غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة‎

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

جندوبة- الشروق أون لاين -عبد الكريم السلطاني :

تمكنت اليوم الخميس الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بغار الدماء من القبض على شابين يحملان الجنسية الجزائرية كانا بصدد تهريب كمية من أقراص مخدرة نوع دوليكا 150 غرام والبالغ عددها 5970 قرصا قيمتها 85 الف دينار إلى القطر الجزائري.

و تمت عملية الإيقاف داخل مدينة غار الدماء و بعد استشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة تم ايقاف الشابين و مباشرة قضية عدلية ضدهما موضوعها تهريب أقراص مخدرة .