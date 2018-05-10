كرة القدم: ترجي جرجيس يغادر "الناسيونال" وبنقردان يخوض "الباراج"

الشروق اون لاين – محمد الطاهر:

انتهت منذ قليل مباراة اتحاد بنقردان والنجم الساحلي بتفوق الاحاد بهدفين لصفر وهو ما يعني نزول ترجي جريجس الى المحترفة 2 رغم انتصاره على مدنين وذلك لتفوق بنقردان على جرجيس في المواجهات المباشرة بينهما .

وينزل ترجي الجنوب صحبة مدنين الى المحترفة 2 في حين يخوض اتحاد بنقردان مباراة فاصلة (باراج ) مع المتحصل على المرتبة الثالثة من مجموعة بلاي اوف المحترفة 2 وهو اما فريق قوافل قفصة او هلال الشابة اللذان تجمعهما مباراة غدا على ملعب القصرين ويكفي قفصة التعادل كي تخوض الباراج اما على هلال الشابة الانتصار لخوض المباراة الفاصلة