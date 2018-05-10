الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 10 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات...
الأولى
الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018 | 20:33

نابل – الشروق اون لاين – خالد الهرقام:

أقدم عشية اليوم شيخ عمره 69 سنة  على الانتحار بعد أن قام بشنق نفسه في شجرة زيتون بمنطقة الشاطئ القبلي بالهوارية غير بعيد عن مقر سكناه وبإذن من النيابة العمومية قام أعوان مركز الشرطة بالهوارية بانزال الجثة ونقلها إلى مستشفى الطاهري المعموري بنابل وحسب المعلومات الأولية فإن الشيخ يعاني في الفترة الأخيرة من اكتئاب نفسي قد تكون سببا لانتحاره .

 

تقرؤون أيضا
توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018 السّاعة 22:25
وقع الكاتب العام للحكومة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، الهادي الماكني، عشية اليوم الخميس 10 ماي 2018،...
المزيد >>
بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018 السّاعة 22:02
أفادت صحيفة "The Fayetteville Observer"، بأن رجل إطفاء في مدينة فايتيفيل الأمريكية، بولاية كارولينا الشمالية طلب يد...
المزيد >>
البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018 السّاعة 21:42
حذّر البنك المركزي التونسي اليوم الخميس 10 ماي 2018، من مزيد تفاقم عجز الميزان الطاقي خلال الأشهر القادمة بفعل...
المزيد >>
حالة الطقس ليوم الجمعة 11 ماي 2018
10 ماي 2018 السّاعة 21:36
ضباب محلّي في الصباح ثمّ سحب عابرة بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية مع ظهور خلايا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018 | 20:33

نابل – الشروق اون لاين – خالد الهرقام:

أقدم عشية اليوم شيخ عمره 69 سنة  على الانتحار بعد أن قام بشنق نفسه في شجرة زيتون بمنطقة الشاطئ القبلي بالهوارية غير بعيد عن مقر سكناه وبإذن من النيابة العمومية قام أعوان مركز الشرطة بالهوارية بانزال الجثة ونقلها إلى مستشفى الطاهري المعموري بنابل وحسب المعلومات الأولية فإن الشيخ يعاني في الفترة الأخيرة من اكتئاب نفسي قد تكون سببا لانتحاره .

 

تقرؤون أيضا
توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018 السّاعة 22:25
وقع الكاتب العام للحكومة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، الهادي الماكني، عشية اليوم الخميس 10 ماي 2018،...
المزيد >>
بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018 السّاعة 22:02
أفادت صحيفة "The Fayetteville Observer"، بأن رجل إطفاء في مدينة فايتيفيل الأمريكية، بولاية كارولينا الشمالية طلب يد...
المزيد >>
البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018 السّاعة 21:42
حذّر البنك المركزي التونسي اليوم الخميس 10 ماي 2018، من مزيد تفاقم عجز الميزان الطاقي خلال الأشهر القادمة بفعل...
المزيد >>
حالة الطقس ليوم الجمعة 11 ماي 2018
10 ماي 2018 السّاعة 21:36
ضباب محلّي في الصباح ثمّ سحب عابرة بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية مع ظهور خلايا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات...
﻿