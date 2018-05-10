مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية

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افاد حارس المنتخب التونسي لكرة اليد والنادي الافريقي مكرم الميساوي انه " قرر الاحتراف في البطولة الرومانية خلال الموسم المقبل ووقّع عقدا مع فريق دينامو بوخارست".
وقال الميساوي (37 سنة) في تصريح لاحدى الاذاعات الخاصة مساء اليوم الخميس " رفضت مغادرة فريق باب الجديد نهاية الموسم الفارط إيمانا مني بضرورة مد يد المساعدة للنادي في الأزمة التي مرّ بها" مضيفا "فضّلت البقاء الموسم الفارط واعتبر نفسي قدمت تضحيات من اجل النادي الافريقي عندما اختار غيري مغادرة النادي والاحتراف .."
وأوضح الميساوي أن التحاقه بالبطولة الرومانية لمدة سنتين يعد خيارا رياضيا بالأساس ولا علاقة له بالمسائل المادية" مؤكدا ان احترافه يمثل بالنسبة اليه مشروعا اذ ينوي متابعة دراسته قصد دخول عالم التسيير الرياضي والعودة إلى الإفريقي من الباب الكبير" على حد قوله.
افاد حارس المنتخب التونسي لكرة اليد والنادي الافريقي مكرم الميساوي انه " قرر الاحتراف في البطولة الرومانية خلال الموسم المقبل ووقّع عقدا مع فريق دينامو بوخارست".
وقال الميساوي (37 سنة) في تصريح لاحدى الاذاعات الخاصة مساء اليوم الخميس " رفضت مغادرة فريق باب الجديد نهاية الموسم الفارط إيمانا مني بضرورة مد يد المساعدة للنادي في الأزمة التي مرّ بها" مضيفا "فضّلت البقاء الموسم الفارط واعتبر نفسي قدمت تضحيات من اجل النادي الافريقي عندما اختار غيري مغادرة النادي والاحتراف .."
وأوضح الميساوي أن التحاقه بالبطولة الرومانية لمدة سنتين يعد خيارا رياضيا بالأساس ولا علاقة له بالمسائل المادية" مؤكدا ان احترافه يمثل بالنسبة اليه مشروعا اذ ينوي متابعة دراسته قصد دخول عالم التسيير الرياضي والعودة إلى الإفريقي من الباب الكبير" على حد قوله.
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
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21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
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21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018