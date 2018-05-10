النادي الافريقي يحدد موعد الجلسة العامة الانتخابية

حددت إدارة النادي الإفريقي، 27 ماي الجاري، موعدًا لعقد الجلسة العامة الانتخابية للنادي.

وقالت الإدارة، في بيان، إنه "تم تحديد هذا اليوم، كموعد للجلسة، لانتخاب رئيس وأعضاء الهيئة المديرة، لفترة نيابية جديدة، وفي هذا الإطار، فإن اللجنة المستقلة للانتخابات، تُعلم أنه سيتم فتح باب الترشحات، بداية من تاريخ نشر هذا البيان، وغلقه يوم 24 ماي الجاري".

وتابعت: "وسيكون الترشح وفق قوائم مغلقة، تتكون من 3 أعضاء كحد أدنى، و15 عضوا كحد أقصى، باعتبار الرئيس ونائب الرئيس، وعلى كل قائمة تقديم ملفات ترشحها، مرفقة بنسخ قانونية من الوثائق التي تثبت توفر شروط الترشح.. وسيتم الإعلان في وقت لاحق، عن مكان وتوقيت انعقاد الجلسة العامة الانتخابية".

وكالات