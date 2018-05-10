نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية

مكتب نابل - الشروق أون لاين - سناء بنساسي:

في نطاق الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالأغذية واستعدادا لشهر رمضان المعظم ،الذي يشهد استهلاكا واسعا للمواد الغذائية.

نظمت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بنابل بالاشتراك مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بنابل والحرس البلدي بنابل ،حملة جهوية مشتركة لمراقبة المحلات التجارية المخصصة في إنتاج وخزن وبيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ،وقد تم تكوين 15 فريقا مشتركا من مراقبين صحيين وشرطة بلدية وحرس بلدي لتأمين هذه الحملة بكافة مناطق ولاية نابل .

وقد أسفرت الحملة عن معاينة 195محلا مفتوحا للعموم و توجيه 82 إنذارا كتابيا للمحلات المخلة بشروط حفظ الصحة واقتراح غلق محل مفتوح للعموم لانعدام النظافة والقواعد الأساسية لحفظ الصحة.

كما تم تحرير 14مخالفة صحية ضد المخالفين ورفع 8 عينات من للمواد الغذائية المخزنة لإجراء التحاليل اللازمة بالمخابر المؤهلة والتثبت من صلوحيتها للاستهلاك ،إلى جانب حجز وإتلاف 55كغ من المواد الغذائية المختلفة لعدم صلوحيتها للاستهلاك أو مخالفتها التراتيب والقواعد الجاري بها العمل وتعرض للخطر صحة وسلامة المستهلك وذلك وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة الوقائية عمر السليمي للشروق اون لاين.