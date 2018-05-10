الكاريكاتورية التونسية ليليا هلول تحل ضيفة على برنامج "هُنَّ" ببيروت

الشروق اون لاين – محمد الطاهر:

حلت الفنانة الكاريكاتورية التونسية ليليا هلوّل ضيفة ببرنامج "هنّ" الذي يبث على قناة "الحرة" ببيروت، وقد تمت دعوتها صحبة ثلاثة من الرسامات الكاريكاتوريات، دعاء العدل من مصر، ريهام الهور من المغرب ، و ميس العمر من الأردن ، وقد تناولت الحلقة تجربة العنصر النسائي في مجال الكاريكاتور في العالم العربي ومدى نجاحها، خاصة في المواضيع السياسية التي تتطلب الجرأة والشجاعة وإلى أي مدى بلغت حرية الفنان الكاريكاتوري ليعبر عن أفكاره وينقد دون ضغوط كل الأوضاع الاجتماعية والسياسية. وستبث الحلقة قريبا على قناة "الحرة" في الموعد الأسبوعي كل يوم جمعة على الساعة 12 توقيت غرينيتش( 11 صبحا بتوقيت تونس).