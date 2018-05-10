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يوم الخميس 10 ماي 2018
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الكاريكاتورية التونسية ليليا هلول تحل ضيفة على برنامج "هُنَّ" ببيروت
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الثقافي
الكاريكاتورية التونسية ليليا هلول تحل ضيفة على برنامج "هُنَّ" ببيروت
10 ماي 2018 | 16:25

الشروق اون لاين – محمد الطاهر:

حلت الفنانة الكاريكاتورية التونسية ليليا هلوّل ضيفة ببرنامج "هنّ" الذي يبث على قناة "الحرة" ببيروت، وقد تمت دعوتها صحبة ثلاثة من الرسامات الكاريكاتوريات، دعاء العدل  من مصر، ريهام الهور من المغرب ، و ميس العمر من الأردن ، وقد تناولت الحلقة تجربة العنصر النسائي في مجال الكاريكاتور في العالم العربي ومدى نجاحها، خاصة في المواضيع السياسية التي تتطلب الجرأة والشجاعة وإلى أي مدى بلغت حرية الفنان الكاريكاتوري ليعبر عن أفكاره وينقد دون ضغوط كل الأوضاع الاجتماعية والسياسية. وستبث الحلقة  قريبا على قناة "الحرة" في الموعد الأسبوعي كل يوم جمعة على الساعة 12 توقيت غرينيتش( 11 صبحا بتوقيت تونس).

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الثقافي
الكاريكاتورية التونسية ليليا هلول تحل ضيفة على برنامج "هُنَّ" ببيروت
10 ماي 2018 | 16:25

الشروق اون لاين – محمد الطاهر:

حلت الفنانة الكاريكاتورية التونسية ليليا هلوّل ضيفة ببرنامج "هنّ" الذي يبث على قناة "الحرة" ببيروت، وقد تمت دعوتها صحبة ثلاثة من الرسامات الكاريكاتوريات، دعاء العدل  من مصر، ريهام الهور من المغرب ، و ميس العمر من الأردن ، وقد تناولت الحلقة تجربة العنصر النسائي في مجال الكاريكاتور في العالم العربي ومدى نجاحها، خاصة في المواضيع السياسية التي تتطلب الجرأة والشجاعة وإلى أي مدى بلغت حرية الفنان الكاريكاتوري ليعبر عن أفكاره وينقد دون ضغوط كل الأوضاع الاجتماعية والسياسية. وستبث الحلقة  قريبا على قناة "الحرة" في الموعد الأسبوعي كل يوم جمعة على الساعة 12 توقيت غرينيتش( 11 صبحا بتوقيت تونس).

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10 ماي 2018 السّاعة 16:25
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وزارة الثقافة تحتفي بحسن حسني عبدالوهٌاب
10 ماي 2018 السّاعة 14:24
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الدكتور الهادي التيمومي: التشكيك في أستقلال تونس أكذوبة القرن
10 ماي 2018 السّاعة 11:50
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10 ماي 2018 السّاعة 10:56
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
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