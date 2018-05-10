الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي

الشروق اون لاين – منير الزوابي:

وجه ادارة الترجي الرياضي مراسلة شديدة اللهجة الى جامعة كرة اليد تحصلت الشروق اون لاين على نسخة منها تستنكر فيها المظالم التي يتعرض لها فريق اكابر كرة اليد في تنقلاته خارج قاعته وآخرها مباراة مكارم المهدية.

وذكر الترجي في مراسلته انه يحسن استقبال ضيوفه في قاعة الزواوي ويستقبل الرسميين من المكتب الجامعي والرابطة وادارة التحكيم وفي المقابل فانه لا يجد من يرافق فريقه الى قاعات اخرى لضمان السير العادي للمقابلات وذكر البيان ان الترجي تحول بفريق كامل يضم 7 اشخاص لتصوير المباراة اضافة للمصور عن الموقع الرسمي للترجي وتحصل على تكليف بمهمة ومع ذلك فان مسؤولي مكارم المهدية منعوهم من القيام بتصوير المباراة لتغطية المظالم التحكيمية ضد فريقهم حسب ما جاء في البلاغ.

وهدد الترجي الرياضي بعدم خوض مباراة نهائي كاس تونس وقال انها ستكون سابقة تاريخية في كرة اليد التونسية كما هدد ايضا بمواصلة ما تبقى من مقابلات البلاي اوف بفريق الاواسط.

وقررت ادارة الترجي ايضا عدم السماح لأي كان من الفرق المنافسة بدخول القاعة باستثناء اللاعبين والاطار الفني والمسؤولين .

كما قررت ادارة الترجي منع اي عضو من المكتب الجامعي او مكتب الرابطة من حضور مقابلات الفريق في قاعة الزواوي دون الاستظهار بتكليف بمهمة.

وتضمن البيان ايضا التأكيد على منع اي وسيلة اعلامية من تصوير المقابلات او بثها من قاعة الزواوي.

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