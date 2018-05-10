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يوم الخميس 10 ماي 2018
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والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
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شروق الجهات
والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018 | 18:48

الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

تحول والي سوسة اليوم إلى مقر اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي  وعاين عملية تجميع الطرود الغذائية التي سيتم توزيعها خلال شهر رمضان للعائلات المعوزة وحيث تم تخصيص 950 قفة رمضان تحتوي على مواد غذائية بقيمة 60 دينارا للقفة الواحدة و تخصيص 6 أطنان من المواد الغذائية المختلفة و توفير 20 ألف قطعة ملابس و 1000 حذاء سيتم توزيعها بمناسبة عيد الفطر.

وأكد الوالي على ضرورة تمكين العائلات المعنية  بالمساعدات في أقرب الآجال مع الحرص على تلبية أغلبية الطلبات بالمعتمديات .

 

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والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018 | 18:48

الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

تحول والي سوسة اليوم إلى مقر اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي  وعاين عملية تجميع الطرود الغذائية التي سيتم توزيعها خلال شهر رمضان للعائلات المعوزة وحيث تم تخصيص 950 قفة رمضان تحتوي على مواد غذائية بقيمة 60 دينارا للقفة الواحدة و تخصيص 6 أطنان من المواد الغذائية المختلفة و توفير 20 ألف قطعة ملابس و 1000 حذاء سيتم توزيعها بمناسبة عيد الفطر.

وأكد الوالي على ضرورة تمكين العائلات المعنية  بالمساعدات في أقرب الآجال مع الحرص على تلبية أغلبية الطلبات بالمعتمديات .

 

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الطبوبي:" 70 ألف خطّ أحمر أمام التفويت في مؤسسات القطاع العام"
10 ماي 2018 السّاعة 13:59
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بالفيديو... احتجاجا على تعطل انجازه: أهالي نفطة يدشّنون "افتراضيا" المستشفى الجهوي
10 ماي 2018 السّاعة 13:49
نفذ صباح اليوم اليوم، عدد من نشطاء المجتمع المدني بنفطة من ولاية توزر حركة احتجاجية رمزية متمثلة في تدشين...
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
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