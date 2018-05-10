قوة الجولان على طريق إزالة الكيان

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الشروق اون لاين – محمد الطاهر:
كتب الاستاذ بالجامعة التونسية والمنسق العلمي لشبكة باب المغاربة للدراسات الاستراتيجية نصا تلقت الشروق اون لاين نسخة منه "تحدث فيه عن الرسائل التي بعث بها الجيش العربي السوري من وراء قصف الجولان ليلة البارحة والتي جعلت من الكيان الصهيوني يرتبك ويخلط اوراقه ويسقط من برجه العاجي ويعلم جيدا ان الرد على اعتداءاته ليس صعبا وان التحرير الكامل قادم لاريب فيه. وجاء النص كالتالي:
"كانت ليلة فريدة وقصيرة في هضبة الجولان. ذكر موقع واللا العبري اليوم أن كيان العدو "لم يسقط أي صاروخ من الصواريخ التي أطلقتها سوريا داخل هضبة الجولان". فيما قالت وزارة الدفاع الروسية عن القصف الصهيوني لسوريا الليلة الماضية ونقلت عنها صحيفة يديعوت احرونوت العبرية: " 28 طائرة إسرائيلية أطلقت 60 صاروخا على الأراضي السورية، نصف الصواريخ التي أطلقت تم إسقاطها".
وبقطع النظر عن الأهداف التي ذكرتها القيادة السورية، وبصرف النظر عن أهداف العدو التي ذكرها، ثمة أمر يقيني بالمختصر المفيد، ألا وهو محاولات العدو الصهيوني المتكررة واليائسة تدمير الرادارات السورية ووسائط الدفاع الجوي السوري. وهو ما لم ينله ولن يناله. وعلى عكس ذلك سيتعزز ويتمدد بما لا يتوقع. باختصار شديد أيضا، ما وقع البارحة تحرش صهيوني متواتر نال عليه عقابه، أما الرد الإيراني فلم يحصل حتى الآن وهو في حساب الرد المحسوم بعيدا عن حجج الكيان الواهية مثلها مثل تبريرات أميركا الواهية والمتماهية الواضحة تماما وآخرها قول الناطقة باسم البيت الأبيض والذي ذكرت به يديعوت احرونوت: " إطلاق الصواريخ على الجولان دليل ان ترامب عمل بالشكل المطلوب".
ما وقع ليلة البارحة أكد تماما مقولة "انها اوهن من بيت العنكبوت" التي تفهم وتستعمل وتترجم بالتحليل العسكري الدقيق وتؤكد كل ما وقع البارحة. ولا فائدة من التفاصيل. وهنا يحق لليبرمان ان يصرح لصحيفة يسرائيل هيوم : "نأمل أن لا نقضي ليال في الطابق 14 في الكريا" (يقصد وزارة الحرب طبعا). هذا ونذكر ان عبارات "جبهة الجولان" و"صواريخ جولان" و "المقاومة الشعبية في الجولان" و "قوى المقاومة في الجولان" و "استعادة الجولان" و "تحرير الجولان" و "معادلة الجولان" ليست مجرد أدب عام بل أحد أكبر المؤشرات على إزالة قواعد خط الهدنة لسنة 1974 وعلى برنامج إزالة الكيان.
الشروق اون لاين – محمد الطاهر:
كتب الاستاذ بالجامعة التونسية والمنسق العلمي لشبكة باب المغاربة للدراسات الاستراتيجية نصا تلقت الشروق اون لاين نسخة منه "تحدث فيه عن الرسائل التي بعث بها الجيش العربي السوري من وراء قصف الجولان ليلة البارحة والتي جعلت من الكيان الصهيوني يرتبك ويخلط اوراقه ويسقط من برجه العاجي ويعلم جيدا ان الرد على اعتداءاته ليس صعبا وان التحرير الكامل قادم لاريب فيه. وجاء النص كالتالي:
"كانت ليلة فريدة وقصيرة في هضبة الجولان. ذكر موقع واللا العبري اليوم أن كيان العدو "لم يسقط أي صاروخ من الصواريخ التي أطلقتها سوريا داخل هضبة الجولان". فيما قالت وزارة الدفاع الروسية عن القصف الصهيوني لسوريا الليلة الماضية ونقلت عنها صحيفة يديعوت احرونوت العبرية: " 28 طائرة إسرائيلية أطلقت 60 صاروخا على الأراضي السورية، نصف الصواريخ التي أطلقت تم إسقاطها".
وبقطع النظر عن الأهداف التي ذكرتها القيادة السورية، وبصرف النظر عن أهداف العدو التي ذكرها، ثمة أمر يقيني بالمختصر المفيد، ألا وهو محاولات العدو الصهيوني المتكررة واليائسة تدمير الرادارات السورية ووسائط الدفاع الجوي السوري. وهو ما لم ينله ولن يناله. وعلى عكس ذلك سيتعزز ويتمدد بما لا يتوقع. باختصار شديد أيضا، ما وقع البارحة تحرش صهيوني متواتر نال عليه عقابه، أما الرد الإيراني فلم يحصل حتى الآن وهو في حساب الرد المحسوم بعيدا عن حجج الكيان الواهية مثلها مثل تبريرات أميركا الواهية والمتماهية الواضحة تماما وآخرها قول الناطقة باسم البيت الأبيض والذي ذكرت به يديعوت احرونوت: " إطلاق الصواريخ على الجولان دليل ان ترامب عمل بالشكل المطلوب".
ما وقع ليلة البارحة أكد تماما مقولة "انها اوهن من بيت العنكبوت" التي تفهم وتستعمل وتترجم بالتحليل العسكري الدقيق وتؤكد كل ما وقع البارحة. ولا فائدة من التفاصيل. وهنا يحق لليبرمان ان يصرح لصحيفة يسرائيل هيوم : "نأمل أن لا نقضي ليال في الطابق 14 في الكريا" (يقصد وزارة الحرب طبعا). هذا ونذكر ان عبارات "جبهة الجولان" و"صواريخ جولان" و "المقاومة الشعبية في الجولان" و "قوى المقاومة في الجولان" و "استعادة الجولان" و "تحرير الجولان" و "معادلة الجولان" ليست مجرد أدب عام بل أحد أكبر المؤشرات على إزالة قواعد خط الهدنة لسنة 1974 وعلى برنامج إزالة الكيان.
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018
-
17:58قوة الجولان على طريق إزالة الكيان
10 ماي 2018
-
17:51السبسي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
17:30كرة القدم: ترجي جرجيس يغادر "الناسيونال" وبنقردان يخوض "الباراج"
10 ماي 2018
-
17:13الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي
10 ماي 2018
-
17:03روما يحدد سعر بيع أليسون لريال مدريد
10 ماي 2018
-
16:50جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد
10 ماي 2018
-
16:29النادي الافريقي يحدد موعد الجلسة العامة الانتخابية
10 ماي 2018
-
16:25الكاريكاتورية التونسية ليليا هلول تحل ضيفة على برنامج "هُنَّ" ببيروت
10 ماي 2018
-
-
16:00عبيد البريكي: إنقاذ البلاد من أزمتها يستوجب إقرار إصلاحات عاجلة
10 ماي 2018
-
15:41اتصالات تونس شريك و راعي رسمي لمركز المسيّرين الشبان في تونس
10 ماي 2018