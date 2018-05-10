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يوم الخميس 10 ماي 2018
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برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
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الأولى
برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018 | 19:49

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها عشية اليوم انه إثر تعمد شخص خلال الليلة الفاصلة بين يومي 07 و08 ماي 2018 الإعتداء بالعنف على امرأة مما تسبب لها في جرح غائر وتهديد ابنها بواسطة آلة حادة "سكين" كبيرة الحجم أثناء مرورهما بجهة برج الوزير.

تمكن صباح اليوم 10 ماي 2018 مركز الأمن الوطني ببرج الوزير ولاية أريانة من القبض على المظنون فيه بعد نصب كمين محكم له الذي تبين أنه عنصر تكفيري عمره 29 سنة، والذي بالتحري معه إعترف بأنه أقدم على ذلك نتيجة قيام المتضررة بالإحتفال بزفاف إبنها وما تخلله من غناء ورقص.

وباستشارة النيابة العموميّة، أذنت للمركز المذكور بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإعتداء بالعنف الشديد والتهديد بواسطة سلاح ابيض".

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الأولى
برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018 | 19:49

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها عشية اليوم انه إثر تعمد شخص خلال الليلة الفاصلة بين يومي 07 و08 ماي 2018 الإعتداء بالعنف على امرأة مما تسبب لها في جرح غائر وتهديد ابنها بواسطة آلة حادة "سكين" كبيرة الحجم أثناء مرورهما بجهة برج الوزير.

تمكن صباح اليوم 10 ماي 2018 مركز الأمن الوطني ببرج الوزير ولاية أريانة من القبض على المظنون فيه بعد نصب كمين محكم له الذي تبين أنه عنصر تكفيري عمره 29 سنة، والذي بالتحري معه إعترف بأنه أقدم على ذلك نتيجة قيام المتضررة بالإحتفال بزفاف إبنها وما تخلله من غناء ورقص.

وباستشارة النيابة العموميّة، أذنت للمركز المذكور بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإعتداء بالعنف الشديد والتهديد بواسطة سلاح ابيض".

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بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018 السّاعة 22:02
أفادت صحيفة "The Fayetteville Observer"، بأن رجل إطفاء في مدينة فايتيفيل الأمريكية، بولاية كارولينا الشمالية طلب يد...
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البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018 السّاعة 21:42
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نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
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