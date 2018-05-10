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يوم الخميس 10 ماي 2018
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كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
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الأولى
كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018 | 17:37

الشروق اون لاين – محمد الطاهر :

دارت عشية اليوم مباريات الجولة 26 والاخيرة من  بطولة الرابطة المحترفة الاولى وقد اسفرت عن النتائج التالية:

النادي البنزرتي- مستقبل قابس (3-2)            

النادي الصفاقسي - النادي الإفريقي (1-0)

الملعب القابسي - الملعب التونسي    (2-0)              

نجم المتلوي - الاتحاد المنستيري    (2-1)              

اتحاد بن قردان - النجم الساحلي     (2-1)

اولمبيك مدنين - الترجي الجرجيسي (0-3)              

الترجي الرياضي - شبيبة القيروان (تدور لاحقا)

وعلى ضوء هذه النتائج يغادر ترجي جرجيس المحترفة 1 ويخوض اتحاد بنقردان المباراة الفاصلة . في حين تمكن النادي الافريقي من افتكاك الوصافة من اللنجم الساحلي لتفوقه عليه في المواجهات المباشرة

الترتيب

1-الترجي الرياضي 57(-1)

2--النادي الإفريقي47  

3-النجم الساحلي47

4- النادي الصفاقسي46

5-النادي البنزرتي37 (خصم 6 نقاط بقرار من الفيفا)   

6-الاتحاد المنستيري 36

7-نجم المتلوي34

8-شبيبة القيروان31(-1)         

-الملعب التونسي31

10-مستقبل قابس29   

11-الملعب القابسي28

12-اتحاد بن قردان26

13-الترجي الجرجيسي26

14-اولمبيك مدنين17

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الأولى
كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018 | 17:37

الشروق اون لاين – محمد الطاهر :

دارت عشية اليوم مباريات الجولة 26 والاخيرة من  بطولة الرابطة المحترفة الاولى وقد اسفرت عن النتائج التالية:

النادي البنزرتي- مستقبل قابس (3-2)            

النادي الصفاقسي - النادي الإفريقي (1-0)

الملعب القابسي - الملعب التونسي    (2-0)              

نجم المتلوي - الاتحاد المنستيري    (2-1)              

اتحاد بن قردان - النجم الساحلي     (2-1)

اولمبيك مدنين - الترجي الجرجيسي (0-3)              

الترجي الرياضي - شبيبة القيروان (تدور لاحقا)

وعلى ضوء هذه النتائج يغادر ترجي جرجيس المحترفة 1 ويخوض اتحاد بنقردان المباراة الفاصلة . في حين تمكن النادي الافريقي من افتكاك الوصافة من اللنجم الساحلي لتفوقه عليه في المواجهات المباشرة

الترتيب

1-الترجي الرياضي 57(-1)

2--النادي الإفريقي47  

3-النجم الساحلي47

4- النادي الصفاقسي46

5-النادي البنزرتي37 (خصم 6 نقاط بقرار من الفيفا)   

6-الاتحاد المنستيري 36

7-نجم المتلوي34

8-شبيبة القيروان31(-1)         

-الملعب التونسي31

10-مستقبل قابس29   

11-الملعب القابسي28

12-اتحاد بن قردان26

13-الترجي الجرجيسي26

14-اولمبيك مدنين17

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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
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