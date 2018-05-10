الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 10 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات... الانتخابات البلدية: توزيع المقاعد في 349 دائرة بلدية حركة نداء تونس تتبرأ من تصريحات فؤاد بوسلامة
السياسي
أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018 | 18:53

قال عضو الهيئة المستقلة للانتخابات أنور بن حسن لدى حضوره الخميس 10 ماي 2018،  برنامج « البلاد اليوم » على موجات الإذاعة الوطنية أن أداء الإدارة التنفيذية للهيئة خلال الانتخابات البلدية كان ضعيفا وباهتا مؤكدا أنه كانت هناك فجوة بين الإدارة المركزية والإدارات الفرعية.

واعتبر أن مجلس الهيئة كان في مستوى الحدث وأنقذ ما أمكن إنقاذه من المسار الانتخابي للبلاد قائلا: " كمجلس هيئة عملنا بصمت وبتحفّظ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المسار وتجندنا كل الأعضاء بدون استثناء وعملنا كإداريين طيلة العملية الانتخابية " .

وأوضح بن حسن أن رئيس الهيئة لم يستجب إلى العديد من القرارات التي أصدرها المجلس كما أنه لم يعرض بعض القرارات المهمة على المجلس مؤكدا أن منظومة كاملة تم رسمها ولم تنفّذ بالكامل برغم أن الدولة التونسية وفّرت كل الإمكانيات.

وأشار بن حسن أن ضعف الهيئة كان على مستوى القيادة أي في شخص رئيسها محمد التليلي المنصري قائلا: "رئيس الهيئة استفرد بالرأي في عدة مناسبات وكان متعنّتا ولم يكن بالكفاءة المطلوبة في حدث تاريخي عاشته البلاد".

وأضاف أن ضعف الهيئة كان بارزا أيضا في الجانب الاتصالي خاصة في يوم افتتاح المركز الإعلامي حيث لم تحضر الرئاسات الثلاثة والرؤساء السابقين للهيئة في حين أنه حدث سياسي بامتياز تابعته وسائل الاعلام الوطنية والأجنبية وضيوف أجانب من المفروض أن تتجنّد له الإدارة التنفيذية حفاظا على صورة الهيئة في الداخل وصورة تونس في الخارج وفق تعبيره مضيفا: " افتتاح المركز الإعلامي كان باهتا وضعيفا برغم أننا أنفقنا من اجله مئات الملايين " مضيفا : " للأسف الهيئة فقدت الكثير من هيبتها ".

المصدر: الاذاعة الوطنية
تقرؤون أيضا
أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018 السّاعة 18:53
قال عضو الهيئة المستقلة للانتخابات أنور بن حسن لدى حضوره الخميس 10 ماي 2018، برنامج « البلاد اليوم » على موجات...
المزيد >>
عبيد البريكي: إنقاذ البلاد من أزمتها يستوجب إقرار إصلاحات عاجلة
10 ماي 2018 السّاعة 16:00
قال النقابي ومؤسس حزب حركة تونس إلى الأمام،...
المزيد >>
المؤرخون ليسوا ضد مسار العدالة الانتقالية
10 ماي 2018 السّاعة 10:56
تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: أفتتح...
المزيد >>
المفاوضات بين النداء والنهضة انطلقت:هل بدأت معركة رئاسة بلدية تونس؟
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
بالرغم من فوز قائمة حركة النهضة باغلبية الاصوات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018 | 18:53

قال عضو الهيئة المستقلة للانتخابات أنور بن حسن لدى حضوره الخميس 10 ماي 2018،  برنامج « البلاد اليوم » على موجات الإذاعة الوطنية أن أداء الإدارة التنفيذية للهيئة خلال الانتخابات البلدية كان ضعيفا وباهتا مؤكدا أنه كانت هناك فجوة بين الإدارة المركزية والإدارات الفرعية.

واعتبر أن مجلس الهيئة كان في مستوى الحدث وأنقذ ما أمكن إنقاذه من المسار الانتخابي للبلاد قائلا: " كمجلس هيئة عملنا بصمت وبتحفّظ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المسار وتجندنا كل الأعضاء بدون استثناء وعملنا كإداريين طيلة العملية الانتخابية " .

وأوضح بن حسن أن رئيس الهيئة لم يستجب إلى العديد من القرارات التي أصدرها المجلس كما أنه لم يعرض بعض القرارات المهمة على المجلس مؤكدا أن منظومة كاملة تم رسمها ولم تنفّذ بالكامل برغم أن الدولة التونسية وفّرت كل الإمكانيات.

وأشار بن حسن أن ضعف الهيئة كان على مستوى القيادة أي في شخص رئيسها محمد التليلي المنصري قائلا: "رئيس الهيئة استفرد بالرأي في عدة مناسبات وكان متعنّتا ولم يكن بالكفاءة المطلوبة في حدث تاريخي عاشته البلاد".

وأضاف أن ضعف الهيئة كان بارزا أيضا في الجانب الاتصالي خاصة في يوم افتتاح المركز الإعلامي حيث لم تحضر الرئاسات الثلاثة والرؤساء السابقين للهيئة في حين أنه حدث سياسي بامتياز تابعته وسائل الاعلام الوطنية والأجنبية وضيوف أجانب من المفروض أن تتجنّد له الإدارة التنفيذية حفاظا على صورة الهيئة في الداخل وصورة تونس في الخارج وفق تعبيره مضيفا: " افتتاح المركز الإعلامي كان باهتا وضعيفا برغم أننا أنفقنا من اجله مئات الملايين " مضيفا : " للأسف الهيئة فقدت الكثير من هيبتها ".

المصدر: الاذاعة الوطنية
تقرؤون أيضا
أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018 السّاعة 18:53
قال عضو الهيئة المستقلة للانتخابات أنور بن حسن لدى حضوره الخميس 10 ماي 2018، برنامج « البلاد اليوم » على موجات...
المزيد >>
عبيد البريكي: إنقاذ البلاد من أزمتها يستوجب إقرار إصلاحات عاجلة
10 ماي 2018 السّاعة 16:00
قال النقابي ومؤسس حزب حركة تونس إلى الأمام،...
المزيد >>
المؤرخون ليسوا ضد مسار العدالة الانتقالية
10 ماي 2018 السّاعة 10:56
تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: أفتتح...
المزيد >>
المفاوضات بين النداء والنهضة انطلقت:هل بدأت معركة رئاسة بلدية تونس؟
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
بالرغم من فوز قائمة حركة النهضة باغلبية الاصوات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات... الانتخابات البلدية: توزيع المقاعد في 349 دائرة بلدية حركة نداء تونس تتبرأ من تصريحات فؤاد بوسلامة
﻿