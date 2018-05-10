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يوم الخميس 10 ماي 2018
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اتصالات تونس شريك و راعي رسمي لمركز المسيّرين الشبان في تونس
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الأولى
اتصالات تونس شريك و راعي رسمي لمركز المسيّرين الشبان في تونس
10 ماي 2018 | 15:41

في إطار تدعيم ريادتها في مجال الخدمات الموجّهة للمؤسسات ، أمضت اتصالات تونس اتفاقيتي رعاية و شراكة  مع مركز المسيّرين الشبان بتونس.

و قد انتظم حفل التوقيع يوم  امس الاربعاء 9 ماي 2018 في المقرّ الاجتماعي لاتصالات تونس، بحضور كل من السيّدين محمّد الفاضل كريّم الرئيس المدير العام لاتصالات تونس و معز الغالي رئيس مركز المسيّرين الشبان وبحضور مسؤولين من الشريكين.

و بمقتضي هذه الاتفاقية ستكون اتصالات تونس الراعي الرسمي و الحصري في قطاع الاتصالات الذي سيساند مركز المسيّرين الشبان في تونس طيلة سنة 2018.

و على المستوي التجاري ، ستوفر اتصالات تونس لأعضاء و منخرطي المركز مجموعة متنوعة من العروض الاتصالية  في مجالات الهاتف القار و الجوّال و تراسل المعطيات  والحلول المندمجة ﺬات السعة العالية .

و قد عبّر محمّد الفاضل كريّم عن سعادته بهذه الشراكة المبرمة مع مركز المسيّرين الشبان لمعاضدة المؤسسات في جهودها الراميّة لمزيد النهوض بالاقتصاد الوطني  ومواجهة تحديات العولمة.  مؤكدا بهذه المناسبة التزام اتصالات تونس بتلبية حاجيات شركائها من أجل ارساء علاقات  ممّيزة وطويلة المدى.

من جانبه ،  عبّر السيّد معّز الغالي  عن سعادته  بمشاركة اتصالات تونس المبادئ التي يدافع عنها مركز المسيّرين الشبان  في تونس و بدعمها لمختلف أعماله في كامل تراب الجهورية .

وخلال هذا الاحتفال ، وقع السيّد محمّد الفاضل كريّم الرئيس المدير العام لاتصالات تونس على ميثاق الشركة المسؤولة التي أطلقها مركز المسيّرين الشبان. و يعكس هذا الميثاق التزام اتصالات تونس بمزيد تدعيم علاقاتها مع مختلف شركائها و حرصها على تعزيز ثقافة  المبادرة المسؤولة.

 

 

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الأولى
اتصالات تونس شريك و راعي رسمي لمركز المسيّرين الشبان في تونس
10 ماي 2018 | 15:41

في إطار تدعيم ريادتها في مجال الخدمات الموجّهة للمؤسسات ، أمضت اتصالات تونس اتفاقيتي رعاية و شراكة  مع مركز المسيّرين الشبان بتونس.

و قد انتظم حفل التوقيع يوم  امس الاربعاء 9 ماي 2018 في المقرّ الاجتماعي لاتصالات تونس، بحضور كل من السيّدين محمّد الفاضل كريّم الرئيس المدير العام لاتصالات تونس و معز الغالي رئيس مركز المسيّرين الشبان وبحضور مسؤولين من الشريكين.

و بمقتضي هذه الاتفاقية ستكون اتصالات تونس الراعي الرسمي و الحصري في قطاع الاتصالات الذي سيساند مركز المسيّرين الشبان في تونس طيلة سنة 2018.

و على المستوي التجاري ، ستوفر اتصالات تونس لأعضاء و منخرطي المركز مجموعة متنوعة من العروض الاتصالية  في مجالات الهاتف القار و الجوّال و تراسل المعطيات  والحلول المندمجة ﺬات السعة العالية .

و قد عبّر محمّد الفاضل كريّم عن سعادته بهذه الشراكة المبرمة مع مركز المسيّرين الشبان لمعاضدة المؤسسات في جهودها الراميّة لمزيد النهوض بالاقتصاد الوطني  ومواجهة تحديات العولمة.  مؤكدا بهذه المناسبة التزام اتصالات تونس بتلبية حاجيات شركائها من أجل ارساء علاقات  ممّيزة وطويلة المدى.

من جانبه ،  عبّر السيّد معّز الغالي  عن سعادته  بمشاركة اتصالات تونس المبادئ التي يدافع عنها مركز المسيّرين الشبان  في تونس و بدعمها لمختلف أعماله في كامل تراب الجهورية .

وخلال هذا الاحتفال ، وقع السيّد محمّد الفاضل كريّم الرئيس المدير العام لاتصالات تونس على ميثاق الشركة المسؤولة التي أطلقها مركز المسيّرين الشبان. و يعكس هذا الميثاق التزام اتصالات تونس بمزيد تدعيم علاقاتها مع مختلف شركائها و حرصها على تعزيز ثقافة  المبادرة المسؤولة.

 

 

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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
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