محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول

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واصل النجم الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول، حصد الجوائز خلال مسيرته المميزة مع فريقه الإنجليزي هذا الموسم.
وتوج صلاح، اليوم الخميس، بجائزة أفضل لاعب في ليفربول، عن شهر أفريل الماضي.
وفاز صلاح بالجائزة، للمرة السابعة هذا الموسم، بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع الفريق الشهر الماضي، الذي شهد تسجيله 6 أهداف، وساهم خلاله في تأهل ليفربول، لنهائي دوري الأبطال، ليتصدر تصويت لاعب الشهر، عبر الموقع الرسمي للريدز.
ونقل موقع ليفربول، عن صلاح قوله "سعيد للفوز بالجائزة مرة أخرى، لا أتذكر على وجه الدقة، الأهداف التي سجلتها في الشهر الماضي، لكنني دائما أسعد بمساعدة الفريق وتسجيل الأهداف".
وأضاف صلاح "أستمتع بكرة القدم هنا، اللاعبون في ليفربول، يمتلكون المواصفات اللازمة، نتعاون مع بعضنا البعض، وأشعر بالسعادة بما نقدمه".
وتطرق صلاح، للحديث عن نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيجمع ليفربول مع ريال مدريد الإسباني في 26 ماي الجاري، بالعاصمة الأوكرانية كييف، بالإضافة للقاء الفريق الأخير بالدوري الانجليزي أمام برايتون يوم الأحد القادم، الذي سيحسم صراع المنافسة على التأهل للمسابقة القارية في الموسم المقبل.
وقال صلاح "متحمس للغاية بخوض آخر مباريات الموسم، الأحد المقبل، بالإضافة لنهائي دوري الأبطال، الجميع متحمس في المدينة وكذلك نحن".
يذكر أن محمد صلاح، يعتبر المرشح الأوفر حظا للتتويج بجائزة أفضل لاعب هذا الموسم في ليفربول، كما يتنافس أيضا للحصول على جائزة هداف الموسم مع الفريق، خلال الحفل الذي سيقيمه النادي، في وقت لاحق، اليوم على ملعب الأنفيلد، كما سيتسلم اليوم، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة النقاد البريطانية في لندن.
واصل النجم الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول، حصد الجوائز خلال مسيرته المميزة مع فريقه الإنجليزي هذا الموسم.
وتوج صلاح، اليوم الخميس، بجائزة أفضل لاعب في ليفربول، عن شهر أفريل الماضي.
وفاز صلاح بالجائزة، للمرة السابعة هذا الموسم، بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع الفريق الشهر الماضي، الذي شهد تسجيله 6 أهداف، وساهم خلاله في تأهل ليفربول، لنهائي دوري الأبطال، ليتصدر تصويت لاعب الشهر، عبر الموقع الرسمي للريدز.
ونقل موقع ليفربول، عن صلاح قوله "سعيد للفوز بالجائزة مرة أخرى، لا أتذكر على وجه الدقة، الأهداف التي سجلتها في الشهر الماضي، لكنني دائما أسعد بمساعدة الفريق وتسجيل الأهداف".
وأضاف صلاح "أستمتع بكرة القدم هنا، اللاعبون في ليفربول، يمتلكون المواصفات اللازمة، نتعاون مع بعضنا البعض، وأشعر بالسعادة بما نقدمه".
وتطرق صلاح، للحديث عن نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيجمع ليفربول مع ريال مدريد الإسباني في 26 ماي الجاري، بالعاصمة الأوكرانية كييف، بالإضافة للقاء الفريق الأخير بالدوري الانجليزي أمام برايتون يوم الأحد القادم، الذي سيحسم صراع المنافسة على التأهل للمسابقة القارية في الموسم المقبل.
وقال صلاح "متحمس للغاية بخوض آخر مباريات الموسم، الأحد المقبل، بالإضافة لنهائي دوري الأبطال، الجميع متحمس في المدينة وكذلك نحن".
يذكر أن محمد صلاح، يعتبر المرشح الأوفر حظا للتتويج بجائزة أفضل لاعب هذا الموسم في ليفربول، كما يتنافس أيضا للحصول على جائزة هداف الموسم مع الفريق، خلال الحفل الذي سيقيمه النادي، في وقت لاحق، اليوم على ملعب الأنفيلد، كما سيتسلم اليوم، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة النقاد البريطانية في لندن.
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018
-
17:58قوة الجولان على طريق إزالة الكيان
10 ماي 2018
-
17:51السبسي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
17:30كرة القدم: ترجي جرجيس يغادر "الناسيونال" وبنقردان يخوض "الباراج"
10 ماي 2018
-
17:13الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي
10 ماي 2018
-
17:03روما يحدد سعر بيع أليسون لريال مدريد
10 ماي 2018
-
16:50جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد
10 ماي 2018
-
16:29النادي الافريقي يحدد موعد الجلسة العامة الانتخابية
10 ماي 2018
-
16:25الكاريكاتورية التونسية ليليا هلول تحل ضيفة على برنامج "هُنَّ" ببيروت
10 ماي 2018
-
-
16:00عبيد البريكي: إنقاذ البلاد من أزمتها يستوجب إقرار إصلاحات عاجلة
10 ماي 2018
-
15:41اتصالات تونس شريك و راعي رسمي لمركز المسيّرين الشبان في تونس
10 ماي 2018