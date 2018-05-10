جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد
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19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
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19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
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18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
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18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018
-
17:58قوة الجولان على طريق إزالة الكيان
10 ماي 2018
-
17:51السبسي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
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17:30كرة القدم: ترجي جرجيس يغادر "الناسيونال" وبنقردان يخوض "الباراج"
10 ماي 2018
-
17:13الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي
10 ماي 2018
-
17:03روما يحدد سعر بيع أليسون لريال مدريد
10 ماي 2018
-
16:50جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد
10 ماي 2018
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16:29النادي الافريقي يحدد موعد الجلسة العامة الانتخابية
10 ماي 2018
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16:25الكاريكاتورية التونسية ليليا هلول تحل ضيفة على برنامج "هُنَّ" ببيروت
10 ماي 2018
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16:00عبيد البريكي: إنقاذ البلاد من أزمتها يستوجب إقرار إصلاحات عاجلة
10 ماي 2018
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15:41اتصالات تونس شريك و راعي رسمي لمركز المسيّرين الشبان في تونس
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يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد
ذكرت محطة إذاعية محلية في جنوب أفريقيا أن ثلاثة أشخاص قتلوا اليوم الخميس في هجوم على مسجد في إقليم كوا-زولو ناتال ولم يعرف الدافع وراء الهجوم بعد. ولم تذكر المحطة الاذاعية مزيدا من التفاصيل.
برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018 السّاعة 19:49
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محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
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وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018 السّاعة 19:17
استقبل وزير العدل غازي الجريبي عشية اليوم بمقر وزارة العدل كريستوف برنسكوني الأمين العام لمؤتمر لاهاي...المزيد >>
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قال عضو الهيئة المستقلة للانتخابات أنور بن حسن لدى حضوره الخميس 10 ماي 2018، برنامج « البلاد اليوم » على موجات...المزيد >>
جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد
ذكرت محطة إذاعية محلية في جنوب أفريقيا أن ثلاثة أشخاص قتلوا اليوم الخميس في هجوم على مسجد في إقليم كوا-زولو ناتال ولم يعرف الدافع وراء الهجوم بعد. ولم تذكر المحطة الاذاعية مزيدا من التفاصيل.
برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018 السّاعة 19:49
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها عشية اليوم انه إثر تعمد شخص خلال الليلة الفاصلة بين يومي 07 و08 ماي 2018 الإعتداء...المزيد >>
محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018 السّاعة 19:28
واصل النجم الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول، حصد الجوائز خلال مسيرته المميزة مع فريقه الإنجليزي هذا...المزيد >>
وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018 السّاعة 19:17
استقبل وزير العدل غازي الجريبي عشية اليوم بمقر وزارة العدل كريستوف برنسكوني الأمين العام لمؤتمر لاهاي...المزيد >>
أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018 السّاعة 18:53
قال عضو الهيئة المستقلة للانتخابات أنور بن حسن لدى حضوره الخميس 10 ماي 2018، برنامج « البلاد اليوم » على موجات...المزيد >>
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018
-
17:58قوة الجولان على طريق إزالة الكيان
10 ماي 2018
-
17:51السبسي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
17:30كرة القدم: ترجي جرجيس يغادر "الناسيونال" وبنقردان يخوض "الباراج"
10 ماي 2018
-
17:13الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي
10 ماي 2018
-
17:03روما يحدد سعر بيع أليسون لريال مدريد
10 ماي 2018
-
16:50جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد
10 ماي 2018
-
16:29النادي الافريقي يحدد موعد الجلسة العامة الانتخابية
10 ماي 2018
-
16:25الكاريكاتورية التونسية ليليا هلول تحل ضيفة على برنامج "هُنَّ" ببيروت
10 ماي 2018
-
-
16:00عبيد البريكي: إنقاذ البلاد من أزمتها يستوجب إقرار إصلاحات عاجلة
10 ماي 2018
-
15:41اتصالات تونس شريك و راعي رسمي لمركز المسيّرين الشبان في تونس
10 ماي 2018
فاطمة بن عبد الله الكرّايالآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.المزيد >>
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