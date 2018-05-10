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يوم الخميس 10 ماي 2018
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حالة الطقس ليوم الجمعة 11 ماي 2018
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الأولى
حالة الطقس ليوم الجمعة 11 ماي 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

ضباب محلّي في الصباح ثمّ سحب عابرة بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار.
 الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات وتتجاوز مؤقتا 60 أثناء ظهور السحب الرعديّة.
البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية.
تتراوح الحرارة القصوى بين 22 و 27 درجة بالشمال والمرتفعات وجهة الساحل وبين 27 و32 درجة ببقية الجهات.

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الأولى
حالة الطقس ليوم الجمعة 11 ماي 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

ضباب محلّي في الصباح ثمّ سحب عابرة بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار.
 الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات وتتجاوز مؤقتا 60 أثناء ظهور السحب الرعديّة.
البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية.
تتراوح الحرارة القصوى بين 22 و 27 درجة بالشمال والمرتفعات وجهة الساحل وبين 27 و32 درجة ببقية الجهات.

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بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018 السّاعة 22:02
أفادت صحيفة "The Fayetteville Observer"، بأن رجل إطفاء في مدينة فايتيفيل الأمريكية، بولاية كارولينا الشمالية طلب يد...
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البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018 السّاعة 21:42
حذّر البنك المركزي التونسي اليوم الخميس 10 ماي 2018، من مزيد تفاقم عجز الميزان الطاقي خلال الأشهر القادمة بفعل...
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حالة الطقس ليوم الجمعة 11 ماي 2018
10 ماي 2018 السّاعة 21:36
ضباب محلّي في الصباح ثمّ سحب عابرة بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية مع ظهور خلايا...
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نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
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