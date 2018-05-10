الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون

نابل – الشروق اون لاين – خالد الهرقام:

أقدم عشية اليوم شيخ عمره 69 سنة على الانتحار بعد أن قام بشنق نفسه في شجرة زيتون بمنطقة الشاطئ القبلي بالهوارية غير بعيد عن مقر سكناه وبإذن من النيابة العمومية قام أعوان مركز الشرطة بالهوارية بانزال الجثة ونقلها إلى مستشفى الطاهري المعموري بنابل وحسب المعلومات الأولية فإن الشيخ يعاني في الفترة الأخيرة من اكتئاب نفسي قد تكون سببا لانتحاره .