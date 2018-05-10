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يوم الخميس 10 ماي 2018
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بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
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الأولى
بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018 | 20:53

نقلت "رويترز" عن مصدر أمني عراقي قوله، إن ضباطا في المخابرات العراقية يحتجزون أحد مساعدي زعيم تنظيم "داعش" وأنهم استخدموا تطبيقا على هاتفه المحمول للإيقاع بأربعة من قادة التنظيم.

وقال المستشار الأمني هشام الهاشمي لرويترز اليوم الخميس، إن السلطات التركية ألقت القبض على إسماعيل العيثاوي المعروف بكنيته أبو زيد العراقي، في فيفري الماضي في تركيا وسلمته لمسؤولين في المخابرات العراقية.

وأفاد الهاشمي بأن العيثاوي مساعد مباشر لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي وكان مسؤولا عن التحويلات المالية إلى الحسابات المصرفية للتنظيم في عدة دول، وقد استخدمت المخابرات العراقية تطبيق تليغرام للرسائل على هاتف العيثاوي للإيقاع بقادة آخرين من التنظيم واستدراجهم لعبور الحدود من سوريا إلى العراق، وألقي القبض عليهم بينهم صدام الجمل وهو سوري وكان والي منطقة شرق الفرات في التنظيم.

وقال الهاشمي: "العملية تمت بالتعاون مع المخابرات الأمريكية من ضمن التحالف والمخابرات التركية"، مشيرا إلى أن ضباط المخابرات العراقية والأمريكية تمكنوا، بعد القبض على العيثاوي، من الكشف عن الحسابات المصرفية للتنظيم وجميع الشفرات التي كان يستخدمها.

وأضاف الهاشمي أن "الحبل يضيق" حول البغدادي زعيم التنظيم واسمه الحقيقي إبراهيم السامرائي بعد اعتقال 3 قادة ميدانيين بالإضافة للعيثاوي والجمل وهم السوري محمد حسين القدير والعراقيان عمر شهاب الكربولي وعصام عبد القادر الزوبعي.

ويعتقد أن البغدادي، الذي أعلن نفسه خليفة للمسلمين في عام 2014 بعد أن سيطر التنظيم على مدينة الموصل العراقية، يختبئ الآن في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق بعد أن خسر التنظيم جميع المدن والبلدات التي كان يسيطر عليها.

 

 

 

المصدر: رويترز
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الأولى
بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018 | 20:53

نقلت "رويترز" عن مصدر أمني عراقي قوله، إن ضباطا في المخابرات العراقية يحتجزون أحد مساعدي زعيم تنظيم "داعش" وأنهم استخدموا تطبيقا على هاتفه المحمول للإيقاع بأربعة من قادة التنظيم.

وقال المستشار الأمني هشام الهاشمي لرويترز اليوم الخميس، إن السلطات التركية ألقت القبض على إسماعيل العيثاوي المعروف بكنيته أبو زيد العراقي، في فيفري الماضي في تركيا وسلمته لمسؤولين في المخابرات العراقية.

وأفاد الهاشمي بأن العيثاوي مساعد مباشر لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي وكان مسؤولا عن التحويلات المالية إلى الحسابات المصرفية للتنظيم في عدة دول، وقد استخدمت المخابرات العراقية تطبيق تليغرام للرسائل على هاتف العيثاوي للإيقاع بقادة آخرين من التنظيم واستدراجهم لعبور الحدود من سوريا إلى العراق، وألقي القبض عليهم بينهم صدام الجمل وهو سوري وكان والي منطقة شرق الفرات في التنظيم.

وقال الهاشمي: "العملية تمت بالتعاون مع المخابرات الأمريكية من ضمن التحالف والمخابرات التركية"، مشيرا إلى أن ضباط المخابرات العراقية والأمريكية تمكنوا، بعد القبض على العيثاوي، من الكشف عن الحسابات المصرفية للتنظيم وجميع الشفرات التي كان يستخدمها.

وأضاف الهاشمي أن "الحبل يضيق" حول البغدادي زعيم التنظيم واسمه الحقيقي إبراهيم السامرائي بعد اعتقال 3 قادة ميدانيين بالإضافة للعيثاوي والجمل وهم السوري محمد حسين القدير والعراقيان عمر شهاب الكربولي وعصام عبد القادر الزوبعي.

ويعتقد أن البغدادي، الذي أعلن نفسه خليفة للمسلمين في عام 2014 بعد أن سيطر التنظيم على مدينة الموصل العراقية، يختبئ الآن في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق بعد أن خسر التنظيم جميع المدن والبلدات التي كان يسيطر عليها.

 

 

 

المصدر: رويترز
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