الدولية وتراجع الانتاج الوطني في وقت استمر فيه الميزان التجاري، خلال الربع الاول من العام الجاري، بدروه في الارتفاع رغم الصادرات الهامة لزيت الزيتون والصناعات المعملية.

 وشدد البنك المركزي، خلال حزمة توصيات ضمنها في ختام تقرير له بعنوان "تحليل المبادلات التجارية في تونس خلال الثلاثي الاول من سنة 2018"، على ضرورة وضع برنامج للنجاعة الطاقية يرتكزعلى استغلال الطاقات المتجددة وترشيد الاستهلاك.

 واكد البنك المركزي في نفس التقرير "ضرورة استعادة نسق انتاج الفسفاط في تونس وتسويقه، باعتباره بات امرا حتميا من اجل الحفاظ على الاسواق الخارجية وتعزيز تدفق العملة الصعبة".

واكد معدو التقرير، كذلك، ضرورة مواصلة الاجراءات المعمول بها لترشيد الواردات والمواد التي ليس لها فاعلية في سلاسل القيمة الوطنية الى جانب وضع خطة فعالة لتذليل العوائق التي تحول دون استعادة السوق الليبية وافريقيا جنوب الصحراء.

وات
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البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018 | 21:42

حذّر البنك المركزي التونسي اليوم الخميس 10 ماي 2018، من مزيد تفاقم عجز الميزان الطاقي خلال الأشهر القادمة بفعل تجاوز ارتفاع سعر البترول وتجاوز البرميل عتبة 75 دولارا في الاسواق الدولية وتراجع الانتاج الوطني في وقت استمر فيه الميزان التجاري، خلال الربع الاول من العام الجاري، بدروه في الارتفاع رغم الصادرات الهامة لزيت الزيتون والصناعات المعملية.

 وشدد البنك المركزي، خلال حزمة توصيات ضمنها في ختام تقرير له بعنوان "تحليل المبادلات التجارية في تونس خلال الثلاثي الاول من سنة 2018"، على ضرورة وضع برنامج للنجاعة الطاقية يرتكزعلى استغلال الطاقات المتجددة وترشيد الاستهلاك.

 واكد البنك المركزي في نفس التقرير "ضرورة استعادة نسق انتاج الفسفاط في تونس وتسويقه، باعتباره بات امرا حتميا من اجل الحفاظ على الاسواق الخارجية وتعزيز تدفق العملة الصعبة".

واكد معدو التقرير، كذلك، ضرورة مواصلة الاجراءات المعمول بها لترشيد الواردات والمواد التي ليس لها فاعلية في سلاسل القيمة الوطنية الى جانب وضع خطة فعالة لتذليل العوائق التي تحول دون استعادة السوق الليبية وافريقيا جنوب الصحراء.

وات
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