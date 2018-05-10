النادي الافريقي يحدد موعد الجلسة العامة الانتخابية

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حددت إدارة النادي الإفريقي، 27 ماي الجاري، موعدًا لعقد الجلسة العامة الانتخابية للنادي.
وقالت الإدارة، في بيان، إنه "تم تحديد هذا اليوم، كموعد للجلسة، لانتخاب رئيس وأعضاء الهيئة المديرة، لفترة نيابية جديدة، وفي هذا الإطار، فإن اللجنة المستقلة للانتخابات، تُعلم أنه سيتم فتح باب الترشحات، بداية من تاريخ نشر هذا البيان، وغلقه يوم 24 ماي الجاري".
وتابعت: "وسيكون الترشح وفق قوائم مغلقة، تتكون من 3 أعضاء كحد أدنى، و15 عضوا كحد أقصى، باعتبار الرئيس ونائب الرئيس، وعلى كل قائمة تقديم ملفات ترشحها، مرفقة بنسخ قانونية من الوثائق التي تثبت توفر شروط الترشح.. وسيتم الإعلان في وقت لاحق، عن مكان وتوقيت انعقاد الجلسة العامة الانتخابية".
حددت إدارة النادي الإفريقي، 27 ماي الجاري، موعدًا لعقد الجلسة العامة الانتخابية للنادي.
وقالت الإدارة، في بيان، إنه "تم تحديد هذا اليوم، كموعد للجلسة، لانتخاب رئيس وأعضاء الهيئة المديرة، لفترة نيابية جديدة، وفي هذا الإطار، فإن اللجنة المستقلة للانتخابات، تُعلم أنه سيتم فتح باب الترشحات، بداية من تاريخ نشر هذا البيان، وغلقه يوم 24 ماي الجاري".
وتابعت: "وسيكون الترشح وفق قوائم مغلقة، تتكون من 3 أعضاء كحد أدنى، و15 عضوا كحد أقصى، باعتبار الرئيس ونائب الرئيس، وعلى كل قائمة تقديم ملفات ترشحها، مرفقة بنسخ قانونية من الوثائق التي تثبت توفر شروط الترشح.. وسيتم الإعلان في وقت لاحق، عن مكان وتوقيت انعقاد الجلسة العامة الانتخابية".
-
17:03روما يحدد سعر بيع أليسون لريال مدريد
10 ماي 2018
-
16:50جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد
10 ماي 2018
-
16:29النادي الافريقي يحدد موعد الجلسة العامة الانتخابية
10 ماي 2018
-
16:25الكاريكاتورية التونسية ليليا هلول تحل ضيفة على برنامج "هُنَّ" ببيروت
10 ماي 2018
-
-
16:00عبيد البريكي: إنقاذ البلاد من أزمتها يستوجب إقرار إصلاحات عاجلة
10 ماي 2018
-
15:41اتصالات تونس شريك و راعي رسمي لمركز المسيّرين الشبان في تونس
10 ماي 2018
-
-
-
15:00التوقيت الإداري خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
-
14:24وزارة الثقافة تحتفي بحسن حسني عبدالوهٌاب
10 ماي 2018
-
14:08كرشيد: "نحو مزيد التقليص في الرّخص المتعلقة بالبعث العقاري"
10 ماي 2018
-
13:59الطبوبي:" 70 ألف خطّ أحمر أمام التفويت في مؤسسات القطاع العام"
10 ماي 2018
-
-
13:47رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة"
10 ماي 2018
-
13:17كندار: إصابة 3 اشخاص في حادث مرور
10 ماي 2018
-
13:13أنباء عن مقتل القنصل العام النيجيري في الخرطوم ذبحا
10 ماي 2018
-
13:11سوسة: انهيار جزء من سقف قسم بمستشفى فرحات حشاد
10 ماي 2018
-
12:18القصر: أعوان "الشيمينو" في إضراب بسبب الخط عدد 13
10 ماي 2018