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يوم الخميس 10 ماي 2018
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قوة الجولان على طريق إزالة الكيان
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كلمات حرة
قوة الجولان على طريق إزالة الكيان
10 ماي 2018 | 17:58

الشروق اون لاين – محمد الطاهر:

كتب الاستاذ بالجامعة التونسية والمنسق العلمي لشبكة باب المغاربة للدراسات الاستراتيجية نصا تلقت الشروق اون لاين نسخة منه "تحدث فيه عن الرسائل التي بعث بها الجيش العربي السوري من وراء قصف الجولان ليلة البارحة والتي جعلت من الكيان الصهيوني يرتبك ويخلط اوراقه ويسقط من برجه العاجي ويعلم جيدا ان الرد على اعتداءاته ليس صعبا وان التحرير الكامل قادم لاريب فيه. وجاء النص كالتالي:

"كانت ليلة فريدة وقصيرة في هضبة الجولان. ذكر موقع واللا العبري اليوم أن كيان العدو "لم يسقط أي صاروخ من الصواريخ التي أطلقتها سوريا داخل هضبة الجولان". فيما قالت وزارة الدفاع الروسية عن القصف الصهيوني لسوريا الليلة الماضية ونقلت عنها صحيفة يديعوت احرونوت العبرية: " 28 طائرة إسرائيلية أطلقت 60 صاروخا على الأراضي السورية، نصف الصواريخ التي أطلقت تم إسقاطها".

وبقطع النظر عن الأهداف التي ذكرتها القيادة السورية، وبصرف النظر عن أهداف العدو التي ذكرها، ثمة أمر يقيني بالمختصر المفيد، ألا وهو محاولات العدو الصهيوني المتكررة  واليائسة تدمير الرادارات السورية ووسائط الدفاع الجوي السوري. وهو ما لم ينله ولن يناله. وعلى عكس ذلك سيتعزز ويتمدد بما لا يتوقع. باختصار شديد أيضا، ما وقع البارحة تحرش صهيوني متواتر نال عليه عقابه، أما الرد الإيراني فلم يحصل حتى الآن وهو في حساب الرد المحسوم بعيدا عن حجج الكيان الواهية مثلها مثل تبريرات أميركا الواهية والمتماهية الواضحة تماما وآخرها قول الناطقة باسم البيت الأبيض والذي ذكرت به يديعوت احرونوت: " إطلاق الصواريخ على الجولان دليل ان ترامب عمل بالشكل المطلوب".

ما وقع ليلة البارحة أكد تماما مقولة "انها اوهن من بيت العنكبوت" التي تفهم وتستعمل وتترجم بالتحليل العسكري الدقيق وتؤكد كل ما وقع البارحة. ولا فائدة من التفاصيل. وهنا يحق لليبرمان ان يصرح لصحيفة يسرائيل هيوم : "نأمل أن لا نقضي ليال في الطابق 14 في الكريا" (يقصد وزارة الحرب طبعا). هذا ونذكر ان عبارات "جبهة الجولان" و"صواريخ جولان" و "المقاومة الشعبية في الجولان" و "قوى المقاومة في الجولان" و "استعادة الجولان" و "تحرير الجولان" و "معادلة الجولان" ليست مجرد أدب عام بل أحد أكبر المؤشرات على إزالة قواعد خط الهدنة لسنة 1974 وعلى برنامج إزالة الكيان.

 

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كلمات حرة
قوة الجولان على طريق إزالة الكيان
10 ماي 2018 | 17:58

الشروق اون لاين – محمد الطاهر:

كتب الاستاذ بالجامعة التونسية والمنسق العلمي لشبكة باب المغاربة للدراسات الاستراتيجية نصا تلقت الشروق اون لاين نسخة منه "تحدث فيه عن الرسائل التي بعث بها الجيش العربي السوري من وراء قصف الجولان ليلة البارحة والتي جعلت من الكيان الصهيوني يرتبك ويخلط اوراقه ويسقط من برجه العاجي ويعلم جيدا ان الرد على اعتداءاته ليس صعبا وان التحرير الكامل قادم لاريب فيه. وجاء النص كالتالي:

"كانت ليلة فريدة وقصيرة في هضبة الجولان. ذكر موقع واللا العبري اليوم أن كيان العدو "لم يسقط أي صاروخ من الصواريخ التي أطلقتها سوريا داخل هضبة الجولان". فيما قالت وزارة الدفاع الروسية عن القصف الصهيوني لسوريا الليلة الماضية ونقلت عنها صحيفة يديعوت احرونوت العبرية: " 28 طائرة إسرائيلية أطلقت 60 صاروخا على الأراضي السورية، نصف الصواريخ التي أطلقت تم إسقاطها".

وبقطع النظر عن الأهداف التي ذكرتها القيادة السورية، وبصرف النظر عن أهداف العدو التي ذكرها، ثمة أمر يقيني بالمختصر المفيد، ألا وهو محاولات العدو الصهيوني المتكررة  واليائسة تدمير الرادارات السورية ووسائط الدفاع الجوي السوري. وهو ما لم ينله ولن يناله. وعلى عكس ذلك سيتعزز ويتمدد بما لا يتوقع. باختصار شديد أيضا، ما وقع البارحة تحرش صهيوني متواتر نال عليه عقابه، أما الرد الإيراني فلم يحصل حتى الآن وهو في حساب الرد المحسوم بعيدا عن حجج الكيان الواهية مثلها مثل تبريرات أميركا الواهية والمتماهية الواضحة تماما وآخرها قول الناطقة باسم البيت الأبيض والذي ذكرت به يديعوت احرونوت: " إطلاق الصواريخ على الجولان دليل ان ترامب عمل بالشكل المطلوب".

ما وقع ليلة البارحة أكد تماما مقولة "انها اوهن من بيت العنكبوت" التي تفهم وتستعمل وتترجم بالتحليل العسكري الدقيق وتؤكد كل ما وقع البارحة. ولا فائدة من التفاصيل. وهنا يحق لليبرمان ان يصرح لصحيفة يسرائيل هيوم : "نأمل أن لا نقضي ليال في الطابق 14 في الكريا" (يقصد وزارة الحرب طبعا). هذا ونذكر ان عبارات "جبهة الجولان" و"صواريخ جولان" و "المقاومة الشعبية في الجولان" و "قوى المقاومة في الجولان" و "استعادة الجولان" و "تحرير الجولان" و "معادلة الجولان" ليست مجرد أدب عام بل أحد أكبر المؤشرات على إزالة قواعد خط الهدنة لسنة 1974 وعلى برنامج إزالة الكيان.

 

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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
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