نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، عن تدهور العلاقة بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ونجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بسبب نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن رونالدو غاضب من تصريح بيريز، حول إمكانية فوز نيمار بالكرة الذهبية، إذا قدم لريال مدريد، حيث اعتبر "الدون" أن ذلك يعكس رغبة رئيس النادي، في خلافة البرازيلي له.
وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو، رغم علاقته الجيدة مع نيمار، لكنه يتوقع رحيله مع قدوم البرازيلي لصفوف ريال مدريد.
كما أن رونالدو غاضب أيضا من بيريز، الذي لم يوف بوعده بزيادة راتبه السنوي، حيث يحصل حاليًا على راتب أقل من نيمار وليونيل ميسي، بالإضافة إلى غضبه من سعي رئيس الملكي، لضم لاعبين مثل نيمار، وروبرت ليفاندوفسكي، وهاري كين، ومحمد صلاح، من أجل خلافته.
ووفقًا للصحيفة، حدد البرتغالي الدولي أهدافه في الفترة المقبلة، من أجل التغلب على بيريز، وهي أن يقود الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا، من أجل اقتناص الكرة الذهبية السادسة في تاريخه.
كما يريد رونالدو عقد اجتماع حاسم مع بيريز، للتفاوض حول عقد جديد، وسبل تطوير الفريق في الفترة المقبلة، لكن إذا لم يصل لاتفاق، فقد يرحل نحو الصين، أو باريس سان جيرمان.
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، عن تدهور العلاقة بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ونجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بسبب نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن رونالدو غاضب من تصريح بيريز، حول إمكانية فوز نيمار بالكرة الذهبية، إذا قدم لريال مدريد، حيث اعتبر "الدون" أن ذلك يعكس رغبة رئيس النادي، في خلافة البرازيلي له.
وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو، رغم علاقته الجيدة مع نيمار، لكنه يتوقع رحيله مع قدوم البرازيلي لصفوف ريال مدريد.
كما أن رونالدو غاضب أيضا من بيريز، الذي لم يوف بوعده بزيادة راتبه السنوي، حيث يحصل حاليًا على راتب أقل من نيمار وليونيل ميسي، بالإضافة إلى غضبه من سعي رئيس الملكي، لضم لاعبين مثل نيمار، وروبرت ليفاندوفسكي، وهاري كين، ومحمد صلاح، من أجل خلافته.
ووفقًا للصحيفة، حدد البرتغالي الدولي أهدافه في الفترة المقبلة، من أجل التغلب على بيريز، وهي أن يقود الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا، من أجل اقتناص الكرة الذهبية السادسة في تاريخه.
كما يريد رونالدو عقد اجتماع حاسم مع بيريز، للتفاوض حول عقد جديد، وسبل تطوير الفريق في الفترة المقبلة، لكن إذا لم يصل لاتفاق، فقد يرحل نحو الصين، أو باريس سان جيرمان.
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
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22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
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21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
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21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
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21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018