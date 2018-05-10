كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

الشروق اون لاين – محمد الطاهر :

دارت عشية اليوم مباريات الجولة 26 والاخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى وقد اسفرت عن النتائج التالية:

النادي البنزرتي- مستقبل قابس (3-2)

النادي الصفاقسي - النادي الإفريقي (1-0)

الملعب القابسي - الملعب التونسي (2-0)

نجم المتلوي - الاتحاد المنستيري (2-1)

اتحاد بن قردان - النجم الساحلي (2-1)

اولمبيك مدنين - الترجي الجرجيسي (0-3)

الترجي الرياضي - شبيبة القيروان (تدور لاحقا)

وعلى ضوء هذه النتائج يغادر ترجي جرجيس المحترفة 1 ويخوض اتحاد بنقردان المباراة الفاصلة . في حين تمكن النادي الافريقي من افتكاك الوصافة من اللنجم الساحلي لتفوقه عليه في المواجهات المباشرة

الترتيب

1-الترجي الرياضي 57(-1)

2--النادي الإفريقي47

3-النجم الساحلي47

4- النادي الصفاقسي46

5-النادي البنزرتي37 (خصم 6 نقاط بقرار من الفيفا)

6-الاتحاد المنستيري 36

7-نجم المتلوي34

8-شبيبة القيروان31(-1)

-الملعب التونسي31

10-مستقبل قابس29

11-الملعب القابسي28

12-اتحاد بن قردان26

13-الترجي الجرجيسي26

14-اولمبيك مدنين17