محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول

واصل النجم الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول، حصد الجوائز خلال مسيرته المميزة مع فريقه الإنجليزي هذا الموسم.

وتوج صلاح، اليوم الخميس، بجائزة أفضل لاعب في ليفربول، عن شهر أفريل الماضي.

وفاز صلاح بالجائزة، للمرة السابعة هذا الموسم، بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع الفريق الشهر الماضي، الذي شهد تسجيله 6 أهداف، وساهم خلاله في تأهل ليفربول، لنهائي دوري الأبطال، ليتصدر تصويت لاعب الشهر، عبر الموقع الرسمي للريدز.

ونقل موقع ليفربول، عن صلاح قوله "سعيد للفوز بالجائزة مرة أخرى، لا أتذكر على وجه الدقة، الأهداف التي سجلتها في الشهر الماضي، لكنني دائما أسعد بمساعدة الفريق وتسجيل الأهداف".

وأضاف صلاح "أستمتع بكرة القدم هنا، اللاعبون في ليفربول، يمتلكون المواصفات اللازمة، نتعاون مع بعضنا البعض، وأشعر بالسعادة بما نقدمه".

وتطرق صلاح، للحديث عن نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيجمع ليفربول مع ريال مدريد الإسباني في 26 ماي الجاري، بالعاصمة الأوكرانية كييف، بالإضافة للقاء الفريق الأخير بالدوري الانجليزي أمام برايتون يوم الأحد القادم، الذي سيحسم صراع المنافسة على التأهل للمسابقة القارية في الموسم المقبل.

وقال صلاح "متحمس للغاية بخوض آخر مباريات الموسم، الأحد المقبل، بالإضافة لنهائي دوري الأبطال، الجميع متحمس في المدينة وكذلك نحن".

يذكر أن محمد صلاح، يعتبر المرشح الأوفر حظا للتتويج بجائزة أفضل لاعب هذا الموسم في ليفربول، كما يتنافس أيضا للحصول على جائزة هداف الموسم مع الفريق، خلال الحفل الذي سيقيمه النادي، في وقت لاحق، اليوم على ملعب الأنفيلد، كما سيتسلم اليوم، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة النقاد البريطانية في لندن.

وكالات