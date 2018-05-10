كرة القدم: ترجي جرجيس يغادر "الناسيونال" وبنقردان يخوض "الباراج"

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الشروق اون لاين – محمد الطاهر:
انتهت منذ قليل مباراة اتحاد بنقردان والنجم الساحلي بتفوق الاحاد بهدفين لصفر وهو ما يعني نزول ترجي جريجس الى المحترفة 2 رغم انتصاره على مدنين وذلك لتفوق بنقردان على جرجيس في المواجهات المباشرة بينهما .
وينزل ترجي الجنوب صحبة مدنين الى المحترفة 2 في حين يخوض اتحاد بنقردان مباراة فاصلة (باراج ) مع المتحصل على المرتبة الثالثة من مجموعة بلاي اوف المحترفة 2 وهو اما فريق قوافل قفصة او هلال الشابة اللذان تجمعهما مباراة غدا على ملعب القصرين ويكفي قفصة التعادل كي تخوض الباراج اما على هلال الشابة الانتصار لخوض المباراة الفاصلة
الشروق اون لاين – محمد الطاهر:
انتهت منذ قليل مباراة اتحاد بنقردان والنجم الساحلي بتفوق الاحاد بهدفين لصفر وهو ما يعني نزول ترجي جريجس الى المحترفة 2 رغم انتصاره على مدنين وذلك لتفوق بنقردان على جرجيس في المواجهات المباشرة بينهما .
وينزل ترجي الجنوب صحبة مدنين الى المحترفة 2 في حين يخوض اتحاد بنقردان مباراة فاصلة (باراج ) مع المتحصل على المرتبة الثالثة من مجموعة بلاي اوف المحترفة 2 وهو اما فريق قوافل قفصة او هلال الشابة اللذان تجمعهما مباراة غدا على ملعب القصرين ويكفي قفصة التعادل كي تخوض الباراج اما على هلال الشابة الانتصار لخوض المباراة الفاصلة
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018
-
17:58قوة الجولان على طريق إزالة الكيان
10 ماي 2018
-
17:51السبسي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
17:30كرة القدم: ترجي جرجيس يغادر "الناسيونال" وبنقردان يخوض "الباراج"
10 ماي 2018
-
17:13الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي
10 ماي 2018
-
17:03روما يحدد سعر بيع أليسون لريال مدريد
10 ماي 2018
-
16:50جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد
10 ماي 2018
-
16:29النادي الافريقي يحدد موعد الجلسة العامة الانتخابية
10 ماي 2018
-
16:25الكاريكاتورية التونسية ليليا هلول تحل ضيفة على برنامج "هُنَّ" ببيروت
10 ماي 2018
-
-
16:00عبيد البريكي: إنقاذ البلاد من أزمتها يستوجب إقرار إصلاحات عاجلة
10 ماي 2018
-
15:41اتصالات تونس شريك و راعي رسمي لمركز المسيّرين الشبان في تونس
10 ماي 2018