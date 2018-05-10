حالة الطقس ليوم الجمعة 11 ماي 2018

ضباب محلّي في الصباح ثمّ سحب عابرة بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار.

الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات وتتجاوز مؤقتا 60 أثناء ظهور السحب الرعديّة.

البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 22 و 27 درجة بالشمال والمرتفعات وجهة الساحل وبين 27 و32 درجة ببقية الجهات.