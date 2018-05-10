مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية

افاد حارس المنتخب التونسي لكرة اليد والنادي الافريقي مكرم الميساوي انه " قرر الاحتراف في البطولة الرومانية خلال الموسم المقبل ووقّع عقدا مع فريق دينامو بوخارست".

وقال الميساوي (37 سنة) في تصريح لاحدى الاذاعات الخاصة مساء اليوم الخميس " رفضت مغادرة فريق باب الجديد نهاية الموسم الفارط إيمانا مني بضرورة مد يد المساعدة للنادي في الأزمة التي مرّ بها" مضيفا "فضّلت البقاء الموسم الفارط واعتبر نفسي قدمت تضحيات من اجل النادي الافريقي عندما اختار غيري مغادرة النادي والاحتراف .."

وأوضح الميساوي أن التحاقه بالبطولة الرومانية لمدة سنتين يعد خيارا رياضيا بالأساس ولا علاقة له بالمسائل المادية" مؤكدا ان احترافه يمثل بالنسبة اليه مشروعا اذ ينوي متابعة دراسته قصد دخول عالم التسيير الرياضي والعودة إلى الإفريقي من الباب الكبير" على حد قوله.

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