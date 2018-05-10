كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى

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الشروق اون لاين – محمد الطاهر :
دارت عشية اليوم مباريات الجولة 26 والاخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى وقد اسفرت عن النتائج التالية:
النادي البنزرتي- مستقبل قابس (3-2)
النادي الصفاقسي - النادي الإفريقي (1-0)
الملعب القابسي - الملعب التونسي (2-0)
نجم المتلوي - الاتحاد المنستيري (2-1)
اتحاد بن قردان - النجم الساحلي (2-1)
اولمبيك مدنين - الترجي الجرجيسي (0-3)
الترجي الرياضي - شبيبة القيروان (تدور لاحقا)
وعلى ضوء هذه النتائج يغادر ترجي جرجيس المحترفة 1 ويخوض اتحاد بنقردان المباراة الفاصلة . في حين تمكن النادي الافريقي من افتكاك الوصافة من اللنجم الساحلي لتفوقه عليه في المواجهات المباشرة
الترتيب
1-الترجي الرياضي 57(-1)
2--النادي الإفريقي47
3-النجم الساحلي47
4- النادي الصفاقسي46
5-النادي البنزرتي37 (خصم 6 نقاط بقرار من الفيفا)
6-الاتحاد المنستيري 36
7-نجم المتلوي34
8-شبيبة القيروان31(-1)
-الملعب التونسي31
10-مستقبل قابس29
11-الملعب القابسي28
12-اتحاد بن قردان26
13-الترجي الجرجيسي26
14-اولمبيك مدنين17
الشروق اون لاين – محمد الطاهر :
دارت عشية اليوم مباريات الجولة 26 والاخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى وقد اسفرت عن النتائج التالية:
النادي البنزرتي- مستقبل قابس (3-2)
النادي الصفاقسي - النادي الإفريقي (1-0)
الملعب القابسي - الملعب التونسي (2-0)
نجم المتلوي - الاتحاد المنستيري (2-1)
اتحاد بن قردان - النجم الساحلي (2-1)
اولمبيك مدنين - الترجي الجرجيسي (0-3)
الترجي الرياضي - شبيبة القيروان (تدور لاحقا)
وعلى ضوء هذه النتائج يغادر ترجي جرجيس المحترفة 1 ويخوض اتحاد بنقردان المباراة الفاصلة . في حين تمكن النادي الافريقي من افتكاك الوصافة من اللنجم الساحلي لتفوقه عليه في المواجهات المباشرة
الترتيب
1-الترجي الرياضي 57(-1)
2--النادي الإفريقي47
3-النجم الساحلي47
4- النادي الصفاقسي46
5-النادي البنزرتي37 (خصم 6 نقاط بقرار من الفيفا)
6-الاتحاد المنستيري 36
7-نجم المتلوي34
8-شبيبة القيروان31(-1)
-الملعب التونسي31
10-مستقبل قابس29
11-الملعب القابسي28
12-اتحاد بن قردان26
13-الترجي الجرجيسي26
14-اولمبيك مدنين17
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018
-
17:58قوة الجولان على طريق إزالة الكيان
10 ماي 2018
-
17:51السبسي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
17:30كرة القدم: ترجي جرجيس يغادر "الناسيونال" وبنقردان يخوض "الباراج"
10 ماي 2018
-
17:13الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي
10 ماي 2018
-
17:03روما يحدد سعر بيع أليسون لريال مدريد
10 ماي 2018
-
16:50جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد
10 ماي 2018
-
16:29النادي الافريقي يحدد موعد الجلسة العامة الانتخابية
10 ماي 2018
-
16:25الكاريكاتورية التونسية ليليا هلول تحل ضيفة على برنامج "هُنَّ" ببيروت
10 ماي 2018
-
-
16:00عبيد البريكي: إنقاذ البلاد من أزمتها يستوجب إقرار إصلاحات عاجلة
10 ماي 2018
-
15:41اتصالات تونس شريك و راعي رسمي لمركز المسيّرين الشبان في تونس
10 ماي 2018