وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

استقبل وزير العدل غازي الجريبي عشية اليوم بمقر وزارة العدل كريستوف برنسكوني الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وقد تمحور اللّقاء حول ما شهدته السنوات الأخيرة من تقدم واضح في مسارات التعاون بين وزارة العدل و مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، لا سيّما بعد انضمام تونس لعدد من اتفاقيات لاهاي للقانون الدولي الخاص و ما يمكن أن تحققه هذه الخطوة من انعكاسات إيجابية على المنظومة القانونية التونسية وتعزيز تناغمها مع المنظومة القانونية الدولية، بما يخدم مصلحة المواطنين التونسيين و يعود بالفائدة على مستوى الخدمات المسداة لهم، خاصة فيما يتعلق بتبليغ الوثائق القضائية و غير القضائية في المادة المدنية والتجارية أو بحذف المصادقة على الوثائق العامة الأجنبية.