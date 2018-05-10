السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح

رفض فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في محافظة جازان السعودية، السماح بتنفيذ مشاريع إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك، إلا بعد الحصول على التصاريح الخاصة بذلك.

وأوضح مدير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان محمد الأمين بن خطري، بأن ذلك يأتي لتنظيم مشاريع إفطار الصائم خلال الشهر المبارك، مطالبا الجهات الراغبة في إقامة مثل هذه المشاريع بالتقدم للحصول على التصاريح اللازمة.