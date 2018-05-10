وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

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استقبل وزير العدل غازي الجريبي عشية اليوم بمقر وزارة العدل كريستوف برنسكوني الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وقد تمحور اللّقاء حول ما شهدته السنوات الأخيرة من تقدم واضح في مسارات التعاون بين وزارة العدل و مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، لا سيّما بعد انضمام تونس لعدد من اتفاقيات لاهاي للقانون الدولي الخاص و ما يمكن أن تحققه هذه الخطوة من انعكاسات إيجابية على المنظومة القانونية التونسية وتعزيز تناغمها مع المنظومة القانونية الدولية، بما يخدم مصلحة المواطنين التونسيين و يعود بالفائدة على مستوى الخدمات المسداة لهم، خاصة فيما يتعلق بتبليغ الوثائق القضائية و غير القضائية في المادة المدنية والتجارية أو بحذف المصادقة على الوثائق العامة الأجنبية.
استقبل وزير العدل غازي الجريبي عشية اليوم بمقر وزارة العدل كريستوف برنسكوني الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وقد تمحور اللّقاء حول ما شهدته السنوات الأخيرة من تقدم واضح في مسارات التعاون بين وزارة العدل و مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، لا سيّما بعد انضمام تونس لعدد من اتفاقيات لاهاي للقانون الدولي الخاص و ما يمكن أن تحققه هذه الخطوة من انعكاسات إيجابية على المنظومة القانونية التونسية وتعزيز تناغمها مع المنظومة القانونية الدولية، بما يخدم مصلحة المواطنين التونسيين و يعود بالفائدة على مستوى الخدمات المسداة لهم، خاصة فيما يتعلق بتبليغ الوثائق القضائية و غير القضائية في المادة المدنية والتجارية أو بحذف المصادقة على الوثائق العامة الأجنبية.
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018
-
17:58قوة الجولان على طريق إزالة الكيان
10 ماي 2018
-
17:51السبسي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
17:30كرة القدم: ترجي جرجيس يغادر "الناسيونال" وبنقردان يخوض "الباراج"
10 ماي 2018
-
17:13الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي
10 ماي 2018
-
17:03روما يحدد سعر بيع أليسون لريال مدريد
10 ماي 2018
-
16:50جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد
10 ماي 2018
-
16:29النادي الافريقي يحدد موعد الجلسة العامة الانتخابية
10 ماي 2018
-
16:25الكاريكاتورية التونسية ليليا هلول تحل ضيفة على برنامج "هُنَّ" ببيروت
10 ماي 2018
-
-
16:00عبيد البريكي: إنقاذ البلاد من أزمتها يستوجب إقرار إصلاحات عاجلة
10 ماي 2018
-
15:41اتصالات تونس شريك و راعي رسمي لمركز المسيّرين الشبان في تونس
10 ماي 2018