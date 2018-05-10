والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان

الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

تحول والي سوسة اليوم إلى مقر اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي وعاين عملية تجميع الطرود الغذائية التي سيتم توزيعها خلال شهر رمضان للعائلات المعوزة وحيث تم تخصيص 950 قفة رمضان تحتوي على مواد غذائية بقيمة 60 دينارا للقفة الواحدة و تخصيص 6 أطنان من المواد الغذائية المختلفة و توفير 20 ألف قطعة ملابس و 1000 حذاء سيتم توزيعها بمناسبة عيد الفطر.

وأكد الوالي على ضرورة تمكين العائلات المعنية بالمساعدات في أقرب الآجال مع الحرص على تلبية أغلبية الطلبات بالمعتمديات .