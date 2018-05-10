القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير

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أفادت وزارة الداخلية، في بلاغات لها، أن الوحدات الأمنية تمكنت يومي الأربعاء والخميس، من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير.
ففي أريانة، وعلى إثر تعمد شخص خلال الليلة الفاصلة بين يومي 7 و8 ماي الحالي، الاعتداء بالعنف على امرأة مما تسبب لها في جرح غائر وتهديد ابنها بواسطة آلة حادة “سكين” كبيرة الحجم أثناء مرورهما بجهة برج الوزير، تمكن مركز الأمن الوطني بالمنطقة المذكورة، صباح اليوم من القبض على المظنون فيه ليتبين أنه عنصر تكفيري عمره 29 سنة.
وبالتحري معه، اعترف بأنه “أقدم على ذلك نتيجة قيام المتضررة بالإحتفال بزفاف ابنها وما تخلله من غناء ورقص”.
وأذنت النيابة العموميّة للمركز المذكور بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها “الإعتداء بالعنف الشديد والتهديد بواسطة سلاح أبيض”.
وفي المنستير، ألقت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني، يوم أمس، القبض على عنصر تكفيري عمره 25 سنة يقطن بمعتمديّة منزل النور، وأثبت التحري معه، تواصله مع عناصر إرهابيّة قياديّة مقاتلة في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي بسوريا عبر شبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك” وتطبيقة “ميسنجر”.
وقد أذنت النيابة العمومية للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها “الانتماء إلى تنظيم إرهابي” ومواصلة التحرّيات معه.
كما تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة من ولاية صفاقس، من إلقاء القبض على شخص عمره 18 سنة يقطن بالجهة، وتبين بالتحري معه، أنه يتولى توجيه إرساليات قصيرة لعدد من الأشخاص يحرضهم فيها على الإرهاب.
وباستشارتها، أذنت النيابة العمومية للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها “الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي”.
أفادت وزارة الداخلية، في بلاغات لها، أن الوحدات الأمنية تمكنت يومي الأربعاء والخميس، من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير.
ففي أريانة، وعلى إثر تعمد شخص خلال الليلة الفاصلة بين يومي 7 و8 ماي الحالي، الاعتداء بالعنف على امرأة مما تسبب لها في جرح غائر وتهديد ابنها بواسطة آلة حادة “سكين” كبيرة الحجم أثناء مرورهما بجهة برج الوزير، تمكن مركز الأمن الوطني بالمنطقة المذكورة، صباح اليوم من القبض على المظنون فيه ليتبين أنه عنصر تكفيري عمره 29 سنة.
وبالتحري معه، اعترف بأنه “أقدم على ذلك نتيجة قيام المتضررة بالإحتفال بزفاف ابنها وما تخلله من غناء ورقص”.
وأذنت النيابة العموميّة للمركز المذكور بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها “الإعتداء بالعنف الشديد والتهديد بواسطة سلاح أبيض”.
وفي المنستير، ألقت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني، يوم أمس، القبض على عنصر تكفيري عمره 25 سنة يقطن بمعتمديّة منزل النور، وأثبت التحري معه، تواصله مع عناصر إرهابيّة قياديّة مقاتلة في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي بسوريا عبر شبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك” وتطبيقة “ميسنجر”.
وقد أذنت النيابة العمومية للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها “الانتماء إلى تنظيم إرهابي” ومواصلة التحرّيات معه.
كما تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة من ولاية صفاقس، من إلقاء القبض على شخص عمره 18 سنة يقطن بالجهة، وتبين بالتحري معه، أنه يتولى توجيه إرساليات قصيرة لعدد من الأشخاص يحرضهم فيها على الإرهاب.
وباستشارتها، أذنت النيابة العمومية للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها “الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي”.
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018