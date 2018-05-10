روما يحدد سعر بيع أليسون لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن المقابل الذي يريده نادي روما الإيطالي، من أجل التخلي عن البرازيلي أليسون بيكر هدف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن روما سوف يطلب 60 مليون يورو من أجل بيع بيكر لريال مدريد.

وتابعت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد استقرت على التعاقد مع أليسون على حساب الثلاثي دافيد دي خيا وتيبو كورتوا ويان أوبلاك في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يجهز عرضا من أجل الحصول على خدمات أليسون في الفترة المقبلة.وأوضحت الصحيفة أن أليسون سوف ينافس كيلور نافاس على حراسة مرمى ريال مدريد في الموسم المقبل.

يشار إلى أن ريال مدريد يحاول ضم حارس مرمى منذ رحيل إيكر كاسياس في 2015، وكان قريبا من ضم دافيد دي خيا من مانشستر يونايتد في وقت سابق.

وخلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، كاد ريال مدريد أن يضم كيبا من أتلتيك بلباو لكن الفرنسي زين الدين زيدان رفض ضمه لقناعته بكيلور نافاس.

وكالات