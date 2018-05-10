نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية

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مكتب نابل - الشروق أون لاين - سناء بنساسي:
في نطاق الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالأغذية واستعدادا لشهر رمضان المعظم ،الذي يشهد استهلاكا واسعا للمواد الغذائية.
نظمت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بنابل بالاشتراك مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بنابل والحرس البلدي بنابل ،حملة جهوية مشتركة لمراقبة المحلات التجارية المخصصة في إنتاج وخزن وبيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ،وقد تم تكوين 15 فريقا مشتركا من مراقبين صحيين وشرطة بلدية وحرس بلدي لتأمين هذه الحملة بكافة مناطق ولاية نابل .
وقد أسفرت الحملة عن معاينة 195محلا مفتوحا للعموم و توجيه 82 إنذارا كتابيا للمحلات المخلة بشروط حفظ الصحة واقتراح غلق محل مفتوح للعموم لانعدام النظافة والقواعد الأساسية لحفظ الصحة.
كما تم تحرير 14مخالفة صحية ضد المخالفين ورفع 8 عينات من للمواد الغذائية المخزنة لإجراء التحاليل اللازمة بالمخابر المؤهلة والتثبت من صلوحيتها للاستهلاك ،إلى جانب حجز وإتلاف 55كغ من المواد الغذائية المختلفة لعدم صلوحيتها للاستهلاك أو مخالفتها التراتيب والقواعد الجاري بها العمل وتعرض للخطر صحة وسلامة المستهلك وذلك وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة الوقائية عمر السليمي للشروق اون لاين.
مكتب نابل - الشروق أون لاين - سناء بنساسي:
في نطاق الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالأغذية واستعدادا لشهر رمضان المعظم ،الذي يشهد استهلاكا واسعا للمواد الغذائية.
نظمت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بنابل بالاشتراك مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بنابل والحرس البلدي بنابل ،حملة جهوية مشتركة لمراقبة المحلات التجارية المخصصة في إنتاج وخزن وبيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ،وقد تم تكوين 15 فريقا مشتركا من مراقبين صحيين وشرطة بلدية وحرس بلدي لتأمين هذه الحملة بكافة مناطق ولاية نابل .
وقد أسفرت الحملة عن معاينة 195محلا مفتوحا للعموم و توجيه 82 إنذارا كتابيا للمحلات المخلة بشروط حفظ الصحة واقتراح غلق محل مفتوح للعموم لانعدام النظافة والقواعد الأساسية لحفظ الصحة.
كما تم تحرير 14مخالفة صحية ضد المخالفين ورفع 8 عينات من للمواد الغذائية المخزنة لإجراء التحاليل اللازمة بالمخابر المؤهلة والتثبت من صلوحيتها للاستهلاك ،إلى جانب حجز وإتلاف 55كغ من المواد الغذائية المختلفة لعدم صلوحيتها للاستهلاك أو مخالفتها التراتيب والقواعد الجاري بها العمل وتعرض للخطر صحة وسلامة المستهلك وذلك وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة الوقائية عمر السليمي للشروق اون لاين.
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018
-
17:58قوة الجولان على طريق إزالة الكيان
10 ماي 2018
-
17:51السبسي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
17:30كرة القدم: ترجي جرجيس يغادر "الناسيونال" وبنقردان يخوض "الباراج"
10 ماي 2018
-
17:13الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي
10 ماي 2018
-
17:03روما يحدد سعر بيع أليسون لريال مدريد
10 ماي 2018
-
16:50جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد
10 ماي 2018
-
16:29النادي الافريقي يحدد موعد الجلسة العامة الانتخابية
10 ماي 2018
-
16:25الكاريكاتورية التونسية ليليا هلول تحل ضيفة على برنامج "هُنَّ" ببيروت
10 ماي 2018
-
-
16:00عبيد البريكي: إنقاذ البلاد من أزمتها يستوجب إقرار إصلاحات عاجلة
10 ماي 2018
-
15:41اتصالات تونس شريك و راعي رسمي لمركز المسيّرين الشبان في تونس
10 ماي 2018