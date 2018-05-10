الكاريكاتورية التونسية ليليا هلول تحل ضيفة على برنامج "هُنَّ" ببيروت

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الشروق اون لاين – محمد الطاهر:
حلت الفنانة الكاريكاتورية التونسية ليليا هلوّل ضيفة ببرنامج "هنّ" الذي يبث على قناة "الحرة" ببيروت، وقد تمت دعوتها صحبة ثلاثة من الرسامات الكاريكاتوريات، دعاء العدل من مصر، ريهام الهور من المغرب ، و ميس العمر من الأردن ، وقد تناولت الحلقة تجربة العنصر النسائي في مجال الكاريكاتور في العالم العربي ومدى نجاحها، خاصة في المواضيع السياسية التي تتطلب الجرأة والشجاعة وإلى أي مدى بلغت حرية الفنان الكاريكاتوري ليعبر عن أفكاره وينقد دون ضغوط كل الأوضاع الاجتماعية والسياسية. وستبث الحلقة قريبا على قناة "الحرة" في الموعد الأسبوعي كل يوم جمعة على الساعة 12 توقيت غرينيتش( 11 صبحا بتوقيت تونس).
الشروق اون لاين – محمد الطاهر:
حلت الفنانة الكاريكاتورية التونسية ليليا هلوّل ضيفة ببرنامج "هنّ" الذي يبث على قناة "الحرة" ببيروت، وقد تمت دعوتها صحبة ثلاثة من الرسامات الكاريكاتوريات، دعاء العدل من مصر، ريهام الهور من المغرب ، و ميس العمر من الأردن ، وقد تناولت الحلقة تجربة العنصر النسائي في مجال الكاريكاتور في العالم العربي ومدى نجاحها، خاصة في المواضيع السياسية التي تتطلب الجرأة والشجاعة وإلى أي مدى بلغت حرية الفنان الكاريكاتوري ليعبر عن أفكاره وينقد دون ضغوط كل الأوضاع الاجتماعية والسياسية. وستبث الحلقة قريبا على قناة "الحرة" في الموعد الأسبوعي كل يوم جمعة على الساعة 12 توقيت غرينيتش( 11 صبحا بتوقيت تونس).
-
17:03روما يحدد سعر بيع أليسون لريال مدريد
10 ماي 2018
-
16:50جنوب افريقيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم على مسجد
10 ماي 2018
-
16:29النادي الافريقي يحدد موعد الجلسة العامة الانتخابية
10 ماي 2018
-
16:25الكاريكاتورية التونسية ليليا هلول تحل ضيفة على برنامج "هُنَّ" ببيروت
10 ماي 2018
-
-
16:00عبيد البريكي: إنقاذ البلاد من أزمتها يستوجب إقرار إصلاحات عاجلة
10 ماي 2018
-
15:41اتصالات تونس شريك و راعي رسمي لمركز المسيّرين الشبان في تونس
10 ماي 2018
-
-
-
15:00التوقيت الإداري خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
-
14:24وزارة الثقافة تحتفي بحسن حسني عبدالوهٌاب
10 ماي 2018
-
14:08كرشيد: "نحو مزيد التقليص في الرّخص المتعلقة بالبعث العقاري"
10 ماي 2018
-
13:59الطبوبي:" 70 ألف خطّ أحمر أمام التفويت في مؤسسات القطاع العام"
10 ماي 2018
-
-
13:47رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة"
10 ماي 2018
-
13:17كندار: إصابة 3 اشخاص في حادث مرور
10 ماي 2018
-
13:13أنباء عن مقتل القنصل العام النيجيري في الخرطوم ذبحا
10 ماي 2018
-
13:11سوسة: انهيار جزء من سقف قسم بمستشفى فرحات حشاد
10 ماي 2018
-
12:18القصر: أعوان "الشيمينو" في إضراب بسبب الخط عدد 13
10 ماي 2018