أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها

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قال عضو الهيئة المستقلة للانتخابات أنور بن حسن لدى حضوره الخميس 10 ماي 2018، برنامج « البلاد اليوم » على موجات الإذاعة الوطنية أن أداء الإدارة التنفيذية للهيئة خلال الانتخابات البلدية كان ضعيفا وباهتا مؤكدا أنه كانت هناك فجوة بين الإدارة المركزية والإدارات الفرعية.
واعتبر أن مجلس الهيئة كان في مستوى الحدث وأنقذ ما أمكن إنقاذه من المسار الانتخابي للبلاد قائلا: " كمجلس هيئة عملنا بصمت وبتحفّظ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المسار وتجندنا كل الأعضاء بدون استثناء وعملنا كإداريين طيلة العملية الانتخابية " .
وأوضح بن حسن أن رئيس الهيئة لم يستجب إلى العديد من القرارات التي أصدرها المجلس كما أنه لم يعرض بعض القرارات المهمة على المجلس مؤكدا أن منظومة كاملة تم رسمها ولم تنفّذ بالكامل برغم أن الدولة التونسية وفّرت كل الإمكانيات.
وأشار بن حسن أن ضعف الهيئة كان على مستوى القيادة أي في شخص رئيسها محمد التليلي المنصري قائلا: "رئيس الهيئة استفرد بالرأي في عدة مناسبات وكان متعنّتا ولم يكن بالكفاءة المطلوبة في حدث تاريخي عاشته البلاد".
وأضاف أن ضعف الهيئة كان بارزا أيضا في الجانب الاتصالي خاصة في يوم افتتاح المركز الإعلامي حيث لم تحضر الرئاسات الثلاثة والرؤساء السابقين للهيئة في حين أنه حدث سياسي بامتياز تابعته وسائل الاعلام الوطنية والأجنبية وضيوف أجانب من المفروض أن تتجنّد له الإدارة التنفيذية حفاظا على صورة الهيئة في الداخل وصورة تونس في الخارج وفق تعبيره مضيفا: " افتتاح المركز الإعلامي كان باهتا وضعيفا برغم أننا أنفقنا من اجله مئات الملايين " مضيفا : " للأسف الهيئة فقدت الكثير من هيبتها ".
قال عضو الهيئة المستقلة للانتخابات أنور بن حسن لدى حضوره الخميس 10 ماي 2018، برنامج « البلاد اليوم » على موجات الإذاعة الوطنية أن أداء الإدارة التنفيذية للهيئة خلال الانتخابات البلدية كان ضعيفا وباهتا مؤكدا أنه كانت هناك فجوة بين الإدارة المركزية والإدارات الفرعية.
واعتبر أن مجلس الهيئة كان في مستوى الحدث وأنقذ ما أمكن إنقاذه من المسار الانتخابي للبلاد قائلا: " كمجلس هيئة عملنا بصمت وبتحفّظ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المسار وتجندنا كل الأعضاء بدون استثناء وعملنا كإداريين طيلة العملية الانتخابية " .
وأوضح بن حسن أن رئيس الهيئة لم يستجب إلى العديد من القرارات التي أصدرها المجلس كما أنه لم يعرض بعض القرارات المهمة على المجلس مؤكدا أن منظومة كاملة تم رسمها ولم تنفّذ بالكامل برغم أن الدولة التونسية وفّرت كل الإمكانيات.
وأشار بن حسن أن ضعف الهيئة كان على مستوى القيادة أي في شخص رئيسها محمد التليلي المنصري قائلا: "رئيس الهيئة استفرد بالرأي في عدة مناسبات وكان متعنّتا ولم يكن بالكفاءة المطلوبة في حدث تاريخي عاشته البلاد".
وأضاف أن ضعف الهيئة كان بارزا أيضا في الجانب الاتصالي خاصة في يوم افتتاح المركز الإعلامي حيث لم تحضر الرئاسات الثلاثة والرؤساء السابقين للهيئة في حين أنه حدث سياسي بامتياز تابعته وسائل الاعلام الوطنية والأجنبية وضيوف أجانب من المفروض أن تتجنّد له الإدارة التنفيذية حفاظا على صورة الهيئة في الداخل وصورة تونس في الخارج وفق تعبيره مضيفا: " افتتاح المركز الإعلامي كان باهتا وضعيفا برغم أننا أنفقنا من اجله مئات الملايين " مضيفا : " للأسف الهيئة فقدت الكثير من هيبتها ".
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018
-
17:58قوة الجولان على طريق إزالة الكيان
10 ماي 2018
-
17:51السبسي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
17:30كرة القدم: ترجي جرجيس يغادر "الناسيونال" وبنقردان يخوض "الباراج"
10 ماي 2018
-
17:13الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي
10 ماي 2018
-
17:03روما يحدد سعر بيع أليسون لريال مدريد
10 ماي 2018
-
16:50جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد
10 ماي 2018
-
16:29النادي الافريقي يحدد موعد الجلسة العامة الانتخابية
10 ماي 2018
-
16:25الكاريكاتورية التونسية ليليا هلول تحل ضيفة على برنامج "هُنَّ" ببيروت
10 ماي 2018
-
-
16:00عبيد البريكي: إنقاذ البلاد من أزمتها يستوجب إقرار إصلاحات عاجلة
10 ماي 2018
-
15:41اتصالات تونس شريك و راعي رسمي لمركز المسيّرين الشبان في تونس
10 ماي 2018