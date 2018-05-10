جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

ذكرت محطة إذاعية محلية في جنوب أفريقيا أن ثلاثة أشخاص قتلوا اليوم الخميس في هجوم على مسجد في إقليم كوا-زولو ناتال ولم يعرف الدافع وراء الهجوم بعد. ولم تذكر المحطة الاذاعية مزيدا من التفاصيل.