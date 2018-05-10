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يوم الخميس 10 ماي 2018
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إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
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الأولى
إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018 | 20:26

وجه النجم الفرنسي إيريك كانتونا، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، رسالة لرئيس جمهورية بلاده، إيمانويل ماكرون، مناشدًا إياه، بضرورة تكريم أولمبيك مارسيليا، الذي يستعد لملاقاة أتلتيكو مدريد، في نهائي الدوري الأوروبي.

ونقلت صحيفة لو باريسيان، عدة تصريحات لكانتونا، قال فيها "سيدي الرئيس ماكرون، أود التحقق من شيء، إذا فاز أولمبيك مارسيليا بلقب الدوري الأوروبي، أتحداك أن تنظم مسيرة احتفالية لهم في الشانزليزيه".

وأضاف النجم الفرنسي المعتزل "مانو.. هيا، لا تخيب ظني، أعلم أنك مشجع لمارسيليا".

وكان الرئيس الفرنسي، حاضرا للمباراة النهائية لكأس فرنسا، الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بتتويج باريس سان جيرمان، باللقب بعد فوزه على ليزيريبي، بهدفين دون رد.

المصدر: كووورة
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الأولى
إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018 | 20:26

وجه النجم الفرنسي إيريك كانتونا، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، رسالة لرئيس جمهورية بلاده، إيمانويل ماكرون، مناشدًا إياه، بضرورة تكريم أولمبيك مارسيليا، الذي يستعد لملاقاة أتلتيكو مدريد، في نهائي الدوري الأوروبي.

ونقلت صحيفة لو باريسيان، عدة تصريحات لكانتونا، قال فيها "سيدي الرئيس ماكرون، أود التحقق من شيء، إذا فاز أولمبيك مارسيليا بلقب الدوري الأوروبي، أتحداك أن تنظم مسيرة احتفالية لهم في الشانزليزيه".

وأضاف النجم الفرنسي المعتزل "مانو.. هيا، لا تخيب ظني، أعلم أنك مشجع لمارسيليا".

وكان الرئيس الفرنسي، حاضرا للمباراة النهائية لكأس فرنسا، الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بتتويج باريس سان جيرمان، باللقب بعد فوزه على ليزيريبي، بهدفين دون رد.

المصدر: كووورة
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10 ماي 2018 السّاعة 22:02
أفادت صحيفة "The Fayetteville Observer"، بأن رجل إطفاء في مدينة فايتيفيل الأمريكية، بولاية كارولينا الشمالية طلب يد...
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