برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها

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قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها عشية اليوم انه إثر تعمد شخص خلال الليلة الفاصلة بين يومي 07 و08 ماي 2018 الإعتداء بالعنف على امرأة مما تسبب لها في جرح غائر وتهديد ابنها بواسطة آلة حادة "سكين" كبيرة الحجم أثناء مرورهما بجهة برج الوزير.
تمكن صباح اليوم 10 ماي 2018 مركز الأمن الوطني ببرج الوزير ولاية أريانة من القبض على المظنون فيه بعد نصب كمين محكم له الذي تبين أنه عنصر تكفيري عمره 29 سنة، والذي بالتحري معه إعترف بأنه أقدم على ذلك نتيجة قيام المتضررة بالإحتفال بزفاف إبنها وما تخلله من غناء ورقص.
وباستشارة النيابة العموميّة، أذنت للمركز المذكور بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإعتداء بالعنف الشديد والتهديد بواسطة سلاح ابيض".
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها عشية اليوم انه إثر تعمد شخص خلال الليلة الفاصلة بين يومي 07 و08 ماي 2018 الإعتداء بالعنف على امرأة مما تسبب لها في جرح غائر وتهديد ابنها بواسطة آلة حادة "سكين" كبيرة الحجم أثناء مرورهما بجهة برج الوزير.
تمكن صباح اليوم 10 ماي 2018 مركز الأمن الوطني ببرج الوزير ولاية أريانة من القبض على المظنون فيه بعد نصب كمين محكم له الذي تبين أنه عنصر تكفيري عمره 29 سنة، والذي بالتحري معه إعترف بأنه أقدم على ذلك نتيجة قيام المتضررة بالإحتفال بزفاف إبنها وما تخلله من غناء ورقص.
وباستشارة النيابة العموميّة، أذنت للمركز المذكور بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإعتداء بالعنف الشديد والتهديد بواسطة سلاح ابيض".
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018