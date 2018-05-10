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يوم الخميس 10 ماي 2018
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القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
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الأولى
القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018 | 21:30

 أفادت وزارة الداخلية، في بلاغات لها، أن الوحدات الأمنية تمكنت يومي الأربعاء والخميس، من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير.

ففي أريانة، وعلى إثر تعمد شخص خلال الليلة الفاصلة بين يومي 7 و8 ماي الحالي، الاعتداء بالعنف على امرأة مما تسبب لها في جرح غائر وتهديد ابنها بواسطة آلة حادة “سكين” كبيرة الحجم أثناء مرورهما بجهة برج الوزير، تمكن مركز الأمن الوطني بالمنطقة المذكورة، صباح اليوم من القبض على المظنون فيه ليتبين أنه عنصر تكفيري عمره 29 سنة.

وبالتحري معه، اعترف بأنه “أقدم على ذلك نتيجة قيام المتضررة بالإحتفال بزفاف ابنها وما تخلله من غناء ورقص”.

وأذنت النيابة العموميّة للمركز المذكور بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها “الإعتداء بالعنف الشديد والتهديد بواسطة سلاح أبيض”.

وفي المنستير، ألقت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني، يوم أمس، القبض على عنصر تكفيري عمره 25 سنة يقطن بمعتمديّة منزل النور، وأثبت التحري معه، تواصله مع عناصر إرهابيّة قياديّة مقاتلة في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي بسوريا عبر شبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك” وتطبيقة “ميسنجر”.

وقد أذنت النيابة العمومية للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها “الانتماء إلى تنظيم إرهابي” ومواصلة التحرّيات معه.

 كما تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة من ولاية صفاقس، من إلقاء القبض على شخص عمره 18 سنة يقطن بالجهة، وتبين بالتحري معه، أنه يتولى توجيه إرساليات قصيرة لعدد من الأشخاص يحرضهم فيها على الإرهاب.

وباستشارتها، أذنت النيابة العمومية للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها “الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي”.

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الأولى
القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018 | 21:30

 أفادت وزارة الداخلية، في بلاغات لها، أن الوحدات الأمنية تمكنت يومي الأربعاء والخميس، من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير.

ففي أريانة، وعلى إثر تعمد شخص خلال الليلة الفاصلة بين يومي 7 و8 ماي الحالي، الاعتداء بالعنف على امرأة مما تسبب لها في جرح غائر وتهديد ابنها بواسطة آلة حادة “سكين” كبيرة الحجم أثناء مرورهما بجهة برج الوزير، تمكن مركز الأمن الوطني بالمنطقة المذكورة، صباح اليوم من القبض على المظنون فيه ليتبين أنه عنصر تكفيري عمره 29 سنة.

وبالتحري معه، اعترف بأنه “أقدم على ذلك نتيجة قيام المتضررة بالإحتفال بزفاف ابنها وما تخلله من غناء ورقص”.

وأذنت النيابة العموميّة للمركز المذكور بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها “الإعتداء بالعنف الشديد والتهديد بواسطة سلاح أبيض”.

وفي المنستير، ألقت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني، يوم أمس، القبض على عنصر تكفيري عمره 25 سنة يقطن بمعتمديّة منزل النور، وأثبت التحري معه، تواصله مع عناصر إرهابيّة قياديّة مقاتلة في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي بسوريا عبر شبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك” وتطبيقة “ميسنجر”.

وقد أذنت النيابة العمومية للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها “الانتماء إلى تنظيم إرهابي” ومواصلة التحرّيات معه.

 كما تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة من ولاية صفاقس، من إلقاء القبض على شخص عمره 18 سنة يقطن بالجهة، وتبين بالتحري معه، أنه يتولى توجيه إرساليات قصيرة لعدد من الأشخاص يحرضهم فيها على الإرهاب.

وباستشارتها، أذنت النيابة العمومية للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها “الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي”.

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