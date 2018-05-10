الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي

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الشروق اون لاين – منير الزوابي:
وجه ادارة الترجي الرياضي مراسلة شديدة اللهجة الى جامعة كرة اليد تحصلت الشروق اون لاين على نسخة منها تستنكر فيها المظالم التي يتعرض لها فريق اكابر كرة اليد في تنقلاته خارج قاعته وآخرها مباراة مكارم المهدية.
وذكر الترجي في مراسلته انه يحسن استقبال ضيوفه في قاعة الزواوي ويستقبل الرسميين من المكتب الجامعي والرابطة وادارة التحكيم وفي المقابل فانه لا يجد من يرافق فريقه الى قاعات اخرى لضمان السير العادي للمقابلات وذكر البيان ان الترجي تحول بفريق كامل يضم 7 اشخاص لتصوير المباراة اضافة للمصور عن الموقع الرسمي للترجي وتحصل على تكليف بمهمة ومع ذلك فان مسؤولي مكارم المهدية منعوهم من القيام بتصوير المباراة لتغطية المظالم التحكيمية ضد فريقهم حسب ما جاء في البلاغ.
وهدد الترجي الرياضي بعدم خوض مباراة نهائي كاس تونس وقال انها ستكون سابقة تاريخية في كرة اليد التونسية كما هدد ايضا بمواصلة ما تبقى من مقابلات البلاي اوف بفريق الاواسط.
وقررت ادارة الترجي ايضا عدم السماح لأي كان من الفرق المنافسة بدخول القاعة باستثناء اللاعبين والاطار الفني والمسؤولين .
كما قررت ادارة الترجي منع اي عضو من المكتب الجامعي او مكتب الرابطة من حضور مقابلات الفريق في قاعة الزواوي دون الاستظهار بتكليف بمهمة.
وتضمن البيان ايضا التأكيد على منع اي وسيلة اعلامية من تصوير المقابلات او بثها من قاعة الزواوي.
تفاصيل اخرى مدوية تقرؤونها في عدد الغد من الشروق الورقية
الشروق اون لاين – منير الزوابي:
وجه ادارة الترجي الرياضي مراسلة شديدة اللهجة الى جامعة كرة اليد تحصلت الشروق اون لاين على نسخة منها تستنكر فيها المظالم التي يتعرض لها فريق اكابر كرة اليد في تنقلاته خارج قاعته وآخرها مباراة مكارم المهدية.
وذكر الترجي في مراسلته انه يحسن استقبال ضيوفه في قاعة الزواوي ويستقبل الرسميين من المكتب الجامعي والرابطة وادارة التحكيم وفي المقابل فانه لا يجد من يرافق فريقه الى قاعات اخرى لضمان السير العادي للمقابلات وذكر البيان ان الترجي تحول بفريق كامل يضم 7 اشخاص لتصوير المباراة اضافة للمصور عن الموقع الرسمي للترجي وتحصل على تكليف بمهمة ومع ذلك فان مسؤولي مكارم المهدية منعوهم من القيام بتصوير المباراة لتغطية المظالم التحكيمية ضد فريقهم حسب ما جاء في البلاغ.
وهدد الترجي الرياضي بعدم خوض مباراة نهائي كاس تونس وقال انها ستكون سابقة تاريخية في كرة اليد التونسية كما هدد ايضا بمواصلة ما تبقى من مقابلات البلاي اوف بفريق الاواسط.
وقررت ادارة الترجي ايضا عدم السماح لأي كان من الفرق المنافسة بدخول القاعة باستثناء اللاعبين والاطار الفني والمسؤولين .
كما قررت ادارة الترجي منع اي عضو من المكتب الجامعي او مكتب الرابطة من حضور مقابلات الفريق في قاعة الزواوي دون الاستظهار بتكليف بمهمة.
وتضمن البيان ايضا التأكيد على منع اي وسيلة اعلامية من تصوير المقابلات او بثها من قاعة الزواوي.
تفاصيل اخرى مدوية تقرؤونها في عدد الغد من الشروق الورقية
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018
-
17:58قوة الجولان على طريق إزالة الكيان
10 ماي 2018
-
17:51السبسي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
17:30كرة القدم: ترجي جرجيس يغادر "الناسيونال" وبنقردان يخوض "الباراج"
10 ماي 2018
-
17:13الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي
10 ماي 2018
-
17:03روما يحدد سعر بيع أليسون لريال مدريد
10 ماي 2018
-
16:50جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد
10 ماي 2018
-
16:29النادي الافريقي يحدد موعد الجلسة العامة الانتخابية
10 ماي 2018
-
16:25الكاريكاتورية التونسية ليليا هلول تحل ضيفة على برنامج "هُنَّ" ببيروت
10 ماي 2018
-
-
16:00عبيد البريكي: إنقاذ البلاد من أزمتها يستوجب إقرار إصلاحات عاجلة
10 ماي 2018
-
15:41اتصالات تونس شريك و راعي رسمي لمركز المسيّرين الشبان في تونس
10 ماي 2018